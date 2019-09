T2T zīmola galvenā koncepcija ir "radošā loģika" jeb "no loģikas uz radošumu": pirmais "T" nosaukumā nozīmē tehnoloģijas, biznesu un loģiku, otrais – radošumu, degsmi, jaunus, nestandarta risinājumus un izaugsmi. Savukārt cipars 2 angļu valodā tiek lietots arī kā prievārds "uz", un tas savieno šīs divas daļas. Koncepciju apliecina arī uzņēmuma logotips, kas sastāv no divām smadzeņu puslodēm – loģikas un radošuma savienības.

"T2T mērķis ir veidot savu atpazīstamību un tēlu neatkarīgi no Tet, precizējot savu pozicionējumu kā radošu un elastīgu programmatūras risinājumu uzņēmumu," stāsta tā izpilddirektors Viesturs Bulāns. "Šī transformācija ir loģisks solis grupas pārmaiņu procesu ietvaros. Viens no jaunā zīmola mērķiem ir stiprināt pozīcijas privātajā biznesā un eksportā, piedāvājot integrētus IT risinājumus un pakalpojumus. No iepriekšējās pieredzes mēs redzam, ka aug pieprasījums pēc nestandarta risinājumiem, kas uzlabos klientu darba procesus. Piemēram, šogad pēc klienta pieprasījuma no nulles jau izstrādājam darba uzdevumu pārvaldības lietotni, kas būtiski uzlaboja biznesa efektivitāti. Esam sapratuši, ka mums ir gan vēlme, gan resurss attīstīties šajā virzienā un stiprināt IT izstrādes nozari Latvijā kopumā," stāsta V.Bulāns. Viņš uzsver, ka tas neatceļ efektīvu sadarbību ar mātes uzņēmumu Tet, kam T2T izstrādāja dokumentu, personāla un citus biznesa pārvaldības risinājumus.

Tet meitasuzņēmums piedāvā gan programmatūras izstrādi no nulles, gan gatavus risinājumus. T2T ir pašu izstrādāts personāla vadības risinājums PAVS, kas ir ieviests daudzos Latvijas uzņēmumos, kā arī tas ir vairāku tehnoloģiju flagmaņu - DocLogix (dokumentu vadības sistēma), Click Software (Field Service Management) un SAP (ERP – Enterprise Resource Planning) oficiālais partneris, un ir autorizēts ieviest šos risinājumus.

Līdz ar zīmola maiņu attīstās uzņēmuma vide un komanda – iekšējā darba organizācija jau tiek veidota pēc agile principiem, kas ir saskaņā ar mātes uzņēmuma ieviestām izmaiņām. Vienlaicīgi top T2T jaunais birojs, kas tiek rekonstruēts atbilstoši jaunām biznesa vajadzībām.

"Šobrīd T2T nodarbina ap 100 cilvēkiem, bet, ņemot vērā topošos lielos projektus vismaz Baltijas mērogā, nākotnē plānojam komandas paplašināšanu. Mēs ticam jauniešu spēkam un radošumam, tāpēc iesaistāmies cīņā par gudrajiem prātiem, aktīvi sadarbojoties ar augstskolām un inovāciju platformu Demola Latvija," saka uzņēmuma vadītājs.

T2T klienti jau tiek informēti par pārmaiņām individuāli. Uzņēmuma rekvizītos mainās tikai nosaukums, viss pārējais paliek nemainīgs. Novembrī uzņēmums prezentēs arī savu mājas lapu.