Smart-ID lietotāji identitāti turpmāk varēs pierādīt arī ar biometriskajiem datiem

Biometriskie personas dati ir jebkura cilvēka dati par viņa fiziskajām, psiholoģiskajām un uzvedības iezīmēm, kas ļauj viņu identificēt, izmantojot tehnoloģijas. Par to, ka personas dokumentā ir iekļauta biometriskā informācija, liecina īpašs simbols uz tā. Latvijā pases ar biometriskajiem datiem tiek izsniegtas kopš 2007. gada, savukārt Latvijā izsniegtajās ID kartēs šādi dati tiek iestrādāti kopš 2012. gada. Smart-ID biometriskās identifikācijas procesā tiek izmantots arī sejas attēls.

Sakarā ar šo jaunumu tagad Smart-ID kontu var iegūt pilnībā attālināti, ja lietotājs pirms tam ir bijis Smart-ID klients. Turklāt konts uzreiz kļūst par Kvalificētā līmeņa kontu, ar ko lietotājs var gan apstiprināt bankas darījumus, gan izmantot e-komercijas pakalpojumus un parakstīt dokumentus ar parakstu, kas ir līdzvērtīgs ar roku rakstītam parakstam. Tāpat tagad iespējams veikt dažādas citas darbības, kuru izpildīšanai iepriekš bija vajadzīga personas datu apliecināšana vai fiziska personas klātbūtne, piemēram, uzstādīt Smart-ID jaunā ierīcē vai pārveidot Smart-ID Pamata līmeni par Kvalificēto līmeni.

Lai izmantotu biometrisko personas identitātes apliecināšanu, lietotājam ir jābūt pieejamam derīgam ceļošanas dokumentam – pasei vai eID kartei – un mobilajam tālrunim ar kameru un NFC lasītāju. Tālrunī ir jābūt uzstādītai jaunākajai Smart-ID mobilās aplikācijas versijai. Ja viss šis iepriekšminētais ir pieejams, biometriskais personas identitātes apliecināšanas process aizņem vien dažas minūtes.

“Mēs esam izstrādājuši jaunu risinājumu, kas ir pieejams visiem lietotājiem, tā kā interesenti to jau var izmēģināt. Pirmo 24 stundu laikā, kopš risinājums ir pieejams, tas veiksmīgi izmantots jau 300 reižu. Taču noteikti jāņem vērā, ka sākumā, iespējams, viss nenotiks pilnīgi gludi. Tāpēc mēs noteikti sagaidām atgriezenisko saiti, lai turpinātu šo risinājumu padarīt vēl labāku. Biometriskā personas identitātes apliecināšana būtiski uzlabos lietotāju un e-pakalpojumu sniedzēju pieredzi. Ar Smart-ID Pamata līmeni klienti varēja tikai apstiprināt darījumus tiešsaistē bankā. Lai iegūtu Kvalificēto līmeni, kas ļauj veikt arī citas darbības, piemēram, izmantot e-pakalpojumus, viņiem nereti bija jāiet uz banku. Tagad šī vienkāršā pāreja no viena līmeņa uz otru noteikti veicinās ievērojamu darījumu skaita pieaugumu,” izmaiņas komentē SK ID Solutions Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere.

“Biometrisko datu izmantošana klienta autentifikācijā uzskatāma par būtisku soli tehnoloģiskajā attīstībā, un, protams, tā ir pilnīgi jauna lietotāja pieredze, kas cieši sasaucas ar vienu no Finanšu nozares asociācijas prioritātēm – tehnoloģiskā attīstība. Autentifikācija, izmantojot biometriskos datus, banku klientiem nozīmē gan drošību savu privāto kontu pārvaldībā un lietošanā, ļaujot būt pārliecinātiem par savu līdzekļu un datu aizsardzību, gan papildu ērtības Smart ID lietošanā”, - norāda Sanita Bajāre, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Jauno Smart-ID biometriskās identitātes apliecināšanas metodi ir radījis Smart-ID risinājuma uzturētājs igauņu uzņēmums “SK ID Solutions” un sertificējis “TÜV Austria” – vadošais neatkarīgais trešo pušu reģistrācijas un sertifikācijas pakalpojumu testēšanas, pārbaudes un sertifikācijas uzņēmums pasaulē. Risinājumu ir apstiprinājis arī Igaunijas Informāciju sistēmu uzraugs.

Šī metode atšķiras no citām pasaulē šobrīd pieejamām līdzīgām metodēm. Pirmkārt, kvalificēta Smart-ID iegūšana tiek atļauta tikai ar Eiropas Savienībā izveidotu biometrisko identifikāciju, kas iestrādāta elektroniskajos identitāti apliecinošajos dokumentos. Otrkārt, process ir pilnībā automatizēts un tajā neiesaistās cilvēki, taču tas ir novērtēts kā līdzvērtīgs fiziskai personas identifikācijai. Treškārt, pilnīgas automatizācijas dēļ, reģistrācijas process kvalificētā Smart-ID iegūšanai ilgst tikai dažas minūtes.

Par SK ID Solutions un Smart-ID

No 2018. gada novembra Smart-ID ir pirmais digitālā paraksta risinājums Baltijā, kas atbilst Eiropas eIDAS regulējuma sarežģītajai tehniskajai specifikācijai. Smart-ID nodrošinātais elektroniskais paraksts ir līdzvērtīgs ar roku rakstītam parakstam un to ir jāpieņem visās ES dalībvalstīs. Smart-ID izmantošana lietotājam ir bez maksas un to izmanto, lai droši autentificētos tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai dažādās jomās, tostarp, lai saņemtu valsts iestāžu un banku pakalpojumus. Latvijā Smart-ID izmanto jau gandrīz 1 miljons iedzīvotāju. Smart-ID risinājumu 2017. gadā klientiem sāka piedāvāt igauņu uzņēmums "SK ID Solutions".