Atzīmējot Baltu vienības dienu, 20. septembrī Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji visas dienas garumā aicināti sūtīt savstarpējus tiešsaistes sveicienus no Doma laukuma, Rīgā un Katedrāles laukuma, Viļņā. Akciju īsteno tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Tet, atklājot Baltic Net jeb interneta savienojumu starp Lietuvu un Latviju ar 100 gigabitu sekundē datu pārraides ātrumu.

“Simboliski latvieši un lietuvieši kopā vienmēr paveikuši lielas lietas. Latvijai atkal ir iespēja lepoties ar vienu no ātrākajiem interneta savienojumiem Eiropā. Mūsu uzņēmumam tas ir nākamais attīstības solis, lai Tet kļūtu vēl spēcīgāks interneta infrastruktūras eksportā. Kamēr citviet pasaulē 100 gigabiti sekundē ir nākotnes plānos, Latvija ir viena no pirmajām valstīm Eiropā, kas to paveikusi,” saka Juris Gulbis, Tet valdes priekšsēdētājs.

Optiskais savienojums “Baltic Net” starp abu valstu galvaspilsētām spēj piedāvāt datu pārraidi ar ātrumu 100 Gb/s. Septembrī tāda paša ātruma savienojums izveidots arī starp Latviju un Stokholmu. Kad pirms gada par 100 Gb/s interneta savienojumu paziņoja Indija, IT nozares mediji to nodēvēja tehnoloģiju revolūciju. Pie mums šī revolūcija jau notikusi.

Šāds ātrums ļauj trīs sekundēs vienlaikus ielādēt 10 000 foto vai 10 000 dziesmas, vai pat 50 HD kvalitātes filmas. Tomēr “Baltic Net” pamata uzdevums ir dod iespēju mobilajiem operatoriem nodrošināt 5G internetu, sniegt nepieciešamo interneta ātrumu bankām, lielajiem datu centriem un citiem uzņēmumiem, kuriem ir svarīgi ātri un droši nosūtīt lielus datu apjomus.

Atzīmēt Baltu vienības dienu - pārbaudīt interneta ātrumu klātienē 20. septembrī

Izvēlētais laiks atklāšanai tieši pirms Baltu vienības dienas 22. septembrī nav nejaušs, jo tieši šajā laikā pirms astoņiem gadsimtiem Saules kaujas laikā pierādījās baltu tautu vienotība, kas arvien ir stipra vēl šodien un to mūsdienīgā veidā pierāda arī “Baltic Net”.

Aicinām Baltu vienotību atzīmēt Doma laukumā pie “Baltic Net” Portāla, kurā 20. septembrī no plkst. 8.00 līdz 20.00 varēs gan tiešsaistē redzēt, kas šobrīd notiek pie kaimiņiem lietuviešiem, gan arī uzrunāt garāmgājējus otrpus ekrānam, lai sasveicinātos un nodotu viņiem kādu vēlējumu Baltu Vienības dienā.

“Baltic Net” Portālu pirmie atklās un savstarpēji sveicienus nodos Latvijas vēstnieks Lietuvā Indulis Bērziņš un Lietuvas vēstnieks Latvijā Artūrs Žurausks (Artūras Žurauskas), katrs atrodoties savā ekrāna pusē.

Par Baltu vienības dienu

Baltu Vienības dienu Lietuvā un Latvijā atzīmē kopš 2000. gada. Šajā dienā tiek pieminēta 1236. gadā notikusī Saules kauja, kurā zemgaļu un lietuviešu tautas sakāva zobenbrāļu ordeni, izmainot vēstures gaitas tālāko virzību.