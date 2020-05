Šodien stājas spēkā dīkstāves pabalsta termiņa pagarinājums uzņēmumu darbiniekiem un paplašinātam tā saņēmēju lokam

Lai dīkstāves pabalsts tiktu nodrošināts vēl plašākam krīzes skarto uzņēmumu darbinieku lokam un ilgāku laiku, ir pilnveidoti 2020.gada 26.marta Ministru kabineta noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem.

Grozījumi nosaka, ka līdz šī gada 30.jūnijam ir pagarināts dīkstāves pabalsta izmaksas termiņš un dīkstāves pabalstam var pieteikties tikai par kārtējo kalendāro mēnesi. Turpmāk dīkstāves pabalstus varēs saņemt arī tie cilvēki, kas vienlaikus veic saimniecisko darbību, saņemot no tās ienākumus līdz 430 eiro mēnesī, kā arī tie, kuri atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma.

Dīkstāves pabalstu turpmāk varēs saņemt arī tie darbinieki, kuri veic saimniecisko darbību, taču viņu ienākumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī. Par šādiem darbiniekiem uzņēmums var iesniegt VID dīkstāves pabalsta iesniegumu arī par laikposmu no 2020.gada 14.marta līdz 30.aprīlim, taču tas jāizdara divu nedēļu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas, tas ir, līdz 25.maijam.

Savukārt personām, kuras dīkstāves laikā atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu noteiks 100% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Dīkstāvē esošie uzņēmēji dīkstāves pabalstam saviem darbiniekiem varēs pieteikties līdz pat šī gada 30.jūnijam, taču turpmāk dīkstāves pabalstam var pieteikties tikai par kārtējo mēnesi. Tas nozīmē, ka dīkstāves pabalstam par aprīli iesniegumu var iesniegt līdz 8.maijam, par maiju - līdz 30.maijam, bet par jūniju - līdz 30.jūnijam.

Turpmāk darba devējam nekavējoties jāinformē VID par dīkstāves pārtraukšanu darbiniekam, kuram piešķirts dīkstāves pabalsts, kā arī par citiem apstākļiem, kas ir pamats dīkstāves pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

LETA jau ziņoja, ka līdz piektdienas pēcpusdienai VID izmaksājis dīkstāves pabalstus kopumā 14 879 824 eiro apmērā.

Pēc 6746 uzņēmumu iesniegumiem izmaksāti 40 721 pabalsti darbiniekiem kopumā 14 098 799 eiro apmērā. Savukārt pēc 2510 pašnodarbināto personu iesniegumiem izmaksāti pabalsti kopumā 781 025 eiro apmērā.

VID 27.martā sāka izmaksāt dīkstāves pabalstus to uzņēmumu strādājošajiem, kurus negatīvi ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze. Marta beigās VID tika piešķirti 102 miljoni eiro, lai sāktu dīkstāves pabalstu izmaksu.

VID pieprasīto dīkstāves pabalstu izmaksā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot pabalstu uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu.

Kopumā Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai valsts līdz šim lēmusi atvēlēt ap četriem miljardiem eiro.