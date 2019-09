129 Foto Rīgā atvērta Latvijā pirmā Marriott tīkla viesnīca – AC Hotel Riga +125

Viesus cienāja ar tradicionālām Spāņu un īpaši svētkiem pagatavotām tapām, kuras ikdienā viesi var nobaudīt AC Lounge restorānā, džinu un toniku, gardu pašu gatavotu saldumu izlasi un dažādiem īpašiem desertiem. Par muzikālo noformējumu rūpējās dīdžejs Zane Stocka, vakaru vadīja Arvis Zēmanis. Viesi varēja nobaudīt svaigu medu, kas pasākuma laikā tika ievākts no bišu stropiem, kas ir izvietoti viesnīcas terasē 11 stāvā.

AC Hotel by Marriott Riga koncepcija balstās uz starptautiskās ķēdes - AC Hotels standartiem un viesu apkalpošanas filozofiju. Zīmolam ir Spāņu izcelsme, to ir radījis viesnīcnieks un vizionārs Antonijs Katalāns, kura vārda iniciāļi iekļauti logotipā un nosaukumā. Viesnīcas iekārtojumā, īpaši restorānā un virtuvē, jūtamas gan modernās eiropeiskās tendences, gan dienvidiem tipiskā nepiespiestā atmosfēra. AC lounge iespējams nobaudīt gan gardas biznesa pusdienas, pagatavotas ņemot vērā mūsdienīgākās un pieprasītākās garšas tendences, gan citus ēdienus ar īpaši izteiksmīgām garšas niansēm.

AC Hotel Riga pārvalda starptautiskais viesnīcu operators Legendhotels OU. Sadarbību ar Marriott International pēc franšīzes līguma noslēgšanas kompānija sāka 2016. gadā. Šobrīd jau ir atvērtas šī tīkla viesnīcas Igaunijā un Polijā. AC Hotel by Marriott Riga sāka uzņemt viesus šī gada jūnijā. Viesnīcas AC Hotel by Marriott Riga ēkas īpašnieks – uzņēmums SIA Vastint Latvia.

Pēc Albert Hotel renovācijas un pārtapšanas par Marriott zīmola viesnīcu viesiem ir pieejami 239 moderni viesu numuri, četras daudzfunkcionālas konferenču zāles viesnīcas 11.stāvā ar panorāmas skatu uz Vecpilsētu, lounge zona, kas ietver restorānu un bāru lietišķām sarunām un atpūtai un moderna sporta zāle ar unikālu skatu uz pilsētu.

“Pirms AC Hotel by Marriott Riga atvēršanas, mēs 12 gadus pārvaldījām Albert Hotel, līdz pieņēmām lēmumu par viesnīcas renovāciju un starptautiska zīmola Marriott International ievēšanu tirgū. Viesnīcas renovācija ilga pusotru gadu, viss tika paveikts atbilstoši Marriott International standartiem. Viesnīca ir daļa no pasaulē lielākā starptautiskā viesnīcu tīkla, tas dod daudz priekšrocības un attīstības iespējas, kā piemēram tagad varam Marriott patstāvīgajiem klientiem piedāvāt bonusus par lojalitāti” saka SIA Legendhotels Latvija valdes loceklis Tauri Sumbergs. Pēc Tauri Sumberga teiktā, Marriott International tīkla ienākšana Latvijā palīdzēs palielināt iebraucošo tūristu skaitu kopumā, īpaši no ASV.

AC Hotel by Marriott Riga direktors Mārtiņš Grundmanis savā uzrunā uzsvēra, ka Marriott International ir amerikāņu zīmols ar spāņu saknēm, tādēļ gan viesnīcas dizainam, gan ēdienu un dzērienu piedāvājumam piemīt “spāņu noskaņojums”. “Mūsu mērķis ir ievērot zīmola augstos standartus un ziņot šī starptautiskā tīkla klientiem un jaunajiem viesiem, ka Latvijā beidzot ir atvērts AC Hotel by Marriott Riga. Viesnīca veiksmīgi uzsākusi viesus uzņemšanu kā arī mūsu skaistajās un modernajās telpās 11. stāvā notiek dažāda formāta pasākumi – konferences, apmācības, svinīgas vakariņas un pieņemšanas,” teica Grundmanis.