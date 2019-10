"PayPal" atsauc savu dalību "Facebook" kriptovalūtas veidošanā

"PayPal" savu paziņojumu izplatīja piektdien pēc ASV biržu slēgšanas, neatklājot konkrētus iemeslus lēmumam izstāties no "Libra Association".

Ziņu aģentūra "Bloomberg" un citi mediji šonedēļ vēstīja, ka spēcīgā politiskā pretestība un regulatoru bažas varētu aizbaidīt daļu no "Facebook" partneriem "Libra" projektā.

"Mēs joprojām atbalstām "Libra" centienus un ceram uz tālāku dialogu par veidiem kā nākotnē varētu sadarboties," teikts "PayPal" izplatītajā paziņojumā.

Kompānija uzsvēra, cik nozīmīga ir tās "ilgstošā un augsti novērtētā" partnerība ar "Facebook".

Medijos izskanējis, ka arī "Visa", "Mastercard" un "Stripe" apsver iespējas aiziet no kriptovalūtas veidošanas projekta.

"Facebook" jūnijā paziņoja, ka nākamgad laidīs klajā savu kriptovalūtu. Sociālo tīklu kompānija un vēl 28 partneri, tostarp "Mastercard", "PayPal Holdings", "Lyft" un "Uber Technologies", jaunās valūtas pārvaldīšanai veidojot Šveicē bāzētu organizāciju "Libra Association".

Plašsaziņas līdzekļos izskanējis, ka par ambiciozā projekta īstenošanu atbildīgais Deivids Markuss ir teicis, ka oficiālais "Libra Association" biedru saraksts tiks paziņots nākamnedēļ.

"Es varu jums pateikt, ka mēs ļoti mierīgi un pārliecināti strādājam, lai novērstu pamatotās bažas, ko raisījusi "Libra", mudinot sarunas par digitālo valūtu vērtību," Markuss šonedēļ rakstīja tviterī.

Amatpersonas ir paudušas bažas par to, kā jaunā valūta tiks regulēta, jo īpaši par to, kā tā ievēros regulējumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, kā arī datu privātuma nosacījumus. Tāpat saistībā ar "Libra" ir bažas, ka cilvēki krīzes gadījumos varētu atteikties no nacionālās valūtas, kas sarežģītu valdību centienus pārvaldīt ekonomiku.

"Facebook" ir solījusi, ka "Libra" dos iespēju iepirkties tiešsaistē un saņemt finanšu pakalpojumus vairāk nekā vienam miljardam pilngadīgu cilvēku, kuriem nav konta bankā un kas izmanto nebanku finanšu pakalpojumus, piemēram, tā dēvētos ātros kredītus.

"Libra" un ar to saistītais digitālais maks "Calibra" sniegs "Facebook" iespējas integrēt finanšu pakalpojumus savā piedāvājumā, paplašinot savu tirdzniecības platformu un ļaus mazajiem uzņēmumiem iegādāties reklāmas izvietošanas iespējas sociālajā tīklā.