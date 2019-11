"Ventbunkeram" būtiski krities apgrozījums

Vadības ziņojumā teikts, ka pērn "Ventbunkera" terminālī pārkrauti 1,9 miljoni tonnu naftas produktu, kas ir par 25% mazāk nekā 2017.gadā. No tiem 97% veido mazuts, kas galvenokārt saņemts pa dzelzceļu. "Ventbunkers" pārkrautais naftas produktu apjoms 2018.gadā veidoja ap 18% no visa Ventspils ostā pārkrautā lejamkravu apjoma, kas ir par sešiem procentpunktiem mazāk nekā 2017.gadā.

Uzņēmuma apgrozījums samazinājās par 39% jeb 9,4 miljoniem eiro, salīdzinot ar 2017.gadu. Samazinājumu veidoja, galvenokārt, kravu apjoma samazinājums, kā arī naftas produktu transportēšanas organizēšanas izbeigšana, attiecīgi samazinot izmaksas par dzelzceļa pakalpojumiem 2,4 miljonu eiro apmērā.

Termināļa pārkraušanas darbības ieņēmumi pērn veidoja 10,98 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2017.gadu ir samazinājums par 47%. Tie veido 76% no kopējā 2018.gada neto apgrozījuma. Savukārt ieņēmumi no piestātņu un tehnoloģiju izmantošanas pakalpojumiem palielinājās par 5%, kā arī pieauguši ieņēmumi no naftas produktu realizācijas par 37%. Pārējie pamatdarbības segmenti samazinājušies par 12%, salīdzinot ar gadu iepriekš.

Vadības ziņojumā skaidrots, ka "Ventbunkers" bija spiests veikt darbības optimizāciju, kā rezultātā pārskata gadā uzņēmumā ir veikti personāla izmaksu optimizācijas pasākumi kā turpinājums 2017.gadā sāktiem pasākumiem. Pērn uzņēmums pilnībā atteicies no dzelzceļa transporta organizēšanas, līdz ar to samazinājušās arī dzelzceļa transporta izmaksas. Kopumā "Ventbunkers ražošanas izmaksas samazinājušās par 20%. Uzņēmuma bruto peļņa samazinājusies par 77% un bija 1,9 miljoni eiro.

Tāpat pērn optimizētas administrācijas izmaksas, samazinot tās par 15%. Savukārt valūtas kursa svārstību dēļ izmainījušies pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi.

Vadības ziņojumā norādīts, ka, neskatoties uz zaudējumiem 3,655 miljonu eiro apmērā, uzņēmuma finansiālais stāvoklis ir stabils.

Šogad "Ventbunkers" terminālis turpina nodrošināt naftas pārkraušanu, pārsvarā to saņemot pa dzelzceļu. Šogad deviņos mēnešos pārkrautas 960 000 tonnas kravu, kas ir par trešdaļu mazāk nekā pērn šajā pašā periodā.

"Ventbunkers" galvenie uzdevumi ir nodrošināt nepārtrauktu naftas produktu pārkraušanas procesu, sniegt kvalitatīvus naftas produktu pārkraušanas un citus ar ostu darbību saistītus pakalpojumus Ventspils ostā.

Uzņēmuma apgrozījums 2017.gadā bija 23,882 miljoni eiro un peļņa sasniedza 4,235 miljonus eiro.

"Ventbunkers" dibināts 1994.gadā, un tā pamatkapitāls ir 6,822 miljoni eiro. Kā uzņēmuma patiesie labuma guvēji norādīts Aivars Lembergs, Rūdolfs Meroni un Urzula Harranda.