Bankas darbiniece Daina: “Mums jāstrādā ekstrēmos inficēšanās apstākļos." - Lielākās bankas komentē darba apstākļus Covid-19 draudu ēnā 

Daina (vārds mainīts) Jauns.lv pastāstīja, ka strādā lielas bankas filiālē, kura atrodas pilsētā ārpus Rīgas, bet konkrētu bankas nosaukumu un filiāli atklāt nevēlējās, lai nezaudētu darbu un nepiedzītu kādas darba devējas sankcijas. Viņa atklāj sekojošo:

Bankas pilnas ar cilvēkiem, distancēšanās netiek ievērota

“Manos pamatpienākumos ietilpst klātienes klientu apkalpošana – tātad, sanāk tiešs kontakts ar klientiem. Vairākas reizes nedēļā jāsaskaras ar klientiem, kuri apgalvo, ka pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārzemēs, taču, pārbaudot klientu kontu izrakstus, nereti konstatējam, ka viņš nesen bijis ārvalstīs, kur norēķinājies ar kredītkarti.

Man, kā darbiniecei, nav saprotams, kāpēc darba devējs nevēlas mūs pasargāt no klientiem, kuri ir iespējamie Covid-19 nēsātāji. Ja vien banka to vēlētos, tad pasargāt darbinieku būtu samērā vienkārši: * klātienē pārtraukt sniegt visus pakalpojumus, ko klients var saņemt internetbankā; * klienti būtu jāapkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta (šādā gadījumā jau savlaicīgi varētu pārbaudīt, vai klients nav bijis ārvalstīs, un šādus klientus filiālē nemaz neielaist); * līdzīgi kā “Rimi”, uzstādīt stikla barjeras (jo mums kontakts ar klientu ir aptuveni viena metra attālumā, turklāt, piemēram, kontu atvēršanas gadījumos, kontakts ilgst pat 30–40 minūtes).

Banku filiāles ir pilnas ar cilvēkiem, un sociālā distancēšanās netiek ievērota!”

FKTK neuzrauga bankas darbinieku aizsardzību

Finanšu un kapitālu tirgus komisijas (FKTK) Komunikācijas daļas vadītāja Dace Jansone uz jautājumu, kā vērtē šādu komercbankas darbu šajā ārkārtas situācijā, Jauns.lv atbildēja:

“Klientu apkalpošanas nodrošināšana ir katras bankas iekšēja lieta, protams, ievērojot valdības un Saeimas noteiktās rekomendācijas un ierobežojumus. Jau tagad visas bankas aicina klientus izmantot pakalpojumus attālināti un veido pierakstu klātienes vizītēm, tiek prasīts apliecinājums, ka klients nav Covid-19 riska zonā.

Tāpat arī katras bankas iekšēja lieta ir pasākumi darbinieku aizsardzībai, tie nav FKTK kā uzrauga kompetencē, jo tie ir darba tiesiskie jautājumi”.

Cilvēkus mudina nenākt uz bankām

Swedbank” uzskata, ka tuvākajā nākotnē nav izslēgts, ka bankas filiāļu pieejamība var tikt ierobežota vēl vairāk. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Jauns.lv interesējās, kādas izmaiņas Covid-19 ieviesīs Latvijas lielākās komercbankas – “Swedbank” darbā, kā tiek īstenota bankas darbinieku un klientu drošības un veselības nodrošināšana. Uz to atbildēja “Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

- Kā bankas filiālēs tiek ievēroti piesardzības pasākumi? Vai jūsu filiālēs ir iespējama situācija, kādu minēja bankas darbiniece Daina?

