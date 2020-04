Pirms pensijas pazūd vairāk nekā 19 darba dzīves gadi: kā rīkoties?

Ilma Rugāja to atklāja, kad vēlējās sakārtot savas gaidāmās pensijas lietas. “Reģistrēju savu 2. pensijas līmeņa statusu un apskatīju arī informāciju par savu darba stāžu portālā Latvija.lv. Pārliecinājos, ka VSAA sistēmā mans darba stāžs līdz 1996. gadam uzrādās – nulle,” "Facebook" raksta Rugāja.

Ko jūs man uzbāžaties...

2001. gadā Rugāja VSAA jau iesniedza visus dokumentus, kas apliecina darba stāžu. Viņai ir arī saglabājusies VSAA Rīgas Kurzemes filiāles 2001. gada janvārī izsniegtā izziņa, kurā detalizēti ir norādīts darba stāža aprēķins – gan kopējais stāžs uz to brīdi, gan līdz kritiskajam 1996. gadam (19 gadi 4 mēneši un 25 dienas). Ar minēto izziņu un darba grāmatiņu Rugāja devās uz VSAA, lai saprastu, kur pazuduši viņas dati.

“Tālākie notikumi bija kā auksta duša,” turpina Rugāja. “Pat neapskatot VSAA 2001. gada izziņu, inspektore neiecietīgā tonī izmeta repliku: “Ko jūs man uzbāžaties ar kaut kādu iestāžu veciem dokumentiem?””

Rugāja atbildēja, ka tā taču ir VSAA izdota izziņa, balstoties uz viņas iesniegtajiem dokumentiem. Uz to inspektore izdrukāja citu izziņu ar nosaukumu Par VSAA reģistrēto darba stāžu, kurā bija norādīts Rugājas vārds, personas kods un teksts Izziņa izsniegta pēc klienta pieprasījuma.

“Viss! Pirmām kārtām es šo izziņu nepieprasīju. Bet pats galvenais – izziņa ir pilnīgi tukša! Vēl inspektore piebilda, ka darba stāža pierādīšana ir tikai un vienīgi mana problēma,” šokēta ir Rugāja, kurai tagad ir virkne jautājumu.

Cik bieži VSAA ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina darba stāžu?

Kāpēc viņai šie dati ir jāiesniedz atkārtoti?

Kāpēc VSAA sistēmā ir pazaudēti dati par darba stāžu līdz 1996. gadam?

Rugāja arī atgādina: “1998. gada 30. septembrī VSAA un Somijas firma Oy International Business Machines Ab IBM Finland parakstīja līgumu par informācijas tehnoloģijas sistēmu pirkšanu. Līguma summa, ietverot Pasaules Bankas aizdevumu, Latvijas valsts ieguldījumu un Zviedrijas dāvinājumu, bija 11 miljoni ASV dolāru (ap 10 miljoniem eiro). Jaunā datorsistēma darbu sāka 2000. gada sākumā, līdz ar to datiem, kurus es iesniedzu 2001. gada sākumā, jebkurā gadījumā vajadzēja atrasties šajā sistēmā.”

Arī citiem līdzīga pieredze

Rugājas ieraksts izpelnījies plašu ievērību, un noskaidrojies, ka ar līdzīgu problēmu – pazudušajiem gadiem – saskāries ne viens vien Latvijas iedzīvotājs.

Guna: “Man arī stāžs neuzrādās, bet vēl neesmu gājusi skaidroties.”

Dace: “Daudziem nav stāža līdz 1996. gadam. Arī man, pirms nedēļas skatījos. Tad izraku māju, lai atrastu darba grāmatiņu. Būs vien jāsaņemas aiziet, jo tas ir svarīgs, arī bezdarbnieka pabalstu rēķinot (to nezināju).”

Ineta: “Tieši mans stāsts. Uzzināju, ka jāmeklē arhīvā pazudušie 12 gadi darba stāža.”

Ieva: “Cik daudz es varētu pastāstīt par pensijas kārtošanu manai mammai 2017. gadā. Kas tik tika prasīts un kur tik tikām triekti! Ļoti paveicās, ka mamma bija saglabājusi veco pasi, un tajā bija zīmogs ar pierakstu. Bija jāpierāda pat tas, ka mamma netika pametusi valsti. Es kā murgu to visu atcerēšos...”

Protams, ir arī atsauksmes, ka viss nokārtojies ātri un bez aizķeršanās.

