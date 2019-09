Juris Gulbis bažīgs par "Baltcom" un "Bite" apvienošanos

Viņš norādīja, ka mobilo sakaru operatoru "Tele2" un "Bite" kopējā sadarbība nākotnes investīciju finansēšanai, kā arī "Bites", interneta un maksas televīzijas pakalpojumu sniedzēja "Baltcom" un arī mediju koncerna "All Media Baltics" saplūšana pierāda, ka īstenojas pirms vairākiem gadiem prognozētie scenāriji - Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, notiek fiksēto un mobilo sakaru, kā arī izklaides satura kompāniju konsolidācija.

"Konkurences padomei ir rūpīgi jāizvērtē konkrētā darījuma ietekme uz veselīgu konkurenci," pauda Gulbis. Viņš piebilda, ka, tāpat kā līdz šim, "Tet" strādās akcionāru apstiprinātās stratēģijas īstenošanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Savukārt mobilo sakaru operatora "Latvijas mobilais telefons" (LMT) preses sekretāre Elīna Lidere norādīja, ka "Bite Latvija" un "Baltcom" apvienošanās LMT attīstības virzienus nemaina.

"Mēs jau ilgstoši sekmīgi darbojamies interneta un televīzijas tirgū un uzsvaru liekam uz jaunajām tehnoloģiju iespējām, izmantojot 5G tīklu, savukārt ietekmes uz tirgu izvērtējumu atstāsim Konkurences padomes ziņā," viņa teica.

Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia Company" reģionālais vadītājs Latvijā Kenets Rodne norādīja, ka pēdējie notikumi apliecina, ka citi tirgus dalībnieki skaidri apzinās, cik svarīgi ir piedāvāt patērētājiem integrētus pakalpojumus. "Šī ir tieši tā stratēģija, ko "Telia Company" jau ilgu laiku mēģina īstenot Latvijā, negūstot atbalstu," viņš sacīja.

"Telia Company" pieder 49% "Tet" daļu, kā arī kompānija ir lielākais LMT īpašnieks, kam tieši un netieši pieder ap 60% daļu. Pārējās "Tet" un LMT daļas kontrolē Latvijas valsts.

"Telia Company" piedāvāja "Tet" (tolaik - "Lattelecom") un LMT apvienot, taču Latvijas valdība 2017.gada novembrī šo piedāvājumu noraidīja.

Tikmēr "Baltcom" vadītājs Nikolā Buasēns jau pērn intervijā norādīja, ka nākotnē LMT un "Tet" apvienošana ir neizbēgama un "agrāk vai vēlāk notiks".

"Tā notiek arī citās Eiropas valstīs un tajā ir sava jēga - ir iespējams mazināt izdevumus un integrēt pakalpojumus klientiem. Līdz ar 5G ieviešanu fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumu integrācija kļūs arvien būtiskāka," tolaik uzsvēra Buasēns.

Kā ziņots, "Bite Latvija" parakstījis pirkuma līgumu par "Baltcom" iegādi, taču darījuma noslēgšanai nepieciešama Konkurences padomes atļauja. "Bite Latvija" vadītājs Kaspars Buls sacīja, ka līdz atļaujas saņemšanai abi uzņēmumi darbosies neatkarīgi. Darījuma summa ir konfidenciāla.

Konkurences padomes pārstāve Zane Gorškova norādīja, ka Konkurences padome vēl nav saņēmusi apvienošanās ziņojumu par darījumu starp "Bite Latvija" un "Baltcom".

Kad visa nepieciešamā informācija būs iesniegta, Konkurences padomei lēmums būs jāpieņem trīs vai četru mēnešu laikā, atkarībā no iesniegtā apvienošanās ziņojuma veida. "Proti, ja tiks iesniegts saīsinātais apvienošanās ziņojums, iestāde to var vērtēt līdz trim mēnešiem no tā saņemšanas dienas. Savukārt pilna apvienošanās ziņojuma gadījumā - līdz četriem mēnešiem no tā saņemšanas dienas," teica Gorškova.

