"Olainfarm" izpilddirektores un valdes locekles amatā iecelta Elena Bušberga

Kompānijā norādīja, ka Bušbergai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze starptautiskos farmācijas uzņēmumos tādās jomās kā finanses, piegāde, mārketings un pārdošana NVS valstīs, kā arī rezultatīvu komandu izveidē un vadībā, attīstot ekspertīzi dažādās biznesa jomās.

Tāpat kompānijas pārstāvji informē, lai uzņēmums sasniegtu nākamos stratēģiskos mērķus, "Olainfarm" padome ir pilnveidojusi uzņēmuma pārvaldības funkciju sadali, tostarp "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs turpmāk veiks arī "Olainfarm" grupas uzņēmumu pārvaldības uzraudzību, bet viens no "Olainfarm" valdes locekļiem būs atbildīgs par izpilddirektora funkcijām grupas mātesuzņēmumam "Olainfarm".

Bušbergas galvenais uzdevums būs "Olainfarm" un pārstāvniecību biznesa procesu pilnveide, paaugstinot ražošanas, pārdošanas un mārketinga jomu produktivitāti un efektivitāti, lai pēc iespējas ātrāk panāktu ilgtspējīgu dabisko izaugsmi. Bušberga sāks darbu uzņēmumā, kad būs nokārtotas nepieciešamās formalitātes darba sākšanai Latvijā.

"Augstākā līmeņa vadītāja atlases procesā mēs augsti novērtējām Bušbergas globālo skatu farmācijas nozares attīstībā, pieredzi mārketingā, zināšanas par NVS tirgu specifiku un ekspertīzi spēcīgu pārdošanas komandu izveidē," paziņojumā biržai norāda "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš.

Bušberga līdz šim strādājusi tādos starptautiskos farmācijas uzņēmumos kā "Schering-Plough", "MSD" un "Abbott Laboratories". No 2015.gada Bušberga bija ģenerāldirektore uzņēmumā "Veropharm" (pieder uzņēmumam "Abbott"), kas ir viens no Krievijas vadošajiem zāļu un medicīnisko iekārtu ražotājiem. Šajā amatā Bušbergas galvenie pienākumi (laika posmā no 2015. līdz 2019.gadam) bija uzņēmuma stratēģijas izstrāde un ieviešana; uzņēmuma transformācijas procesu vadība, iekšējās kultūras veidošana, lai celtu uzņēmuma procesu efektivitāti, kā arī sasniegtu ilgtspējīgu dabisko izaugsmi un pieaugumu pārdošanas un peļņas rādītājos biznesu apvienošanas vai pārņemšanas ceļā.

Bušbergai ir profesionālais maģistra grāds ("Global Executive MBA") un Veselības aprūpes nozares pārvaldības sertifikāts, kas iegūts Djūka universitātes "The Fuqua School of Business", ASV.

Bušbergas īpašumā nav "Olainfarm" akciju, kā arī kapitāldaļas citos uzņēmumos.

Pagājušajā nedēļā par "Olainfarm" valdes priekšsēdētāju apstiprināja Jerūnu Veitesu, kuram uzticēta visu uzņēmumu grupas kopējā pārvaldība un stratēģiskā attīstība, kā arī jaunu tirgus nišu izraudzīšana un noieta tirgu paplašināšana. "Olainfarm" uzņēmumu grupā ietilpst tādi uzņēmumi kā "Olainfarm", SIA "Latvijas aptieka", SIA "Silvanols", SIA "Tonus Elast", SIA "DiaMed", SIA "OlainMed", "NPK Biotest" un SIA "Kiwi Cosmetics".

"Olainfarm" valdē darbu turpina Veitess, Lauris Macijevskis, Raimonds Terentjevs, Signe Baldere-Sildedze, Milana Beļeviča un Mārtiņš Pūriņš.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.