Tas nav normāli

Ilmas Rugājas problēma ātri vien atrisinājās. Viņa Likumam un Taisnībai stāsta: “Nākamajā dienā pēc mana ieraksta Facebook piezvanīja VSAA Rīgas pilsētas Zemgales nodaļas vadītāja, atvainojās par notikušo un pateica, ka... mani dati ir atradušies. Un ar Latvijas Universitātes diplomu man pie viņiem vairs nebūšot jāiet. Protams, tas silda sirdi, ka mans gadījums ir atrisinājies. Bet tik un tā gribētos zināt, kā tie dati, kas daudzus gadus VSAA sistēmā bija kaut kur iestrēguši un nespēja aizmigrēt līdz manam failam, beidzot tomēr nonāca tur, kur tiem vajadzēja atrasties visu laiku.”

Rugāja arī uzsver – nav normāli, ka situācija atrisinājās tikai pēc tam, kad šis gadījums izskanēja publiskajā telpā. Turklāt viņa par savu problēmu jau pirms vairākiem gadiem privātā sarakstē informējusi vienu no VSAA vadības pārstāvjiem. Toreiz atbildēts, ka VSAA nekas nevar pazust vai noklīst.

“Bet mani dati sistēmā kā neparādījās, tā neparādījās. Un tas arī bija iemesls, kāpēc āvu kājas un gāju tikties klātienē,” saka Rugāja. “Noteikti jāpievērš uzmanība tam, ka nevieni dati par darba stāžu līdz 1996. gadam VSAA sistēmā paši no sevis neuzrodas. Par to ir jāparūpējas katram pašam – jāiesniedz dokumenti, kas pierāda darba stāžu līdz 1996. gada robežšķirtnei.”

Viņa iesaka trūkstošos dokumentus apkopot un iesniegt laikus, negaidot līdz brīdim, kad jāpieprasa pensija. Pārrakt papīrus savās atvilktnēs vai meklēt arhīvos – katrs pats labāk zinās, kā rīkoties. Varbūt kāds pats nozaudējis savu darba grāmatiņu vai izglītības dokumentus, bet juku laikos arī netrūka uzņēmumu, kas bankrotēja un neturēja rūpi par tādu formalitāti kā personāla dokumentu nodošanu arhīvā. Kur bija paviršība, kur nolaidība, tas vairs nekrīt svarā.

Pārāk daudz stresa

Facebook komentāros ir vairāki ieraksti, ka trūkst dokumentu darba stāža pierādīšanai. Tostarp izskanēja šāda versija – VSAA sniegta informācija, ka tiesā to vairs pierādīt nevar. Turpretim VSAA preses sekretāre Iveta Daine pārliecinoši saka, ka tāda iespēja – doties uz tiesu pierādīt darba stāžu – ir joprojām.

Vai VSAA darbinieks nezina likuma normas? Rugājai ir skarbāks pieņēmums: “VSAA inspektori klientus maldina, varbūt pat apzināti. Par motivāciju, kāpēc tā notiek, it kā nevajadzētu spekulēt, bet man tomēr ir aizdomas, ka inspektori tādējādi cenšas atvieglot savu darbu, neiespringstot par klientu problēmām. No VSAA puses saklausīju, ka trūkstot darbinieku un visu laiku ir brīvas vakances. Tad varbūt pie vainas stress, pārslodze un izdegšana. Un tā vairs nav tikai viena vai divu darbinieku problēma.”

Rugājas ieskatā, nepieciešama visas VSAA sistēmas pilnvērtīga pārlūkošana un stiprināšana, tostarp darbinieku sagatavošana un motivācija uz klientu orientētam darbam. “Mana galvenā atziņa pēc notikušā – katrs no mums pats savas laimes (pensijas) kalējs. Lai visiem labi darba devēji, kārtīgi nomaksāti nodokļi, prieks strādāt un stipra veselība!” novēl Rugāja.

Negaidīt līdz pensijas dienai

Skaidro

Iveta Daine,

VSAA preses sekretāre

Dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos stāžus līdz 1996. gadam, VSAA ir jāiesniedz, pieprasot atsevišķus VSAA pakalpojumus, jo apdrošināšanas stāžs ietekmē * vecuma pensijas; * invaliditātes pensijas; * apgādnieka zaudējuma pensijas; * izdienas pensijas; * bezdarbnieka pabalsta apmēru.

Dokumenti jāiesniedz vienreiz

Ja dokumenti VSAA jau ir iesniegti, tie turpmāk atkārtoti vairs nav jāiesniedz. Iesniegtos dokumentus jebkurā laikā var papildināt ar jauniem stāžu pierādošiem dokumentiem.

