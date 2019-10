“Īpaši gribētu izcelt televīzijas jomu, kur redzam, ka investīcijas Latvijā radītā saturā atmaksājas. Shortcut pieaugums par 122%, salīdzinot ar pērnā gada periodu, pierāda, ka mūsu skatītāji novērtē kvalitatīvu un svaigu saturu. Tikko klientu TV ekrānos nonāca kopā ar Ukrainas televīziju veidotais kopražojuma seriāls Markuss. Īpaši vietējā kino entuziastiem piedāvājam “Lielā Kristapa” izlasi, kur iespējams redzēt nominētās, kā arī jau godalgotās filmas. Paralēli tam pieejams arī pasaules labākais un aktuālākais saturs – tieši mūsu skatītāji varēs sekot līdzi vēsturiskajam seriālam “Katrīna Lielā” (Catherine the Great), kas daļēji uzņemts Rundāles pilī, atcerēties savu jaunību, skatoties “Beverlihilza 90210” (Beverly Hills, 90210) varoņu atgriešanos TV ekrānos, kā arī saturu papildinās citas pasaulē gaidītākās filmas,” par TV satura piedāvājumu stāsta Tet valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Šogad sagaidāmi vēl gana daudzi pārsteigumi no pašu ražotā satura, bet jau no 18. oktobra Shortcut skatītājiem būs pieejama šobrīd aktuālā filma “Jelgava’94”. Savukārt 11. novembrī - Andra Gaujas jaunākā kaisles drāma “Nekas mūs neapturēs”. Ar jaunāko saturu tiks papildināts arī HBO piedāvājums - no 21. oktobra uz ekrāniem nonāks seriāls “Sargi” (Watchmen), 28. oktobrī “Flečeres kundze” (Mrs. Fletcher), bet novembra sākumā – britu fantāzijas žanra seriāls “Tumšās matērijas” (His Dark Materials).

“Uzņēmuma vērienīgā jaunā biznesa stratēģija, ko ieviesām līdz ar zīmola maiņu, sevi attaisno. Pieaugums vērojams arī jaunajos biznesos – par 12% audzis datu centru bizness, par 11% – drošības risinājumi. Iedzīvotāji novērtē cenas izdevīgumu elektroenerģijai. Šobrīd Tet elektrību izvēlas teju 90 tūkstoši klientu, un aizņemam jau 11% no elektrības tirgus. Elektroenerģijas apgrozījums Tet pieaudzis par 142%,” uzsver Juris Gulbis.

Šajā ceturksnī tika pabeigti darbi pie jauna IT drošības pakalpojuma - darbu sāka Tet Drošības vadības centrs (Security operations center), kas pārraudzīs klientu IT infrastruktūru nepārtraukti 24 stundas diennaktī, kā arī palīdzēs identificēt un reaģēt uz kiberdrošības apdraudējumiem. Šobrīd notiek arī aktīvs darbs pie jaunās Tet mākoņpakalpojumu platformas TetCloud, kuru prezentēs 2020. gada sākumā. Salīdzinot ar iepriekšējo platformu, tai būs pieejami daudz jaudīgāki IT resursi un plašāks pakalpojumu klāsts.

Stiprinot savas pozīcijas interneta infrastruktūras eksportā, Tet izveidojis pasaules mēroga tīklu Baltic Net. To šobrīd veido desmit mezgli, savienojot Rīgu ar astoņām Eiropas valstīm. Divos no šiem savienojumiem – ar Viļņu un ar Stokholmu – iespējams nodrošināt 100 gigabaitu sekundē datu pārraides ātrumu. Tet gada pirmajos deviņos mēnešos investīcijās infrastruktūrā un attīstībā ieguldījis 19.9 miljonus eiro.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos par 28% pieaudzis arī būvniecības bizness, Citrus Solutions aktīvi strādājot Vācijā pie optisko tīklu izbūves.