Koka rotaļlietas jēgpilnai laika pavadīšanai ģimenēm ar bērniem

Solid Wood Gifts ir Latvijas zīmols, kas jau 5 gadus no Latvijā augušiem kokiem ražo spēles, puzles un galvlaužus lieliem un maziem.

Esam ģimenes uzņēmums, kas strādā tam, lai pasaule būtu skaistāka, cilvēki priecīgāki un bērni laimīgāki. Mēs cienām un mīlam Latvijas kokus, un rūpējamies, lai mūsu zemes ‘zaļais zelts’ iegūtu jaunus un unikālus vaibstus mūsu izstrādājumos. Mūsu spēļu un rotaļļietu pirmie testētāji ir mūsu bērni, kas arī ir mūsu iedvesmas avots.

Rotaļlietas, ko ražojam, izceļas ar neparastiem risinajumiem, labu kvalitāti un samērīgām cenām. Mēs vēlamies parādīt, ka 21 gs. kad visu nosaka modernās tehnoloģijas, bērniem ir jādod iespēja spēlēties ar reālam lietām, trenējot gan uzmanību, pacietību un domāšanu.

Bērniem jādod iespēja radīt, fantazēt un eksperimentēt, jo tas palīdzēs kļūt viņiem par labākiem, laimīgākiem un radošākiem pieaugušajiem. Mūsu sauklis ir - Mēs par jēgpilnu laiku kopā!

Šajā sarezģītajā laikā, kad visus aicina palikt mājās un laiks, ko pavadīt kopā ar bērniem ir kļuvis par lielu izaicinājumu, mūsu ražotās lietas noder kā lielisks veids, lai spēlētos, trenētu domāšanu, attīstītu sīko motoriku un, protams, lai labi un pilnvērtīgi pavadītu laiku kopā, ģimenes lokā. Mūsu ražoto lietu sortimentā pieejamams balansa puzles bērniem no 3 gadu vecuma, attīstošas stratēģisko un loģisko domāšanu trenējošas spēles no 5 gadu vecuma, ka arī dažādas puzles – prāta mežģi no 10 gadu vecuma.

Šobrīd piedāvājam draudzīgas cenas mūsu populārākajiem produktiem, kā arī dāvanu katram pirkumam – matemātikas mācību spēli “MathChain”.

Un, protams, bezkontakta piegāde ar Omniva – BEZMAKSAS!

Mūsu ražotās lietas iespējams iegādāties šeit.Ja arī tev ir savs stāsts par krīzē dzimušu ideju, kas palīdz turpināt biznesu, vai arī ir var būt noderīga citiem, dalies ar to: daritajiem@rigasvilni.lv

Informāciju par iespēju bez maksas ievietot informāciju lasi šeit.