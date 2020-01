"Moneyval" uzlabojusi Latvijai novērtējumu 11 rekomendāciju izpildē

Tagad "Moneyval" uzskata, ka Latvija lielākoties izpildījusi "Moneyval" rekomendācijas tādās jomās kā finansiālas sankcijas saistībā ar terorismu un terorisma finansēšanu; finansiālas sankcijas saistībā ar kodolieroču izplatīšanu; nevalstiskās organizācijas; klientu padziļināta izpēte; konkrētu nefinanšu biznesu un profesiju klientu padziļināta izpēte; finanšu institūciju regulēšana, skaidras naudas kurjeri, izdošana, kā arī cita starptautiskās sadarbības formas.

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa šodien žurnālistiem skaidroja, ka attiecībā uz tehnisko rekomendāciju izpildi Latvijas pērn decembrī ziņotais progress novērtēts kā ļoti labs, proti, Latvija pilnībā izpildījusi visas 40 pasaules centrālās naudas atmazgāšanas apkarošanas organizācijas FATF rekomendācijas.

"Patlaban Latvijas vērtējums ir tāds, ka no šīm 40 rekomendācijām septiņas ir pilnībā atbilstošas un 33 lielākoties atbilstošas. Tas nozīmē pozitīvu vērtējumu. Latvijai līdz nākamajam novērtējumam, kuram gan patlaban nav noteikts laiks un datums, vairs nekādas darbības attiecībā uz vērtējuma paaugstināšanu nav jāveic," teica Znotiņa.

FID vadītāja skaidroja, ka saskaņā ar "Moneyval" secinājumiem Latvijai tiek saglabāts uzraudzības statuss, līdz ar to 2021.gadā Latvijai apmēram "desmit līdz 15 minūšu garumā" būs jāinformē "Moneyval" par jebkāda veida līdz šim veikto progresu.

Viņa gan norādīja, ka FATF standarti mainās, līdz ar to pastāv iespējamība, ka Latvijai šādu izmaiņu gadījumā būs jāziņo par to, vai Latvijas normatīvā bāze atbilst izmainītajiem FATF standartiem.

Znotiņa vērsa uzmanību, ka "Moneyval" secinājumi ir tikai viens no "stafetes posmiem", kas veiksmīgi nokārtots, taču priekšā vēl "garš ceļš ejams un nekas nav beidzies", tāpēc Latvijai vēl daudz jāstrādā, lai uzlabotu savas spējas cīņā ar finanšu noziegumiem.

Viens no nākamajiem posmiem būs februārī, kad FATF vērtēs to, cik efektīvi Latvija savus izmainītos un esošos normatīvos aktus mācējusi "iedzīvināt praksē". Tad attiecīgi varēs vērtēt, vai nepieciešams veikt kādas papildu pasākumus vai tomēr Latvijas progress tiks atzīts par pietiekamu, skaidroja FID vadītāja.

Vaicāta, vai pēc šī "Moneyval" progresa ziņojuma Latvijai joprojām pastāv risks tikt iekļautai pelēkajā sarakstā, Znotiņa atbildēja, ka no "Moneyval" atziņām ir iespējams izdarīt ļoti nepilnīgus secinājumus, taču Latvijai tehniskās atbilstības progress bija jānodemonstrē. Viņa uzsvēra, ka īpaši būtiska ir progresa demonstrēšana attiecībā uz sesto un desmito rekomendāciju. Tās saistītas ar terorisma finansēšanu un klientu padziļinātu izpēti.

"Ja šajās rekomendācijās nebūtu atzīts progress, tad mēs automātiski nokļūtu pelēkajā sarakstā - neatkarīgi no tā, kā mēs būtu vienu vai otru likumu piemērojuši praksē. Līdz ar to patlaban no tehniskās atbilstības viedokļa nav pamats mūs iekļaut pelēkajā sarakstā," uzsvēra Znotiņa.

Jau vēstīts, ka Latvijai "Moneyval" ir piemērojusi pastiprinātas uzraudzības režīmu.

2019.gada decembrī "Moneyval" plenārsēdē Strasbūrā skatīja Latvijas iesniegto progresa ziņojumu par piektās kārtas novērtēšanā iekļauto rekomendāciju izpildi.

Sagaidāms, ka februārī Parīzē notiks pasaules centrālās naudas atmazgāšanas apkarošanas organizācijas FATF, kuras asociētais biedrs ir "Moneyval", plenārsesija, kurā varētu pieņemt lēmumu par Latvijas iekļaušanu valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā saucamajā "pelēkajā sarakstā". Pašlaik FATF "pelēkajā sarakstā" ir iekļautas 12 pasaules valstis, tostarp no Eiropas - Islande.