- Rūpējoties par saviem darbiniekiem, “Swedbank” ir ieviesusi vairākus pasākumus, kas samazina klientu plūsmu uz bankas filiālēm. Primāri klienti tiek aicināti lietot digitālos pakalpojumus, kas lielākoties ļauj uz filiāli vispār nedoties. Protams, klientu situācijas mēdz būt dažādas, tāpēc “Swedbank” kā lielākā banka Latvijā, kas nodrošina ne tikai bankas, bet arī citu komersantu, tostarp valsts pakalpojumu pieejamību caur “Swedbank” autorizācijas rīkiem, paliek pieejama saviem klientiem arī fiziski. Turklāt, svarīgi pieminēt, ka daļai klientu ir nepieciešams mūsu darbinieku atbalsts, lai pilnvērtīgi sāktu lietot arī bankas digitālos rīkus. Bet īpaši atgādinām, ka atsevišķus pakalpojumus var izmantot attālinātā veidā – piemēram, maksājumu karšu saņemšana, ko var saņemt to pa pastu.

Savukārt, lai pasargātu savus darbiniekus, “Swedbank” ir veikusi vairākas izmaiņas. Primāri klienti tiek proaktīvi aicināti izvērtēt nepieciešamību ierasties bankas filiālē, tiek papildināts pakalpojumu klāsts, ko var saņemt attālināti, īpaši tiek uzsvērta iespēja izmantot iepriekšējā pieraksta iespējas, lai plānotu filiāles apmeklējumu un samazinātu cilvēku drūzmēšanos. Tāpat ir pārskatīts telpu uzkopšanas grafiks, paredzot biežāku telpu dezinficēšanu, papildus izvietoti dezinfekcijas līdzekļi gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem, kā arī nodrošināti cimdi darbinieku vajadzībām, filiālēs uzskatāmi parādītas līnijas pie kurām gaidīt, lai ievērotu drošu atstatumu un tamlīdzīgi.



Ja klients tomēr nevar iztikt bez filiāles apmeklējuma, visiem apmeklētājiem ierodoties filiālē ir obligāta prasība parakstīt rakstisku apliecinājumu, ka klients pēdējo 14 dienu laikā nav atradies ārzemēs vai arī nav nonācis kontaktā ar inficētu personu. Ja šādu apliecinājumu klients atsakās parakstīt, mēs apkalpošanu liedzam un filiālē nelaižam. Lielākajās filiālēs Rīgā un arī ārpus Rīgas ir piesaistīta apsardze, kuras darbinieki palīdz ar klientu plūsmas organizēšanu, kā arī aizsargā “Swedbank” darbiniekus no konfliktsituācijām, kuras mēdz rasties emocionāla saspīlējuma laikā.

Ja konstatējam, ka kāds klients apliecinājumā ir melojis un tomēr varētu būt bijis vai nu ārzemēs, vai arī bijis saskarē ar kādu inficētu personu, mēs izpildām valsts noteiktās prasības un informējam par šo faktu Valsts policiju. Atsevišķi gadījumi jau ir bijuši.

- Kādi konkrēti “Swedbank” ieviesti ierobežojumi tiešā klātienes kontaktā ar klientiem?

- Banka ir ievērojami samazinājusi filiāļu darba laiku. Aicinām klientus apmeklēt filiāli tikai pēc pieraksta. Šobrīd pieraksta funkcijas intensitāte ir divas, vietām pat trīs reizes augstāka nekā pagājušajā nedēļā. Mēs arī turpinām popularizēt saviem klientiem pieraksta iespējas, atgādinot, ka ieradumu nākt uz filiāli var mainīt šādos ārkārtas gadījumos. Lielākajā daļā filiāļu esam samazinājuši darba laikus, lai pēc iespējas samazinātu savu darbinieku pakļaušanu riskam. Rīgā, kur klientu plūsma ir vislielākā, esam jau aizvēruši trīs no 11 filiālēm, kamēr citās esam samazinājuši darba laiku, bet nedēļas nogalēs vispār neveicam klientu apkalpošanu filiālēs. Veiktie pasākumi nes rezultātu, jo pagājušajā nedēļā, filiāļu apmeklētāju skaits ir samazinājies aptuveni uz pusi. Aicinātu arī visus klientus, kuri plāno filiāles apmeklējumu un ir secinājuši, ka tomēr nevar veikt nepieciešamās darbības digitāli, pārbaudīt filiāļu tīkla pieejamību šeit. Nav izslēgts, ka tuvākajā nākotnē filiāļu pieejamība var tikt ierobežota vēl vairāk, jo notikumu gaitai tiek pievērsta īpaša uzmanība.

