Printful savā prasībā norāda, ka atbildētājs Printify ir

šķietami nelegāli nokopējis un pārveidojis Printful radīto

Woocommerce integrācijas programmatūras kodu, kas paredzēts ērtu pasta izmaksu uzstādīšanai un aprēķinam, lai lietotāji varētu iegūt precīzas sūtīšanas izmaksas saviem produktiem.



Pirmo Woocommerce integrācijas programmatūras kodu Printful publicēja 2014. gada oktobrī, pēc kā sekoja ilgstošs integrācijas funkcionalitātes uzlabošanas posms, kurā tika ieguldīti lieli cilvēkresursi, zināšanas, laiks un finansu līdzekļi. 2017. gada jūnijā Printful nāca klajā ar jaunu un uzlabotu Woocommerce integrācijas programmatūras koda versiju, ko kā Printful savā prasībā ir norādījis Printify ir škietami nelegāli nokopējis un pāris mēnešu vēlāk publiskojis kā savu pirmo, pašu izstrādāto Woocommerce programmatūras kodu.



Printful prasības pieteikumā norādījis, ka jebkura rīcība, kā

ietvaros kāds kopē un attiecīgi aizskar tā intelektuālā īpašuma

tiesības, neatbilst godīgai komercpraksei, pārkāpj piemērojamos

tiesību aktus gan konkurences, gan intelektuālā īpašuma tiesību

jomā.



“Mēs Printful strādājām godīgi, ievērojot ne tikai

piemērojamās tiesību normas, bet arī augstas ētikas normas un

principus, tāpēc mums nav un arī turpmāk nebūs pieņemama rīcība, kad kāds varētu aizskart tiesības uz mūsu intelektuālo

īpašumu,” komentē Printful galvenā juriste Baiba Orbidāne.

Printful Inc. ir ASV reģistrēts apdrukāšanas ārpakalpojumu uzņēmums, kas ietilpst Latvijas uzņēmumu grupā Draugiem Group. Savukārt AS “Printful Latvia” ir Printful Inc. meitas uzņēmums ar centrālo biroju Rīgā, kas nodrošina Printful programmatūras izstrādi, mārketinga, klientu atbalsta, tirgus izpētes, finanšu pakalpojumus. Printful Inc. strādā Ziemeļamerikas tirgum ar struktūrvienībām ASV (Losandželosā, Kalifornijā un Šarlotā, Ziemeļkarolīnā) un Meksikā (Tihuanā). Eiropas pasūtījumus nodrošina meitas uzņēmums Latvijā a/s “Printful Latvia”. Lai straujāk attīstītos spāniski runājošās valstīs, šovasar atvērts Printful birojs Barselonā.

Savukārt otru kompāniju, Printify Inc., 2015.gadā Delaverā izveidoja Jānis Berdigans, Artis Kehris un Gatis Dukurs. Kompānija piedāvā apdrukas pakalpojumus, un tās apgrozījums 2018.gadā bija 10,3 miljoni ASV dolāru, bet 2017.gadā - 2,2 miljoni ASV dolāru.