Tāpat viņa sacīja, ka uzņēmumu apvienošanās gadījumā Konkurences padome var pieņemt trīs veida lēmumus: atļaujošu, atļaujošu ar saistošajiem noteikumiem, kas novērš iespējamo kaitējumu konkurencei, vai aizliedzošu, ja darījuma rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū.

KP iepriekš publiskotajā lēmumā par "Bite" un "MTG Broadcasting" grupas (tagad "All Media Baltic") apvienošanos Latvijā, teikts, ka "Bite" līdz šim bija 28,5% "Baltcom" kapitāldaļu turētāja. "Bitei" piederošās "Baltcom" daļas bija bez balsstiesībām.

Ziņojumā bija norādīts, ka tirgus dalībnieki izteikuši bažas par "Bites" un "Baltcom" iespējamo sadarbību, piemēram, uzņēmumiem piedāvājot pakalpojumus kopīgās pakās. Tāpat KP secinājusi, ka pēc apvienošanās darījuma realizēšanas abi uzņēmumi pārsniegtu pieļaujamās sadarbības robežas un apvienošanās būtiski samazinātu konkurenci konkrētajos tirgos. "Ņemot vērā to, ka abu uzņēmumu darbības veidi ir cieši saistīti, KP secina, ka pēc apvienošanās darījuma realizēšanas uzņēmumiem var rasties stimuls sadarboties, pārsniedzot pieļaujamās sadarbības robežas, tādējādi koordinējot savu darbību tirgū," teikts KP 2017.gada lēmumā.

Lēmumā par "Bites" un MTG grupas apvienošanos Latvijā arī minēts, ka apvienotais uzņēmums apņemas nodrošināt, ka tā pārstāvji nepiedalās "Baltcom" pārvaldes institūcijās un "Baltcom" stratēģisku, taktisku un operacionālu lēmumu pieņemšanā, izņemot, starp pusēm noslēgtā investīcijas līgumā paredzēto tiesību īstenošanu. Tādā veidā tiek novērstas tirgus dalībnieku bažas, ka apvienotais uzņēmums pārkāps pieļaujamās sadarbības, ja tāda tiek veidota ar "Baltcom", robežas vai veiks neatļautu informācijas apmaiņu, kas var veicināt abu uzņēmumu darbību neatļautu koordinēšanu.

KP atļāva "Bites" un MTG grupas sabiedrību Latvijā apvienošanos, nosakot, ka kompānijai ir jānodrošina, ka ne apvienotā uzņēmuma, ne ar to saistīto uzņēmumu pārstāvji nepiedalās "Baltcom" pārvaldes institūcijās un neiesaistās "Baltcom" stratēģisku, taktisku un operacionālu lēmumu pieņemšanā.

Kā ziņots, "Bite Latvija" 2018.gadā strādāja ar 99,978 miljonu eiro apgrozījumu un 14,964 miljonu eiro peļņu. "Bite Latvija" reģistrēta 2005.gada maijā, un tās pamatkapitāls ir 99,085 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgā īpašniece ir "Bite Lietuva", kas ir starptautiskās aktīvu pārvaldīšanas kompānijas "Providence Equity Partners" uzņēmums.

Savukārt "Baltcom" pagājušajā gadā strādāja ar 17,099 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi saruka par 48,6% un bija 1,914 miljoni eiro. "Baltcom" reģistrēta 1991.gada maijā, un tās pamatkapitāls ir 33,011 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Luksemburgā reģistrētais uzņēmums "Rpax One S.A.". Līdz šim "Bite" kontrolēja 28,5% no "Rpax One S.A." kapitāla, bet vairākuma akcionāri bija kompānijas "Ardian" un "Resource Partners".

"All Media Latvia" pērn strādāja ar 18,617 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa pieauga 2,1 reizi un bija 2,87 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks "Bite Lietuva".

2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Jauniegādāto uzņēmumu grupa Latvijā turpina strādāt ar nosaukumu "All Media Baltics" un nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls 2", radio "Star FM", video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TV Play Baltics" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.