Viens “Swedbank” darbinieks saslimis ar Covid-19, ir nācies iesaistīt policiju

- Kādu “drošības spilvenu” šai laikā piedāvājat saviem darbiniekiem?

Lai pēc iespējas samazinātu slimības izplatīšanās risku, bankas darbinieki tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju strādāt attālināti. Šobrīd vairāk nekā puse “Swedbank” strādā no mājām. Bankas biroju telpās ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, antibakteriālās salvetes un pastiprināta telpu uzkopšana. Turklāt ievērojami biežāk tiek tīrītas virsmas, kurām ir saskare ar rokām, piemēram, durvju rokturi, lifta stāvu pogas un tamlīdzīgi. Kolēģi arī tiek aicināti regulāri notīrīt galdu virsmas un datoru tastatūras, ēdnīcā ir pārtraukta pašapkalpošanās un tiek piedāvāti arī vienreizlietojamie galda piederumi. Darbinieki, kuri līdz šim mēdza līdzi uz darbu ņemt bērnus (piemēram skolēnu brīvlaikā) šobrīd to darīt nedrīkst. Papildus ir atcelti visas klātienes iekšējās apmācības. Pirms vēl aizlieguma izbraukt no valsts, “Swedbank” atcēla visus komandējumus. Darbiniekiem, kuriem ir hroniskās slimības un topošās māmiņas, kurām vēl nav B slimības lapa, veic darbu attālināti, lai neradītu šo personu papildus veselības apdraudējumu. Papildus ir sadalītas arī atrašanās vietas tiem kolēģiem, kuriem jānodrošina bankas pakalpojumi 24/7 režīmā. Piemēram, Konsultāciju centra darbinieki strādā gan no Rīgas, gan no Ventspils un Valmieras.

- Vai jūsu bankas darbiniekiem ir konstatēta saskare ar Covid-19 inficētajiem?

- No vairāk nekā 1800 “Swedbank” darbiniekiem Latvijā aptuveni 4% atrodas pašizolācijā, kas, galvenokārt, saistīta ar darbinieku komandējumiem vēl pirms ceļošanas aizliegumu spēkā stāšanās. Lielākā daļa darbinieku pilnvērtīgi strādā attālināti, izmantojot “Swedbank” piedāvātos elastīga darba laika un darba vides risinājumus. Tāpēc banka arī šajā brīdī spēj nodrošināt pakalpojumu sniegšanu ikdienas režīmā.

Vienam darbiniekam no “Swedbank” centrālās ēkas Rīgā ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19. Darbinieks ir rīkojies atbildīgi, jo, pēc ārvalstu apmeklējuma ir ievērojis pašizolāciju. Neraugoties uz zemu riska līmeni, esam veikuši visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas novērš iespēju slimībai izplatīties. “Swedbank” Centrālajā ēkā (“Saules akmenī”) tiek veikti papildus uzkopšanas darbi, kā arī ēkā ir atcelti visi pasākumi un tā nav publiski pieejama.

- Vai negrasāties klientu apkalpošanas zonās starp darbinieku un klientu uzstādīt stikla barjeras?

- Stikla barjeras šobrīd ir uzstādītas atsevišķās “Swedbank” filiālēs Igaunijā un mēs gaidām kolēģu vērtējumu, cik šīs barjeras ir efektīvas. Ja kolēģi atzīs, ka risinājums ir labs, noteikti izskatīsim iespēju tādas ieviest arī Latvijā. Tikmēr mēs cenšamies mazināt klientu plūsmu uz filiālēm. Septiņās filiālēs Rīgā un piecās ārpus Rīgas esam piesaistījuši apsardzi, kas ne tikai palīdz organizēt klientu plūsmu, bet dažkārt novērš apmulsušu klientu reakciju pret mūsu darbiniekiem. Ja mums rodas aizdomas, ka kāds klients ir melojis, parakstot apliecinājumu, mēs izpildām valstī esošo kārtību un ziņojam par šo faktu policijai. Ir bijuši jau atsevišķi gadījumi, kad policija tiek iesaistīta šādu jautājumu risināšanā.

