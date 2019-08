"Mēs veicām cenu aptauju, un šobrīd ir redzams, ka viszemākā cena ir tam pašam uzņēmējam," sacīja Reinbahs.

Viņš informēja, ka Deglava tilta remonta remonta kopējās izmaksas iepriekš bija plānotas aptuveni četru miljonu eiro apmērā, taču jau sākotnēji bija paredzēta iespēja šo summu palielināt par maksimums 30%. Līdz ar to Reinbahs domā, ka pārprojektēšana un papildu darbi iekļausies iepriekš paredzētā finansējuma robežās - "šo četru miljonu ietvaros plus 30% no līguma".

Satiksmes departamenta direktors piebilda, ka minētie papildu darbi jau ir uzprojektēti. Līdz ar to šoruden tiks izremontēti atsevišķi balsti, bet virs tiem uzklāta hidroizolācija ziemas periodam. