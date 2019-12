Šis ir pirmais gadījums, kad eksperti atteikuši statusa piešķiršanu, bet ministrija to iedevusi. Pērn uzņēmums jau saņēma 133 000 eiro grantu no LM un "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai". Programmas mērķis ir iesaistīt darba tirgū personas, kas no tā ir atstumtas sociālā statusa, veselības vai citu iemeslu dēļ. Lai saņemtu grantu, "Memory water" pieņēma darbā 13 cilvēkus ar invaliditāti, bet par saņemto naudu nopirka 100 000 eiro vērtu ūdens pildīšanas un iepakošanas iekārtu.

Tagad uzņēmums iecerējis iegūt papildu līdzekļus no fonda, tāpēc augustā pieprasījis tam piešķirt sociālā uzņēmuma statusu. Statusu pieprasījis arī cits "Memory water" dibinātājam Jānim Pļaviņam piederošs uzņēmums "Prana energy". Uzņēmumi uzskata, ka tie atbilst prasītajam statusam, jo puse no firmā strādājošajiem ir cilvēki ar invaliditāti.

Pārbaudot "Memory water", atklājies, ka no 13 darbā pieņemtajiem cilvēkiem ar invaliditāti tikai viens ir saņēmis algu, kas lielāka par minimālo, bet deviņu personu mēneša alga nepārsniedz 35 eiro. Viņi strādājuši desmit stundas mēnesī.

Eksperti uzskatīja, ka "Memory water" statusam neatbilst, jo tikai formāli izpilda Sociālo uzņēmumu likuma prasības un tā darbība nedod prasīto pozitīvo sociālu ietekmi. Uzņēmuma darbība, saņemot grantu vērsta nevis uz sociālo mērķu sasniegšanu, bet uzņēmējdarbības attīstību, veicot iekārtu automatizāciju, secināja eksperti, vienbalsīgi atsakot sociālā uzņēmuma statusu.

Pļaviņš uzskata, ka komisijas pārmetumi ir nepamatoti, jo likumā nav teikts, cik stundu nolīgtie cilvēki ar invaliditāti jānodarbina. Viņš stāsta, ka šīs personas vairāk nodarbojas ar pārdošanu un preču piedāvāšanu. Tiekot piedāvāts arī strādā no mājām.

Norādīts uz vien divu stundu darbu nedēļā, viņš saka: "Nu atkarībā kurš kā strādā, un kā viņiem veicas tas darbs. Tas ir tāds diezgan specifisks darbs, kur nav viņiem diemžēl tik spīdoši tie rezultāti." Uz vietas ražotnē strādājot divi cilvēki ar invaliditāti. Pļaviņš komisijas lēmumu pārsūdzēja un LM vadība izlēma, ka taisnība ir uzņēmējam, jo formāli prasības ir izpildītas.

LM Juridiskā departamenta direktore Dace Kļaviņa pieļauj, ka nākotnē būtu jādomā par tādu prasību kā atlīdzības konkurētspēja un slodzes apjoms iekļaušanu kritēriju sarakstā. Tomēr kamēr normatīvie akti to neparedz, juridiskā departamenta ieskatā komisijai nebija pamata noraidīt sociālā uzņēmuma statusu.

Ar LM valsts sekretāra lēmumu "Memory water" sociālā uzņēmuma statuss piešķirts no 19.novembra, SIA "Prāna energy" no 3.decembra. Raidījums atgādina, ka šogad partiju finanšu uzraugi konstatēja, ka "Memory water" ir piedalījies partijas "KPV LV" reklāmas kampaņā pirms 13.Saeimas vēlēšanām, taču to nav deklarējis. Firmai tika uzlikts 600 eiro sods.

Vaicāta, vai sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanā kāda nozīme bijusi faktam, ka "Memory water" ir partijas atbalstītājs, Petraviča uzsvēra, ka to nevar komentēt un nezina, vai uzņēmums ir ko ziedojis viņas pārstāvētajai partijai.

Vienlaikus raidījums noskaidrojis, ka Pārtikas un veterinārais dienests, Veselības inspekcija un pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" pārbaudījis uzņēmuma apgalvojumus par "strukturēto BIO ūdeni" un secinājušas, ka patērētāji tiek maldināti par produkta kvalitāti, jo tam nav pierādījumu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa norādīja, ka vienu reizi pārbaude ir beigusies ar norādījumiem komersantam labot šo informāciju mājaslapā, tomēr tas nav izdarīts, tāpēc šobrīd atsākts uzraudzības process. "Visticamāk, ja komersants turpinās darbību šādā veidā, tad var tikt pieņemts lēmums par negodīgu komercpraksi, kas cita starpā var būt arī soda nauda, līdz 10% no apgrozījuma," viņa sacīja.

SIA "Memory water" dzeramā ūdens tirgū darbojas desmit gadus. "Lursoft" dati rāda, ka trīs gados apgrozījums ik gadu audzis par 30% un 2018.gadā sasniedzis 310 000 eiro. Peļņa bija 112 000 eiro. Uzņēmums nodarbojas ne vien ar ūdens tirdzniecību, bet savā internetveikalā piedāvā arī veģetārus un vegānu ēdienus, kosmētiku un higiēnas preces.