“Luminor” vadītāja: “Plānojam darbiniekiem ieviest sejas maskas”

“Luminor” bankas Latvijā vadītāja Kerli Gabrilovica: “Klientu apkalpošanas centros plānojam arī ieviest stikla norobežojušās sienas, kā arī sejas maskas darbiniekiem”. (Foto: Ieva Leiniša/LETA)

Bankas “Luminor” vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica Jauns.lv teica: “Lielāko daļu “Luminor” nodrošināto ikdienas pakalpojumu iespējams izdarīt attālināti, ko šobrīd arī īpaši uzsveram un aicinām izmantot. Klients pat var kļūt par bankas klientu un atvērt kontu no jebkuras vietas pasaulē. Ieviesām iespēju apmaksāt rēķinus telefoniski, lai atvieglotu autentifikācijas procesu izņēmuma gadījumos, piemēram, ja klientam nav vai nestrādā kodu kalkulators, un viņš nevar piekļūt internetbankai. Ir palielināts konsultantu skaits, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrākus un ērtākus attālinātos pakalpojumus.

Ir svarīgi vispirms pārliecināties, vai nepieciešamais pakalpojums nav saņemams attālināti, un uz banku klātienē doties vien galējas nepieciešamības gadījumā. Tādēļ aicinām izmantot mūsu pakalpojumus digitāli.

Klientu apkalpošanas centros esam ierobežojuši apmeklētāju skaitu. Šobrīd, lai nodrošinātu vēlamo divu metru distanci starp cilvēkiem, vienlaikus centros drīkst atrasties ne vairāk kā pieci apmeklētāji, klientu plūsmu regulē apsardze. Tāpat ir izvietotas grīdas uzlīmes, kas norāda uz divu metru distanci un redzam, ka klienti tās arī apzinīgi ievēro. Apsardze, kas ierobežo klientu plūsmu, arī pārjautā, vai tiešām klientam nav šobrīd jāievēro karantīna. Situācijā, ja cilvēks sniedz nepatiesu informāciju, ka bijis ārzemēs un viņam jāievēro karantīna, mums ir tiesības arī ziņot policijai, jo tiek pārkāpta valstī noteiktā kārtība karantīnas noteikumu ievērošanā.

Papildus tam, klientu apkalpošanas centros ir palielinātā gaisa ventilācijas jauda, vairākas reizes dienā tie tiek papildus tīrīti, darbiniekiem ir cimdi, kā arī tiek lietoti roku un galdu dezinfekcijas līdzekļi. Kopumā klientu plūsma ir būtiski samazinājusies – dienā klientu apkalpošanas centrus apmeklē trīs reizes mazāk klientu nekā ierasts un neveidojas nekādas rindas. Taču papildus klientu apkalpošanas centros plānojam arī ieviest stikla norobežojušās sienas, kā arī sejas maskas darbiniekiem.

Kopumā, runājot par darbiniekiem, jau pirms dažām nedēļām sākām sagatavošanos un piesardzības pasākumu ieviešanu, pakāpeniski ieviešot arī attālinātu darbu, kas šobrīd pāreju uz to padara vienmērīgāku. Sniedzam arī norādījumus un praktiskus padomus par attālinātu darbu. Darbiniekiem, kas ir bijuši ārvalstīs, visiem ir jāievēro pašizolācija. Līdz šim Latvijā nevienam “Luminor” darbiniekam nav konstatēta saslimšana ar Covid-19”.

Katru dienu palielinās “Citadeles” darbinieku skaits, kuri strādā no mājām

"Citadeles" bankā ir identificējuši negodprātīgus klientus, kuri melojuši par savu (ne)atrašanos ārzemēs un viņiem liegta apkalpošana. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Savukārt "Citadeles" bankas Korporatīvās komunikācijas vadītāja Kristīne Mennika Jauns.lv pastāstīja: “Jau pirms ārkārtējās situācijas pasludināšanas mūsu filiālēs tika nodrošināti roku dezinfekcijas līdzekļi gan darbiniekiem, gan klientiem. Līdzās tika izvietota informācija, aicinot izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus un klientus ar izteiktām saaukstēšanās pazīmēm apkalpoties attālināti vai ierasties filiālē, kad veselība būs atgriezusies.

