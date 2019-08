AS “Olainfarm” konsolidētais šī gada jūlija apgrozījums ir 9,5 milj. eiro, un tas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju ir 14% pieaugums. Savukārt konsolidētais septiņu mēnešu apgrozījums ir 75,9 milj eiro, kas ir 8% palielinājums pret tādu pašu periodu pagājušajā gadā. Visos galvenajos tirgos – Latvijā, Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā ir vērojamas pozitīvas tendences. Latvijā ieņēmumi palielinājušies par 27%, Krievijā par 9%, Ukrainā un Baltkrievijā attiecīgi par 26% un 42%. 2019. gada 7 mēnešos ir sasniegti 58% no 2019. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 57% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma. Šie rādītāji norāda uz esošās valdes un padomes pat ļoti sekmīgu darbību, un aicinājumi padomi atkāpties šādā situācijā ir uzskatāmi par klaji apzināti destruktīvu rīcību, ar mērķi dezinformēt akcionārus un sadarbības partnerus, cenšoties destabilizēt situāciju, kas var negatīvi atsaukties arī uz akciju vērtību, izraisot to vērtības kritumu.

“Redzot šos stabili augošos finanšu radītājus, rodas jautājums, kā interesēs, sniedzot šādas viltus ziņas un nomelnojot AS “Olainfarm” darbību, darbojas P. Rubenis? Vēlos atkārtoti uzsvērt, ka, atbilstoši manai dziļai pārliecībai, P. Rubenis darbojas nevis AS “Olainfarm” un arī SIA “OLMAFARM”, bet tieši “RePharm” grupas interesēs, ar mērķi visiem iespējamajiem līdzekļiem, tostarp meliem un dezinformācijai, samazināt AS “Olainfarm” vērtību. Destabilizēt šobrīd panākto, t.sk., uzlabojumus ne tikai finanšu jomā, bet arī – uzņēmuma darbības sakārtošanā kopumā. Tas klaji negatīvi ietekmē strādājošos uzņēmumā, kas ir patiesie peļņas radītāji. “RePharm” grupas intereses iegādāties AS “Olainfarm” nav mazinājušās, un ar šo interešu aktivitāti es pēdējos mēnešos esmu saskārusies vairākkārt,” situāciju komentē Signe Baldere-Sildedze un turpina:

“Atbilstoši man pieejamai informācijai, AS “Olainfarm” padome un valde ir aicinājusi SIA “OLMAFARM” vadību P. Rubeni uz kopīgu tikšanos, lai saņemtu detalizētu skaidrojumu par pieprasījumu – nepieciešamību sasaukt akcionāru sapulci. Diemžēl Rubeņa kungs uz valdes un padomes tikšanos ierasties atteicās, un tā vietā, lai pamatotu savus pieprasījumu, nodarbojas ar klaju destrukciju, pretēji uzņēmuma interesēm,” skaidro Signe Baldere-Sildedze.

SIA “OLMAFARM” ir lielākais AS “Olainfarm” akcionārs (42,56 %), un vienādās daļās pieder V. Maligina mantiniecēm – Annai Emīlijai Maliginai, kā arī – Nikai Saveljevai un Irinai Maliginai.