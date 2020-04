Gemoss uzsācis tirdzniecību internetā, atverot e-veikalu

Par e-veikala atvēršanu stāsta uzņēmuma vadītāja Ieva Treija: ‘’Tas beidzot ir noticis! Mūsu ceļš uz e-veikalu ir bijis ilgs, brīžiem nesteidzīgs, jo vienmēr ir bijis kaut kas iekšēji pārspriežams un noslīpējams. Esošā situācija, kura liek mainīties un maina iepirkšanās paradumus citiem, lika mums vēl vairāk iespringt un divu nedēļu laikā pielikt pēdējos punktus, lai kļūtu pieejami, neizejot no ofisa vai mājas. Joprojām ir sajūta, ka tas nav pabeigts, bet tā tas ir par visu jauno.

Mēs novērtējam klientu interesi un ticību rūpīgi veidotajam sortimentam, kā arī apzināmies, ka mūsu klienti ir pelnījuši ne tikai lieliskus produktus, bet arī lietotājam draudzīgu iepirkšanās pieredzi. Esošajos apstākļos nācies e-veikala atvēršanas procesu sasteigt, bet turpinām strādāt pie uzlabojumiem, lai iepirkšanā tajā kļūtu par patīkamu iepirkšanās pieredzi klientiem.

E-veikals paredzēts sortimenta iepazīšanai pārtikas ražotājiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī visiem tiem, kuriem kulinārija un gatavošana no veselīgiem produktiem, izmantojot profesionālu inventāru, ir aizrautība un dzīvesveids.

Jaunā situācija liek mums paskatīties citādāk uz visu, novērtēt to, kas mums ir, tāpēc esam atvērti sadarbībai ar mazajiem Latvijas ražotājiem, lai atvieglotu viņu produkcijas ceļu līdz klientam.’’

Šis ir vēl viens pakalpojums, kas atvieglo cilvēku ikdienu šobrīd, ļaujot iepirkties attālināti. Gemoss e-veikala pakalpojums strādā kā jebkura internetveikala platforma – izvēlies preces, veic apmaksu un izvēlies preču saņemšanas veidu.

Gemoss ir sabiedrotais, kas palīdz sasniegt vairāk, piedāvā profesionālu virtuves un bāra aprīkojumu, preces un produktus ikvienam – gan restorānu šefpavāriem, gan mazu ģimenes kafejnīcu īpašniekiem, mājražotājiem, gan arī entuziastiem, kas vēlas pagatavot izcilas maltītes un dzērienus mājās. Gadu gaitā uzkrātā pieredze ļauj izvēlēties un apkopot vienviet labāko no visas pasaules, padarot to pieejamu ikvienam. Tāpēc Gemoss turpinās gādāt par to, lai vienmēr būtu pieejams viss nepieciešamais un aktuālais virtuvē.