Savukārt konsolidētie rezultāti par septiņiem mēnešiem norāda uz apgrozījumu 75,9 milj. eiro apmērā, kas ir 8% palielinājums pret tādu pašu periodu pagājušajā gadā. Visos galvenajos tirgos - Latvijā, Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā ir vērojams pozitīvas tendences. Olainfarm grupas produkcija septiņu mēnešu laikā tika pārdota 54 pasaules valstīs.

Kā liecina konsolidētie jūlija realizācijas dati, četri vēsturiski galvenie tirgi (Latvija, Krievija, Ukraina un Baltkrievija) nodrošināja būtisku pieaugumu pret iepriekšējā gada jūliju, kur Latvijā ieņēmumi palielinājās par 27%, Krievijā par 9%, Ukrainā un Baltkrievijā attiecīgi par 26% un 42%. Produkcijas pārdošanas apjomi palielinājās arī Itālijā (par 1153%), Turkmenistānā (par 75%), Moldovā (par 46%) un Nīderlandē (par 62%). No 10 lielākajiem tirgiem apjomi samazinājās tikai Kazahstānā par 42% un Vācijā par 17%.

2019. gada septiņos mēnešos “Olainfarm” grupas lielāko noieta tirgu kopējais īpatsvars saglabājās 78% no apgrozījuma - Latvija (īpatsvars 29%), Krievija (27%), Baltkrievija (13%) un Ukraina (9%). Uzņēmuma lielāko tirdzniecības partneru vidū ir arī Kazahstāna, Uzbekistāna, Nīderlande, Vācija, Tadžikistāna un Lietuva. Straujākais pārdošanas pieaugums septiņu mēnešu laikā sasniegts Nīderlandē, kur realizēts par 481% vairāk nekā pērn šajā laikā, un Tadžikistānā, kur pārdošana augusi par 29% attiecībā pret pērnā gada 7 mēnešiem. Par 13% realizācija palielinājās Latvijā, par 3% Krievijā, par 10% Baltkrievijā, bet Uzbekistānā par 21%. No lielākajiem noieta tirgiem realizācijas samazinājums atzīmēts Ukrainā (-2%), Kazahstānā (-2%), Vācijā (-7%) un Lietuvā (-28%).

"Jaunākie “Olainfarm” pārdošanas dati jūlijā uzrāda būtisku kāpumu, tai skaitā galvenajos mērķa tirgos kā Latvijā un Krievijā. Tas parāda plašāku ainu par situāciju uzņēmumā un apliecina, ka uzņemtais attīstības kurss ir sekmīgs. “Olainfarm” vadības komanda seko līdzi situācijai stratēģiskajos tirgos, un varam apliecināt, ka īslaicīgs pārdošanas apjomu samazinājumu atsevišķos tirgos jūnijā saistīts ar praktiskiem, īslaicīgiem faktoriem mūsu partneru pusē, un mēs pārliecinoši turpinām virzīties pēc plāna,” uzsver Lauris Macijevskis, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Nekonsolidētie dati - jūlijs un 7 mēneši

Pēc nekonsolidētajiem provizoriskajiem datiem AS “Olainfarm” jūlijā realizējusi produkciju par 7 milj. eiro, kas ir par 16% vairāk nekā pērn šajā periodā. Preču pārdošanas apmēri palielinājās Krievijā (+21%), Latvijā (+18%), Ukrainā (+25%), Baltkrievijā (+71%), Itālijā (+1153%), Turkmenistānā (+75%) un Nīderlandē (+62%). Samazinājums bija Vācijā par 19% un Polijā par 31%. Jūlijā starp lielākajiem pārdošanas tirgiem bija arī Indija.

Nekonsolidētie septiņu mēnešu rezultāti liecina, ka AS “Olainfarm” realizējusi produkciju par vairāk nekā 57,4 milj. eiro, kas ir par 7% vairāk nekā pērn šajā pašā laikā. Atskaites periodā ar plus zīmi strādājuši septiņi no desmit lielākajiem “Olainfarm” noieta tirgiem - Krievija (+6%), Latvija (+2%), Baltkrievija (+9%), Uzbekistāna (+21%), Nīderlande (+483%), Tadžikistāna (+252%) un Itālija (+28%). Apgrozījums samazinājās Ukrainā par 1%, Vācijā par 7% un Kazahstāna par 23%.

Meitas uzņēmumu rezultāti - jūlijs un 7 mēneši

AS “Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā SIA “Latvijas aptieka” 2019. gada jūlijā darbojās 68 aptiekas un to apgrozījums sasniedza 2,1 milj. eiro, kas ir par 16% vairāk kā iepriekšējā gada jūlijā. SIA “Silvanols” šī gada jūlijā apgrozījums bija 0,2 milj. eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2018. gada jūlijā. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāju SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija 2019. gada jūlijā veidoja 1,03 milj. eiro, kas ir par 14% vairāk nekā pērnā gada jūlijā. Savukārt veselības centru “Diamed” un “Olainmed” apgrozījums bija 0,27 milj. eiro. Baltkrievijas meitasuzņēmums “NPK Biotest” jūlijā realizējis produkciju par 0,21 milj. eiro, kas ir par 59% vairāk nekā pērn jūlijā.

2019. gada 7 mēnešos AS “Olainfarm” piederošā aptieku tīkla SIA “Latvijas aptieka” realizācija sasniedza 15 milj. eiro, kas ir par 7% vairāk nekā pērn. SIA “Silvanols” apgrozījums atskaites periodā veidoja 3.2 milj. eiro, un tas ir par 3% mazāk par pagājušā gada līmeni. SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija 7 mēnešos veidoja 5,6 milj. eiro, kas ir pieaugums par 4%. Veselības centru “Diamed” un “Olainmed” apgrozījums 7 mēnešos sasniedza 1,8 milj. eiro, savukārt Baltkrievijas uzņēmuma “NPK Biotest” apgrozījums pirmajā pusgadā bija vairāk par 1,7 milj. eiro, tādejādi uzlabojot pagājušā gada attiecīgā perioda rezultātu par 36%.

Saskaņā ar AS “Olainfarm” budžetu, uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2019. gadā tiek plānots 99 milj. eiro apmērā, savukārt konsolidētais apgrozījums - 133 milj. eiro. Saskaņā ar šeit publicētajiem provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2019. gada 7 mēnešos ir sasniegti 58% no 2019. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 57% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.