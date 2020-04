Pēdējie dati liecina, ka pērn Latvijā tika saņemts lielākais pieteikumu skaits dizaina aizsardzībai Baltijas valstīs, savukārt patentu jomā Latvija pērn piedzīvoja straujāko kāpumu Eiropā. Saskaņā ar pēdējiem Patentu valdes un SKDS pētījuma datiem – vairums uzņēmēju atzīst, ka reģistrētās rūpnieciskā īpašuma tiesības paaugstina uzņēmuma vērtību (63%), mazina iespēju, ka konkurenti nozog ideju, ražo un piedāvā pārdošanā līdzīgas preces (52%). Turklāt aptaujātie atzīst, ka ir svarīgi savlaicīgi parūpēties par savas preču zīmes (77%) vai dizainparauga (72%) aizsardzību.

Salīdzinot ar 2018. gada datiem, dizainparaugu pieteikumu skaits Latvijā ir pieaudzis par 20%, kopumā sastādot 61 pieteikumu (126 dizainparaugi). Savukārt starptautiskajā procedūrā tika reģistrēti 45 dizainparaugi. Dizainparaugu aizsardzībai Lietuvā tika iesniegti 48 pieteikumi, bet Igaunijā tikai 37 dizainparaugu pieteikumi. Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis atzīmē: “Arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts tam, lai mūsu dizaineru un uzņēmēju radītie dizainparaugi tiktu atbilstoši aizsargāti, nodrošinot izņēmuma tiesības, tādējādi veicinot dizaina nozares attīstību Latvijā.”

2020. gadā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija par savu mērķi ir izvirzījusi zaļākas nākotnes veidošanu, iekļaujot vides aizsardzības un ilgtermiņa attīstības jautājumus. Šī gada kampaņas nosaukums: Radi inovācijas zaļākai nākotnei! Kā atzīmē Patentu valdes eksperti, 2019. gadā preču zīmju pieteicēju vidū pieteikumu iesniegšanai arvien mazāk tika izmantots papīra formāts un vairāk tika izmantotas tiešsaistes iespējas. Salīdzinot ar 2018. gadu, pērn pieteikto preču zīmju skaits, izmantojot e-pakalpojumus, pieauga par 23%. No iesniegtajiem preču zīmju pieteikumiem vairāk nekā puse jeb 719 pieteikumi tika iesniegti tiešsaistē. Analizējot pieteicēju aktivitāti preču zīmju jomā kopumā pērn tika pieteiktas 2790 preču zīmes, no kurām 47% jeb 1314 bija Latvijas izcelsmes zīmes. Lietuvā nacionālajā procedūrā pērn tika saņemti 2113, bet Igaunijā 1172 pieteikumi preču zīmju aizsardzībai.

Latvijas pieteicēji arvien vairāk novērtē iespējas aizsargāt savu izgudrojumu ārvalstīs. Kā liecina Eiropas Patentu iestādes (EPI) 2019. gada rezultatīvie rādītāji, no Latvijas pērn tika iesniegti 22 Eiropas patentu pieteikumi, kas ir par 69,2 % vairāk nekā 2018. gadā. Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvija piedzīvoja straujāko kāpumu gada laikā. Komentējot situāciju, S.Laganovskis atzīmē, ka Latvijas pieteicēji paliek arvien drošāki savu izgudrojumu aizsardzībā ārvalstīs: “Līdz ar jauna Patentu valdes atbalsta ieviešanu Latvijas pieteicējiem patentmeklējuma pilotprojekta ietvaros, arvien vairāk izgudrojumu patentu tiek pieteikti aizsardzībai ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Ar pilotprojekta īstenošanu mēs vēlamies atbalstīt Latvijas inovāciju attīstību un ceram, ka tas vēl vairāk iedrošinās pieteicējus aizsargāt un attīstīt savu izgudrojumu potenciālu ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Līdz šim pilotprojekta priekšrocības jau veiksmīgi izmantoja ap 80 pieteicējiem, savukārt 2019. gadā pieprasījums veidoja jau 37% no visiem patentu pieteicējiem. Patentu valdes veiktās aptaujas respondenti atzīmēja, ka 95% no pilotprojekta dalībniekiem, iesniedzot citu patenta pieteikumu, atkārtoti izmantotu iespēju veikt patentmeklējumu.”

Rūpējoties par savu izgudrojumu aizsardzību, izgudrotāji Latvijā pērn pieteica 87 patentu pieteikumus, no kuriem 82 ir Latvijas pieteicēju pieteikumi. Savukārt kaimiņvalstīs – Lietuvā 2019. gadā nacionālajā procedūrā tika iesniegti 123, bet Igaunijā 32 patentu pieteikumi.

Pagājušā gada beigās Latvijas Republikā kopumā spēkā bija 71 979 (25 664 nacionālās un 46 315 starptautiskās) preču zīmes, kā arī 1 450 626 Eiropas Savienības preču zīmes, 902 Latvijā reģistrēti dizainparaugi un 822 774 reģistrētie Kopienas dizainparaugi. Patentu jomā 2019. gada beigās spēkā bija 496 Latvijas patenti, 8 351 apstiprinātie Eiropas patenti un 1 230 attiecinātie Eiropas patenti.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena. Pasaules intelektuālā īpašuma dienu tradicionāli atzīmē 26. aprīlī, jo 1970. gadā šajā datumā tika dibināta Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (World Intellectual Property Organization - WIPO).