2019. gada decembrī VSAA informācijas sistēmā bija reģistrēts 420 300 jeb aptuveni 64% personu stāžs līdz 1996. gadam. Ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad persona, apskatot savus datus portālā Latvija.lv vai pieprasot pakalpojumu, konstatējusi, ka datu par viņa stāžu nav. Visos šajos gadījumos, sazinoties ar VSAA, iepriekš saņemtie dati ir atjaunoti vai nu no citām datubāzēm, vai no lietās saglabātajiem papīra dokumentiem.

VSAA informācija sistēmas gadu gaitā ir būtiski mainījušās. VSAA nodaļu decentralizētajās datubāzēs uzkrātie dati kopš 2012. gada ir apvienoti centralizētā sociālās apdrošināšanas datubāzē. Datu neesamība šajā datubāzē izskaidrojama ar kļūmi datu migrācijas procesā.

Neglābjami nekas nepazūd

Tomēr jāuzsver, ka dati netiek neatgriezeniski pazaudēti. Ja stāža pierādījumus persona pati ir iesniegusi VSAA, tad tie ir saglabāti, un tos iespējams informācijas sistēmā atjaunot gan no vecajām datubāzēm, kurās tika uzkrāta informācija par personu stāžu, gan no papīra dokumentiem, kas saglabāti personu lietās.

Īpaši svarīgi ir laikus sakārtot dokumentus, ja tuvojas pensijas gadi. Tuvojoties vecumam, kad ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju, ikvienam ieteicams pārbaudīt, vai VSAA rīcībā ir visa informācija par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam.

Visērtāk to noskaidrot, izmantojot e-pakalpojumu Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) portālā latvija.lv. Lai šo izziņu pieprasītu elektroniski, var autentificēties ar internetbanku. Tāpat var doties uz kādu no tuvākajiem VSAA klientu apkalpošanas centriem un personīgi to pavaicāt.

Svarīgi dokumenti

Par laika periodu no 1996. gada visas nepieciešamās ziņas ir atrodamas VSAA informācijas sistēmā, bet līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrātie apdrošināšanas periodi gan ne, tāpēc tie jāapliecina ar iesniegtajiem dokumentiem, kas jāsameklē, un ar tiem jādodas uz kādu no VSAA klientu apkalpošanas centriem. VSAA saglabās dokumentu kopijas un informāciju par stāžu ievadīs informācijas sistēmā.

Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas stāžu, ir darba grāmatiņa, darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti, darba devēja vai arhīva izziņas, mācību iestāžu izsniegti dokumenti, karaklausības apliecība un citi.

Ja cilvēka rīcībā nav visu dokumentu, kas apliecina darba stāžu, tad par to jāsāk domāt laikus, negaidot pensionēšanās dienu. Ja kāds dokuments pazaudēts, tad jārēķinās ar papildu laiku un finanšu izdevumiem, kas būs jāmaksā par arhīva izziņām.

Kur meklēt

Pazaudētos dokumentus vispirms iesakām meklēt Latvijas Nacionālā arhīva Personāla dokumentu valsts arhīvā, kur pieejama informācija par darba stāžu līdz 1996. gadam. Personai, kura vēršas arhīvā, jāaizpilda pieprasījuma veidlapa izziņas saņemšanai, ko var iesniegt jebkurā Latvijas Nacionālā arhīva nodaļā, un tie tiks nosūtīti arhīvam pēc piederības.

Var gadīties, ka nekādu dokumentu arhīvā nav, un tad pierādījumus atrast ir grūti. Ja arhīvā dokumentus neizdodas iegūt, tad ir iespēja vērsties tiesā ar lūgumu konstatēt juridisko faktu ar liecinieku palīdzību.

Kā veidojas apdrošināšanas stāžs?

Līdz 1990. gada 31. decembrim: * Latvijas Republikas pilsoņiem: darba periodi un tam pielīdzinātie periodi (dienests, mācības, bērna, invalīda vai veca cilvēka kopšana) Latvijas un bijušās PSRS teritorijā. Ārpus šīm teritorijām karadienesta un politisko represiju laiks; * nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem: darba un tam pielīdzinātie periodi (dienests, mācības, bērna, invalīda vai veca cilvēka kopšana) Latvijas teritorijā, mācības arī bijušās PSRS teritorijā. Ārpus šīm teritorijām politisko represiju laiks.

No 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim: darba periodi un tam pielīdzinātie periodi (dienests, mācības, bērna, invalīda vai veca cilvēka kopšana) Latvijā, kuros veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.

No 1996. gada 1. janvāra: darba periodi un tam pielīdzinātie periodi, kuros veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecīgajam apdrošināšanas veidam un šī informācija reģistrēta VSAA.