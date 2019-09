Pēc publikācijām presē un televīzijā ir pamats uzskatīt, ka Latvijas valstij daļēji piederošā SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) savā viedtelevīzijas platformā klientiem nodrošinājusi iespēju un piedāvā lejupielādēt video straumēšanas programmas peers.tv un IPTV, kas sniedz piekļuvi vairākiem simtiem nelegāli pārraidītu TV kanālu. To vidū ir arī vairāki TV kanāli, kuriem Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir izsniegusi retranslācijas atļaujas Latvijā, bet kuru izplatīšanas tiesības pieder tikai BMA. VDD adresētajā iesniegumā norādīts, ka ne LMT, ne jebkura cita persona nav saņēmusi šo kanālu retranslācijas atļauju LMT viedtelevīzijā.

Saistītās ziņas LMT veikalu darbinieki mācot klientus piekļūt pirātiskajam TV LMT veikalu darbiniekus, kuri apmācījuši klientus TV pirātismā, pieķēris krievu telekanāls KNAB aizrāda Lemberga vietniekam saistībā ar ziedojuma pieņemšanu no LMT

“Apejot Latvijas normatīvo aktu prasības, LMT viedtelevīzijā faktiski tiek retranslētas Krievijas Federācijā reģistrētu TV kanālu versijas, kuras neatbilst Eiropas audiovizuālo pakalpojumu direktīvas prasībām. Uzskatām, ka atbildība par LMT viedtelevīzijā izplatīto saturu, ir jāuzņemas platformas īpašniekam, tajā skaitā par izplatītā satura atbilstību Latvijas Republikas un sabiedrības drošības interesēm. Tāpēc, ņemot vērā LMT prettiesisko rīcību un nelegālo TV kanālu potenciāli radīto apdraudējumu valsts drošībai, nolēmām vērsties VDD ar aicinājumu pārbaudīt LMT sniegtās viedtelevīzijas pakalpojumus un caur to pieejamajās aplikācijās norādītās vietnes un kanālu sarakstus,” skaidro mediju holdinga BMA komercdirektors Guntars Traubergs.

BMA grupas kontrolētais Pirmais Baltijas kanāls (PBK), kurš pēc konsolidētās TV skatīšanās laika daļas ir otrais skatītākais TV kanāls Latvijā aiz LTV1, iegulda lielus finanšu un cilvēkresursus, lai PBK saturā nodrošinātu Latvijas likumdošanas ievērošanu un Krievijas propagandas kampaņas materiālu nepieļaušanu. Tieši tāpēc ir liela atšķirība starp to PBK kanālu, kas Latvijā tiek raidīts legāli, un to, kas ir nelegāli pieejams LMT viedtelevīzijas aplikācijās. “Ja šāda pieeja no LMT puses turpmāk tiks pieļauta, tad tā nodrošina ne vien Latvijai naidīga satura izplatīšanu, ko vērtē VDD, bet arī pārkāpj mūsu kanāla likumīgās biznesa intereses,” piebilst G. Traubergs.

BMA aktīvi iestājas par televīzijas nozares sakārtošanu un nelegālo TV kanālu bloķēšanu Latvijas kabeļtelevīzijas un interneta pakalpojumu sniedzēju tīklos. VDD 2018. gada pārskatā norādīts, ka “Krievijas propagandas kampaņu mērķu realizēšanu sekmēja Krievijas televīzijas kanālu plašā pārstāvniecība Latvijas kabeļoperatoru un interneta televīzijas pakalpojumu sniedzēju piedāvājumos.” Šī joma ir arī viena no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijas prioritātēm, kur valdība ir apņēmusies nodrošināt Latvijas informācijas telpas aizsardzības pasākumus, izveidot vienotu un efektīvu mediju monitoringa sistēmu un kopregulācijas mehānismu, tostarp veicināt Latvijas iedzīvotāju medijpratību cīņai ar dezinformāciju, propagandu un nelegālu TV saturu.