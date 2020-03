Aija Šmidre: „Mēs izdzīvosim, ja sadarbosimies”

No šodienas jauns.lv piedāvā bezmaksas platformu tiem, kas nonākuši grūtībās, bet dara un meklē risinājumus, tiem, kas vēlas dalīties ar idejām, sociālajām iniciatīvām un piedāvājumiem, kuri vērsti uz sadarbību krīzes pārvarēšanā.

Šobrīd mēs esam pašā sākumā cīņai ar neredzamu, bet spēcīgu ienaidnieku. Mēs nezinām, cik ilgi šī cīņa turpināsies un kādas būs tās sekas katram no mums un visiem kopā. Tāpēc ir svarīgi jau šodien – nekavējoties – sākt veidot sadarbības mehānismus. Mēs visi esam kā maratona skrējēji, kuriem tā vietā, lai domātu, kurš uzvarēs, jādomā, kā visiem kopā tikt līdz finišam. Šajā maratonā nav iespējams viens uzvarētājs, bet nav izslēgts, ka visi var izrādīties zaudētāji.

Latvijas privātajiem medijiem nav raksturīga publiska raudāšana par valsts atbalsta trūkumu, mēs esam pieraduši strādāt efektīvi un iemācījušies izdzīvot grūtos apstākļos. Protams, ka tad, ja valdība lems atbalstīt plašsaziņas līdzekļus, mēs jutīsimies drošāk par savu nākotni, bet mūsu lasītāji un skatītāji varēs arī turpmāk rēķināties, ka svarīgo uzzinās iespējami ātri un kvalitatīvi. Mediju veselība vistiešākajā veidā ir atkarīga no uzņēmēju spējas un vēlmes ieguldīt naudu reklāmā. Šobrīd naudas plūsma ir apstājusies, bet mediju loma, nodrošinot aktuālās informācijas plūsmu, aizvien pieaug.

Šajā brīdī īpaši uzteicams ir kompānijas "Tele2" paziņojums par reklāmas naudas pārvirzīšanu no globālajām platformām uz vietējo mediju tirgu. Tas ir lielisks paraugs tam, ka mēs spējam domāt ne tikai katrs par sevi, bet paraudzīties plašāk. Vienatnē izdzīvot nevar – šajos apstākļos mums jāņem piemērs no pingvīniem un jāsaspiežas ciešāk. Tas, ka fiziski esam izolēti un izvairāmies no kontakta, nenozīmē, ka nevaram ciešāk sadarboties. Kad ekonomika atdziest, ziemu pārlaist mēs varam, tikai cits citu sasildot.

Mēs redzam, ka grūtībās nonākušie uzņēmēji meklē jaunus risinājumus, kas atbilst jaunajai realitātei. Viesnīcas piedāvā karantīnas pakalpojumus, bet ēdināšanas uzņēmumi pārprofilējas uz ēdienu piegādi. Vienlaikus ir virkne nozaru, kuras šo krīzi izjutīs mazāk sāpīgi, jo dzīve jau neapstājas un cilvēki nav izgaisuši. Nav izslēgts, ka kādam, kurš visātrāk aptvers, ka katra jauna situācija rada jaunas iespējas, šis izrādīsies lielās peļņas laiks. Iespējams, ka krīzē dzimušas idejas kļūs par nākotnes ekonomikas dzinēju. Ikviena krīze ir mācību stunda – es ceru, ka šī mums iemācīs sadarboties un atbalstīt citam citu.

Mēs portālā Jauns.lv sniegsim atbalstu grūtībās nonākušo nozaru uzņēmējiem, kas rada krīzes risinājumus. Esam izveidojuši sadaļu "Radi. Dari. Dalies.", kurā ikviens uzņēmējs vai privātpersona, kas piedāvā pakalpojumus un risinājumus – vienalga, vai tā ir produktu piegāde, telpu piedāvājums vai kaut kāda sociālās sadarbības ideja –, var par to informēt mūsu lasītājus bez samaksas.

Vienlaikus es aicinu uzņēmējus, kas turpina savas reklāmas kampaņas, sekot "Tele2" piemēram un atbalstīt vietējos medijus. Tā mēs visi kopā pārdzīvosim šo krīzi un kļūsim stiprāki, gudrāki un vienotāki.