Pirmo reizi Samsung Galaxy Note10 būs pieejams divos izmēros. Note10+ displejs ir lielākais Note vēsturē, tā izmērs ir 6,8 collas, bet Note10 ekrāns ir 6,3 collas liels un paredzēts lietotājiem, kas dod priekšroku nelielāka izmēra telefoniem, bet vienlaikus vēlas izmantot visas Note priekšrocības – jaudu, eleganto dizainu un S Pen irbuli.

Lai lietotājiem būtu pieejams plašāks darbības laukums, ekrānam ir minimāls ietvars un tikai viens foto lēcas atvērums. Galaxy Note10 ir aprīkots ar Dynamic AMOLED displeju un citām jaunākajām tehnoloģijām, kas samazina zilo gaismu un pielāgo spilgtumu labākai krāsu uztverei. Galaxy Note10 tālruņi būs pieejami mirdzošas blāzmas un mirdzoši melnā krāsā.

Galaxy Note10 ir radīts tiem, kas veic vairākus darbus vienlaikus, jo šī ierīce ļauj viegli un ātri pārslēgties no vienas lietotnes uz citu. Galaxy Note10 ietilpst uzlabots S Pen irbulis, ar ko tekstā iespējams iezīmēt frāzes, pievilkt vai attālināt attēlu. Samsung Notes ar irbuli veiktos pierakstus var viegli pārvērst digitālā tekstā Microsoft Word, lai ar to turpinātu strādāt digitālā formātā. S Pen tālvadība darbojas 10 m attālumā no Galaxy Note10 viedtālruņa.

Tiem, kas lielākoties ir kustībā un strādā attālināti, pieslēdzoties iestrādātajai Samsung DeX funkcijai, ir iespējams izmantot klaviatūru, peli un ekrānu, lai darbotos viedtālruņa failos, un pārnestu vai kopētu tos no viedtālruņa uz datoru. Savienojumā ar datoru viedtālruņa informācija ir aizsargāta ar drošības platformu Samsung Knox.

Galaxy Note10 atbalsta ļoti ātro uzlādi un enerģijas kopīgošanu ar citām ierīcēm, piemēram, Galaxy Buds vai Galaxy Watch. Ar mākslīgā intelekta palīdzību Game Booster programma uzlabo spēļu pieredzi, uzlabojot enerģijas patēriņu un pielāgojot nepieciešamo jaudu.

Galaxy Note10 piedāvā lietotājiem profesionāla līmeņa filmēšanas un montēšanas rīkus vienā ierīcē. Telefonā iestrādātās filmēšanas tehnoloģijas ietver efektus fona pludināšanai, nakts režīmu, kā arī stabilizācijas, mikrofona pietuvināšanas un citas noderīgas funkcijas izcilu klipu uzņemšanai. Galaxy Note10 profesionāla video apstrāde ir iespējama bez datora iesaistes, izmantojot telefonā Video Editor un Adobe Rush lietotnes.

Galaxy Note10 ir radīts paplašinātās realitātes pieredzei. Izmantojot S Pen irbuli, ar AR Doodle ir iespējams zīmēt vai rakstīt uz videoklipiem, lai radītu īpaši neaizmirstamus un interesantus video materiālus. Ar Galaxy Note10+ var uzņemt 3D bildes ar 3D skeneri.