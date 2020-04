Ekspluatācijā nodota "Laimas" jaunā ražotne Ādažos

"Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons atzīmēja, ka, būvējot jauno "Laimas" ražotni, bija iespēja radīt ēku, kas ir pielāgota ražošanas tehnoloģijām, nevis ražošanas tehnoloģijas pielāgot ēkai. Jaunajā "Laimas" ražotnē Ādažos būs arī moderna produktu attīstības laboratorija.

Tāpat kompānijā atzīmēja, ka līdz ar ražotnes nodošanu ekspluatācijā sāksies ražošanas līniju pārcelšana, uzstādīšana un testa produktu ražošana, kas pagaidām ir atlikta, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli un ieviestos drošības pasākumus, bet tiks īstenota, tiklīdz tas būs iespējams.

"Orkla Latvija" pārstāvji arī norādīja, ka jaunā ražotne sniegs uzņēmumam izaugsmes iespējas, paverot plašas sadarbības iespējas ar citiem "Orkla" grupas uzņēmumiem. Plānots, ka ražotnē būs nodarbināti vairāk nekā 100 strādājošo.

Savukārt būvkompānijas "Merks" projektu vadītājs Mihails Peščinskis norādīja, ka "Laimas" jaunā ražotne sastāv no piecām būvēm - divstāvu ražotnes ēkas un vairākām būvēm tehniskām vajadzībām 7820 kvadrātmetru kopējā platībā.

"Viens no lielākajiem izaicinājumiem projektā bija inženiersistēmu izbūve. Tās ir ļoti apjomīgas, darbietilpīgas un pielāgotas četriem dažādiem temperatūras un mitruma režīmiem, kas nepieciešami konfekšu ražošanas procesam. Lai gan no ārpuses ēka var šķist vienkārša, tās infrastruktūra ir komplicēta un maksimāli digitalizēta. Ražotnei piešķirta arī A energoefektivitātes klase," minēja Peščinskis.

Līdz ar jaunās fabrikas izveidi ražošanas apmērus būs iespējams dubultot salīdzinājumā ar esošajiem, ja būs atbilstošs pieprasījums. Sākotnēji bija plānots, ka ražošanas procesu jaunajā "Laimas" ražotnē varētu sākt 2020.gada ceturtajā ceturksnī.

2019.gada 17.aprīlī "Orkla Latvija" vadība parakstīja 8,9 miljonu eiro vērtu līgumu ar "Merks" par "Laimas" ražotnes celtniecību Ādažos. Būvniecība sākās 2019.gada 24.aprīlī.

"Laimas" sortimentu šobrīd veido vairāk nekā 200 dažādi šokolādes saldumi.

Tāpat vēstīts, ka uz zemesgabala Ādažos blakus "Laimas" ražotnei būs otra "Orkla Latvija" ražotne, kas specializēsies cepumu un vafeļu ražošanā. To plānots atklāt 2022.gadā. Abu ražotņu Ādažos izveidei tika iegādāti kopumā 13 hektāri zemes, no kuriem cepumu un vafeļu ražotne aizņems lielāko daļu.

Konditorejas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražotāja "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" un zīmolu "Spilva" un "Gutta" īpašnieka "Orkla Foods Latvija", apvienotās kompānijas "Orkla Latvija", kopējais apgrozījums 2018.gadā bija 116,092 miljoni eiro, kas ir par 3,1% vairāk nekā gadu iepriekš. Kompānijas 2019.gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".