Ievērojot valdības noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, sākot ar 20. martu "Citadeles" filiāles un klientu apkalpošanas centri pārgāja uz darbu pēc iepriekšēja pieraksta. Klātienē šobrīd ir iespējams pieteikties tikai uz tiem pakalpojumiem, kurus nav iespējams veikt attālināti. Lai pieteiktos klātienes apkalpošanai, nepieciešams zvanīt uz numuru 67010000.

Sarunas laikā "Citadeles" konsultants noskaidros, vai klientam nepieciešamā pakalpojuma izpildi nav iespējams veikt attālināti, un, vai klients nav bijis ārpus valsts pēdējo 14 dienu laikā. Gadījumā, kad secināsim, ka klātienes vizīte ir iespējama, tiks veikts pieraksts vēlamajā filiālē. Jāņem vērā, ka filiālē vienlaicīgi var atrasties pieci cilvēki, ievērojot divu metru distanci.

Jau esam laicīgi identificējuši negodprātīgus klientus (kuri melojuši par savu (ne)atrašanos ārzemēs) un viņus neapkalpojām. Šobrīd nevienam mūsu bankas darbiniekam nav konstatēta inficēšanās ar Covid-19. Darbinieki, kuri pēdējās nedēļās ir atgriezušies no ārvalstīm, atrodas pašizolācijā.

Vairāk nekā 85% "Citadeles" grupas darbinieku strādā attālināti - gan bankas centrālās ēkas darbinieki, gan attālinātās filiāles darbinieki, kuri apkalpo klientu zvanus un rakstiskos klientu pieprasījumus. Turpinām arī pārējiem darbiniekiem uzstādīt attālināto pieeju no mājām, ar katru nākamo dienu palielinot to darbinieku skaitu, kuri strādā no mājām.



Ņemot vērā, ka 80% no mūsu pakalpojumiem ir pieejami attālināti, daļa klientu jau ir pieraduši pakalpojumus saņemt sev ērtākajā veidā – mājas lapas un lietotnes čatā, “WhatsApp” vai zvanot uz attālināto klientu apkalpošanas filiāli”.

Latvijas Bankas prezidents ir pašizolējies

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks šajās dienās ir spiests strādāt attālināti – pašizolācijā. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns Jauns.lv teica: “Lai arī Latvijas Banku kases turpina darbu, aicinām cilvēkus, cik vien iespējams, izmantot attālinātus pasākumus. Protams, esam ļoti domājuši par darbinieku drošību un veselību, ir gan īpaši darba organizācijas pasākumi, gan dezinfekcijas pasākumi, gan esam parūpējušies, lai klientiem nebūtu nekāda saskarsme ar darbiniekiem (tai skaitā mums ir stikla barjeras kasēs).

Neviens Latvijas Bankas darbinieks nav inficējies ar Covid-19. Vairākiem darbiniekiem, kuri bijuši ārvalstīs pēdējo nedēļu laikā vai kuriem bijusi saskarsme ar riska grupā esošiem cilvēkiem, ir noteikta divu nedēļu pašizolācija, tai skaitā šādi - attālināti - darbu veic Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Esam pārkārtojuši darba organizāciju un absolūti lielākais darbinieku skaits strādā attālināti. Tas mums netraucē sekmīgi pildīt pienākumus - nodrošināt ekonomiku ar skaidro naudu, rūpēties par zibenīgiem un drošiem starpbanku maksājumiem, attālināti sniegt Kredītu reģistra izziņas, pārvaldīt Latvijas valūtu un zelta ieguldījumus, palīdzēt valdības darbā kā konsultantiem, kas ir īpaši būtiski šajā laikā, kad jāpieņem ekonomikai labvēlīgākie lēmumi. Un, protams, arī citas funkcijas”.