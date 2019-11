"PNB bankas" aktīvi oktobrī atgūti 18,056 miljonu eiro apmērā

Tostarp no izsniegtajiem kredītiem 2019.gada oktobrī atgūti 17,975 miljoni eiro, no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem atgūti 29 000 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūti 52 000 eiro.

Kopš 2019.gada 12.septembra, kad "PNB banka" tika atzīta par maksātnespējīgu, bankas administrators atguvis kopumā 19,358 miljonus eiro.

Vienlaikus "PNB bankas" likvidācijas izdevumi oktobrī bija 2,458 miljonu eiro apmērā, tostarp nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā bija 1,961 miljons eiro, uzraudzības un regulatīvie izdevumi - 47 000 eiro, naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi - 26 000 eiro, bet citi maksātnespējas procesa izdevumi, tostarp nodokļi - 424 000 eiro.

Kopš "PNB banka" tika atzīta par maksātnespējīgu bankas maksātnespējas izdevumi veido kopumā 2,707 miljonus eiro.

2019.gada 31.oktobrī "PNB bankā" garantētie noguldījumi bija 42,945 miljonu eiro apmērā, kas ir par 83,134 miljoniem eiro mazāk nekā mēneši iepriekš. Savukārt citi noguldījumi bija 135,816 miljonu eiro apmērā.

Vienlaikus bankas saistības pret kredītiestādēm bija 6,322 miljonu eiro apmērā, pakārtotās saistības - 17,854 miljoni eiro, bet emitētie subordinētie parāda vērtspapīri bija 37,754 miljonu eiro vērtībā.

Kredītos "PNB banka" šogad oktobra beigās bija izsniegusi 125,504 miljonus eiro, ieguldījumi vērtspapīros bija 72,972 miljoni eiro, kasē un prasībās uz pieprasījumu pret centrālajam bankām bija 37,373 miljoni eiro, prasības pret kredītiestādēm - 22,155 miljoni eiro, pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - 4,551 miljons eiro, bet ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 151,023 miljonus eiro.

Kopumā "PNB bankas" aktīvi oktobra beigās bija 440,034 miljonu eiro apmērā, kamēr septembra beigās bankas aktīvi bija 514,709 miljonu eiro apmērā.

Savukārt bankas kapitāls un rezerves oktobra beigās bija negatīvs - mīnus 33,736 miljoni eiro, tostarp iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi bija 82,978 miljonu eiro apmērā, bet pārskata perioda zaudējumi bija 77,26 miljonu eiro apmērā.

"PNB bankas" iespējamās saistības 31.oktobrī bija 2,716 miljonu eiro apmērā.

Paziņojumā arī minēts, ka turpinās darbs pie bankas aktīvu izvērtēšanas un uzkrājumu noteikšanas, kā arī pie kreditoru prasījumu apkopošanas.

Jau vēstīts, ka "PNB bankas" darbība tika apturēta 2019.gada 15.augustā, bet 12.septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja "PNB banku" par maksātnespējīgu. Par bankas maksātnespējas procesa administratoru iecelts Vigo Krastiņš.

"PNB bankas" darbība tika apturēta, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

Eiropas Centrālā banka (ECB) kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 2019.gada 15.augustā nolēma atzīt "PBN banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās, savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB bankā" un lēma par noguldījumu nepieejamību.

ECB kā "PNB bankas" tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.