6 mērķi, kuriem vērts tērēt iekrājumus

1. Jauns transportlīdzeklis

Automašīna parasti ir viens no pirkumiem, kam cilvēki vēlas piešķirt pēc iespējas lielāku budžetu, īpaši, ja pie stūres tiek pavadīts daudz laika. Iekrājumus vērts tērēt jauna transportlīdzekļa iegādē šādu iemeslu dēļ:

● Jūs nodrošināt sev komfortu;

● Varat apliecināt savu statusu sabiedrībā;

● Šāds pirkums ir vērtīgs un uzticams.

Ņemiet vērā – jauna transportlīdzekļa iegāde šajā gadījumā nebūt nenozīmē, ka, izmantojot ilgi krātu naudu, Jums jāiegādājas luksusa zīmola transportlīdzeklis. Ja vēlaties īstenot šo mērķi, pirms tam rūpīgi izpētiet transportlīdzekļu tirgu un apdomājiet, kurš modelis būtu Jūsu vēlmēm un vajadzībām piemērotākais!

2. Jauns mājoklis

Lai gan jauns mājoklis, īpaši, ja Jums ir stabili un pastāvīgi ienākumi, varētu šķist pavisam vienkārši sasniedzams mērķis, tā ne pavisam nav! Tā vietā, lai pārmaksātu īri, nepārtraukti maksājot kādam citam, iekrājiet naudu un iegādājieties pats savu mājokli!

Ja nolemjat par savu iekrāto naudu iegādāties mājokli, pārliecinieties, ka:

● Esat pietiekami labi novērtējis pašreizējo nekustamo īpašumu tirgu;

● Sagaidījis labāko laiku, lai iegādātos īpašumu

Ja tomēr nolemjat, ka nevēlaties iekrājumus tērēt mājoklim, apsveriet domu investēt kādā īpašumā, lai pēc tam gūtu pasīvus ienākumus no izīrētājiem. Ticiet – būsiet patīkami pārsteigts, cik mājoklis ir vērtīgs pirkums. Apsveriet iespēju konsultēties ar nekustamā īpašuma aģentu, lai par visizdevīgāko summu spētu atrast un iegādāties tieši to, ko vēlaties.

3. Žilbinošs smaids

Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē cilvēku attiecības visas dzīves garumā, ir pirmais iespaids. Viena no pirmajām lietām, ko, skatoties uz Jums, pamana citi, ir zobi. Tā ir cilvēka izskata neatņemama sastāvdaļa, un, ja Jums jau sen ir kompleksi, kas saistīti ar nepārtrauktu smaida slēpšanu, ir vērts tērēt iekrājumus, lai to mainītu! Zobārsta apmeklēšana, lai veiktu zobu balināšanu, ortodontijas manipulācijas, rekonstrukciju vai ko citu, var sniegt Jums iespēju atgūt pārliecību ne tikai par Jūsu smaidu, bet arī par Jūsu personību kopumā.

4. Ceļojums

Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēki, kas tērē savu naudu pieredzes, nevis lietu dēļ, ir daudz laimīgāki. Ceļošana ir viens veids, kā Jūs varat iegādāties bagātību - jaunas paziņas un draugus, zināšanas, gudrības, atmiņas un pieredzi. Svarīgākais – ceļošana nav naudas izšķērdēšana īslaicīgiem mērķiem.

Ja nolemjat par savu iekrāto naudu doties ceļojumā, pārliecinieties, ka:

● Zināt visu par izvēlēto galamērķi (uzvedība, paradumi, tradīcijas, u.c.);

● Izvēlētais galamērķis sniegs Jums patiesu gandarījumu un prieku;

● Varat atļauties ne tikai ceļazīmes, bet arī dzīvošanu, izklaidi, citus ceļojuma tēriņus.

Diemžēl jāatzīst, ka ceļošana mēdz prasīt pamatīgus ieguldījumus. Ja vēlaties jau pavisam drīz savus iekrājumus tērēt ceļojumā, tomēr zināt, ka Jums pietrūkst, Jums nepieciešami papildu ienākumi un varētu noderēt 10 veidi, kā nopelnīt naudu.

5. Redze

Padomājiet par savām maņām. Ja Jums būtu jāzaudē viena no tām, kuru Jūs izvēlētos? Ņemot vērā to, cik lielu nozīmi mēs savā dzīvē piešķiram redzei, saprotams, ka par to ir jārūpējas. Vai Jūs ikdienā lietojat brilles? Izmantojiet iespēju no tām atbrīvoties, tajā pat laikā nezaudējot iespēju saglabāt nevainojamu redzi - ieguldiet savus iekrājumus redzes uzlabošanā! Veiciet lāzera operāciju vai kādu citu redzes uzlabošanas manipulāciju, un piešķiriet sev pavisam svaigu skatu uz dzīvi!

6. Labs un kvalitatīvs miegs

Kad runa ir par mērķiem un mērķu nospraušanu, cilvēki bieži vien aizdomājas par savu veselību, atzīstot, ka ir problēmas, no kurām būtu nepieciešams atbrīvoties. Šajā gadījumā jāsaprot, ka labas veselības pamats ir labs un kvalitatīvs miegs, tādēļ, ja arī Jūs uztraucaties par savu veselību, ir vērts tērēt savus iekrājumus miegam!

Lai nodrošinātu sev labu un kvalitatīvu miegu:

● Iegādājieties jaunu gultu un/vai matraci;

● Apmeklējiet miega laboratoriju un veiciet ķermeņa apskati;

● Konsultējieties ar speciālistu un novērsiet veselības problēmas, kas ietekmē Jūsu miegu (hroniskas iesnas, lielas mandeles, u.c.)

Ticiet – labs un kvalitatīvs miegs ne tikai garantē labu veselību, bet arī uzlabo dzīves vispārējo kvalitāti!

Raksts tapis sadarbībā ar Cream Credit.