Arvien vairāk uzņēmumu atsauc dalību "Facebook" kriptovalūtas veidošanā

Kredītkaršu giganti "Visa" un "Mastercard", interneta izsoļu un tirdzniecības kompānija "eBay" un digitālo maksājumu uzņēmums "Stripe" paziņojuši, ka vairs nevēlas būt jaunās valūtas pārvaldīšanai paredzētās organizācijas "Libra Association" dibinātāji.

"Libra Association" apstiprinājusi, ka šie uzņēmumi atsaukuši dalību projektā, taču organizācija turpinās veidot uzņēmumu, organizāciju un citu partneru aliansi, lai panāktu "Libra" ieviešanu.

Šobrīd projektā dalību turpina 23 partneri.

Pagājušajā nedēļā atbalstu "Libra" atsauca arī starptautiskā maksājumu kompānija "PayPal".

"Facebook" jūnijā paziņoja, ka nākamgad laidīs klajā savu kriptovalūtu.

Taču amatpersonas ir paudušas bažas par to, kā jaunā valūta tiks regulēta, jo īpaši par to, kā tiks ievērots regulējums par cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, kā arī datu privātuma nosacījumi. Tāpat saistībā ar "Libra" ir bažas, ka cilvēki krīzes gadījumos varētu atteikties no nacionālās valūtas, kas sarežģītu valdību centienus pārvaldīt ekonomiku.

"Facebook" ir solījusi, ka "Libra" dos iespēju iepirkties tiešsaistē un saņemt finanšu pakalpojumus vairāk nekā vienam miljardam pilngadīgu cilvēku, kuriem nav konta bankā un kas izmanto nebanku finanšu pakalpojumus, piemēram, tā dēvētos ātros kredītus.

"Libra" un ar to saistītais digitālais maks "Calibra" sniegs "Facebook" iespējas integrēt finanšu pakalpojumus savā piedāvājumā, paplašinot savu tirdzniecības platformu un ļaus mazajiem uzņēmumiem iegādāties reklāmas izvietošanas iespējas sociālajā tīklā.