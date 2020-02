Kā ziņots, Lietuvas veikalu tīkls "Maxima" no piektdienas pēcpusdienas pilnībā apturējis tirdzniecību ar svaigu gaļu un no tās gatavotiem marinētiem pusfabrikātiem. Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārijas dienests informējis, ka uzņēmums, iespējams, pirms tam vairākas dienas tirgojis ar salmonellu inficētu produkciju.

Liene Dupate-Ugule norādīja, ka "Maxima Latvija" prioritāte ir nodrošināt pircējiem augstvērtīgu produkciju, tāpēc regulāri plānveidā izlases kārtā veic dažādu produktu, arī gaļas pārbaudes sertificētā laboratorijā.

Kā atklāja "Maxima Latvija" pārstāve, paātrinātā kārtā saņēmuši sertificētas laboratorijas ekspertīzes rezultātus un visi gaļas produkti kā no Lietuvas, tā Latvijas atbilst augstākās kvalitātes standartiem. Pēc viņas sacītā, atsevišķi produkti, kas prevencijas nolūkos tika izņemti no "Maxima" veikalu plauktiem un kuri pēc saņemtām analīzēm atbilst visiem kvalitātes standartiem, tuvākā laikā, visdrīzāk otrdien, būs atkal nopērkami "Maxima" veikalos. "Maxima Latvija" atvainojas saviem klientiem par sagādātajām neērtībām.

Pārtikas un veterinārais dienesta (PVD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere aģentūrai LETA apstiprināja, ka aizvadītajās brīvdienās PVD saņēma informāciju no "Maxima Latvija", ka mazumtirgotājs piesardzības nolūkos ir izņēmis no tirdzniecības atsevišķas kādā Lietuvas uzņēmumā ražotas liellopu un cūkgaļas produktu partijas, jo Lietuvas veikalu tīkls "Maxima" ziņoja par šī uzņēmuma produkcijas iespējamu neatbilstību kvalitātes kritērijiem.

Vienlaikus viņa piebilda, ka PVD rīcībā nav oficiālas informācijas par attiecīgo gadījumu, kura gaļas produktu partijas ir izņemtas no tirdzniecības, jo Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests pagaidām nav ziņojis Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā par uzņēmumu, kura produkcijā konstatētas neatbilstības kvalitātes kritērijiem. Tāpat uzņēmums nav ziņojis arī par neatbilstošo produktu partijām un valstīm, kurās tās ir nonākušas.

"PVD neoficiāli šī uzņēmuma nosaukums ir zināms, taču nav nekādas konkrētākas, oficiāli apstiprinātas informācijas nedz par uzņēmumu, nedz produktu partijām, nedz par to, vai tās ir izplatītas ārpus Lietuvas. Šobrīd dienests seko līdzi informācijai Ātrās brīdināšanas sistēmā, kā arī uztur kontaktu ar veikalu tīklu "Maxima"," sacīja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja.

Pēc Meisteres sacītā, PVD ieskatā "Maxima" rīcība attiecīgajā situācijā ir bijusi operatīva un atbildīga.

LETA jau ziņoja, ka, saņemot informāciju no Lietuvas veikalu tīkla "Maxima" saistībā ar aizdomām par viena piegādātāja produkcijas kvalitāti, "Maxima Latvija" no tirdzniecības izņēmis atsevišķu gaļas produkciju. "Piektdienas pēcpusdienā mēs saņēmām informāciju no Lietuvas veikalu tīkla "Maxima", ka pilnībā apturēta tirdzniecība ar svaigu gaļu un no tās gatavotiem marinētiem pusfabrikātiem. Rīkojoties preventīvi, uz pārbaudēm esam nosūtījuši ne tikai Lietuvas ražotāja produkciju, bet arī Latvijas ražotāju liellopa un visas gaļas, kā arī cūkgaļas paraugus," iepriekš skaidroja Dupate-Ugule.

Tāpat viņa norādīja, ka produkcijas pārbaudes tiek veiktas regulāri - vismaz vienu reizi mēnesī, pārbaudot gan svaigu gaļu, gan arī kūpinājumus, lai pārliecinātos, ka visi produkti atbilst kvalitātes standartiem. "Turklāt katrai partijai nāk līdzi arī sertifikāts, kas apliecina, ka gaļa atbilst kvalitātes standartiem. Mums ir ļoti skrupuloza sistēma, lai pārliecinātos, ka klients saņem augstas kvalitātes produkciju. Tomēr, ja rodas kādas papildu problēmas, mēs sūtām produkciju uz pārbaudēm," sacīja uzņēmuma "Maxima Latvija" pārstāve.