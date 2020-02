Banku vadītāji: Finanšu nozarē riski ir mazināti, bet pie sasniegtā nevar apstāties

Bankas "Citadele" valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis uzsvēra, ka Latvija viennozīmīgi ir pelnījusi nebūt "pelēkajā sarakstā", jo izdarīts ir ļoti daudz. "Banku sistēmā risks, lai arī pilnībā nav izzudis, un tā arī nevar būt, bet ir būtiski samazināts, tai pat laikā neradot būtiskus satricinājumus. Jāizdara pareizie secinājumi par visu notikušo, bet arī jānovērtē, vai šur tur neesam pārcentušies un pārspīlējuši. Visiem ir skaidrs, ka Latvijas banku sistēma vairs nekad nebūs tāda, kā pirms trim gadiem," sacīja "Citadeles" vadītājs.

Viņš piebilda, ka lielās bankas ir spēcīgas un stabilas, turklāt pēc FATF lēmuma bankas attīstīs savu darbību Latvijā un ekonomikai pienesumu dos arī pamazām pieaugošās tiešās ārvalstu investīcijas.

Arī "Swedbank Latvia" valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis Latvijas neiekļaušanu "pelēkajā sarakstā" vērtēja kā "milzīgi pozitīvu notikumu Latvijai un visiem tās iedzīvotājiem". "Šis ir ļoti nozīmīgs pagrieziena punkts Latvijai. Ar šo simboliski noslēdzam ēru, kurā daļai pasaules saistījāmies ar necaurspīdīgiem finanšu darījumiem. Kaut nepatīkams un ārēja spiediena virzīts, tomēr pēdējo trīs gadu laikā, visaptverošais darbs pie Latvijas spējas novērst un apkarot finanšu noziegumus, ir bijis apbrīnojams," teica Rubenis.

Viņš piebilda, ka beidzot ir izveidojusies izpratne, ka šāda tipa problēmas nesākas un nebeidzas finanšu sistēmā, tāpēc liela uzmanība pievērsta arī juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, nekustamo īpašumu starpniekiem un citiem, kuriem ir iespēja savlaicīgi identificēt noziegumu.

"Varam būt gandarīti, ka milzīgo progresu īsā laika posmā ir novērtējušas arī citas pasaules valstis, tāpēc mums ir pienākums ne vien turpināt būt ļoti neiecietīgiem pret mēģinājumiem Latviju izmantot netīriem darījumiem, bet arī dalīties ar savu pieredzi un risinājumiem ar citām valstīm. Šis ir simbolisks moments, lai iedrošinātu investorus un arī starptautiskos partnerus, atgādinot, ka Latvija ir vieta, kur ir vērts ieguldīt un veidot godīgu, ilgtspējīgu biznesu," teica "Swedbank" vadītājs.

Vienlaikus viņš piebilda, ka pie panāktā nedrīkst apstāties un ir jāturpina iesāktais darbs, lai veltītās pūles netiktu izmantotas tikai daļēji. Rubeņa ieskatā, nepieciešams turpināt stiprināt tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti un jāsekmē izmeklējošais darbs, lai par finanšu noziegumiem sekotu arī notiesājoši un adekvāti tiesas spriedumi.

Bankas "Luminor" vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica pauda, ka cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanu ir bijusi visu tirgus dalībnieku prioritāte Latvijā. "Esam priecīgi, ka šos centienus ir atzinusi arī FATF. Šis lēmums pozitīvi ietekmēs Latvijas reputāciju starptautiskā vidē, un pierāda, ka ir paveikts liels darbs gan finanšu nozarē, gan no valsts institūciju puses," atzina "Luminor" pārstāve.

Vienlaikus viņa piebilda, ka šīm pūlēm arī turpmāk ir jābūt nepārtrauktām, ietverot precīzu un rūpīgu darbu, nepārtrauktu profesionālo attīstību, izpratnes veidošanu un spēju neatpalikt no tendencēm, kā arī jauniem iespējamiem riskiem finanšu noziegumu jomā.

Finanšu institūcijas "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš pievienojās kolēģu paustajam, ka ir sperts ļoti būtisks solis, lai sakārtotu finanšu sfēru atbilstoši visiem naudas atmazgāšanas novēršanas standartiem, un Latvija ir izvairījusies no tā, ka iestātos tautsaimniecībai negatīvas sekas.

"Ja būtu lēmums Latviju iekļaut tā saucamajā "pelēkajā sarakstā", tad noteikti mūs nesagaidītu Armagedons, bet tas, ka tautsaimniecība izjustu negatīvas sekas, ir fakts. To mēs varam redzēt kaut vai no tā, cik daudz tautsaimniecībai ir prasījušas izmaiņas, kuras notikušas pēdējos divos gados pēc 2018.gada februāra, marta. Virziens ir pareizs un ir jābūt nulles tolerancei pret jebkādiem naudas atmazgāšanas gadījumiem. Tajā pašā laikā šīs pārmaiņas prasa zināmu resursu tautsaimniecībā. Iekļaušana "pelēkajā sarakstā" būtu bijis milzīgs apgrūtinājums. It īpaši tas attiecas uz finanšu instrumentiem, kreditēšanu," teica Bērziņš.

Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre uzsvēra, ka Latvija ir nozīmīgi pilnveidojusi finanšu noziegumu un naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu.

"Paveiktais darbs ir novērtēts starptautiski un Latvija netiks iekļauta to valstu vidū, kam ir būtiski stratēģiski trūkumi finanšu noziegumu apkarošanā. Veiktās pārmaiņas finanšu sektorā ir fundamentālas un ilgtspējīgas. Taču sistēmas attīstība ir jāturpina. Šodien saņemtais novērtējums liecina par mūsu valsts kopējo veikumu," uzsvēra Bajāre.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka FATF lēmusi nepakļaut Latviju pastiprinātai uzraudzībai, tādējādi Latvija netiks iekļauta tā dēvētajā valstu "pelēkajā sarakstā". Šonedēļ Parīzē notika FATF plenārsesija, kuras laikā tika lemts par Latvijas iekļaušanu valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā saucamajā "pelēkajā sarakstā".

FATF secinājusi, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu, tāpēc valsts netiks pakļauta pastiprinātai uzraudzībai jeb iekļaušanai tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā".

Ar šo lēmumu Latvija ir pirmā "Moneyval" pārraudzībā esošā dalībvalsts, kura sekmīgi izpildījusi visas FATF 40 rekomendācijas. "Moneyval" ir FATF asociētais biedrs. Turpmāku Latvijas progresa uzraudzību saskaņā ar esošajām procedūrām veiks FATF reģionālā institūcija "Moneyval".