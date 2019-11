Jaunajā iepirkšanās centrā "Ozols" atklāts būvniecības preču veikals "K Senukai"

Būvniecības un sadzīves preču tirdzniecības uzņēmums "Kesko Senukai Latvia" investējis sešus miljonus eiro "K Senukai" veikala izveidē tirdzniecības centrā "Ozols".

"Kesko Senukai Latvia" ģenerāldirektora vietnieks Marius Šukausks (Marius Šukauskas) atzīmēja, ka kompānijas mērķis ir nodrošināt klientiem jaunu iepirkšanās pieredzi "do it yourself" (DIY) jeb "dari pats" veikalu segmentā Latvijā. "Jaunā koncepta "K Senukai" veikala izveidē investējam vairāk nekā sešus miljonus eiro, un plānots, ka investīciju apjoms atmaksāsies četru līdz piecu gadu laikā," viņš piebilda.

Tirdzniecības centra pārbūvē un īpašuma iegādē ieguldīti 35 miljoni eiro. Ēkas kopējā platība ir 30 350 kvadrātmetru, nodrošinot gan tirdzniecības, gan biroju telpas. Veikali atrodas tirdzniecības centra pirmajā stāvā, savukārt ēkas otro stāvu 1000 kvadrātmetru platībā pilnībā aizņems "K Senukai" biroju centrs.

2016.gada oktobrī Lietuvas kompānija "KS Holding" iegādājās tirdzniecības centra "Galerija Azur" pārvaldošo uzņēmumu "MD Galerija Azur" ar mērķi veikt vērienīgu tirdzniecības centra rekonstrukciju. Šogad 25.jūlijā tika atklāta lielveikala "Ozols" pirmā kārta.

"KS Holding" īpašnieki ir somu mazumtirdzniecības uzņēmums "Kesko", kā arī Arturs Rakausks (Arturas Rakauskas) un "Zabolis Partners". "KS Holding" pieder arī "K Senukai" veikals Daugavpilī, kā arī īpašumi turpmākai attīstībai Tallinā un Viļņā.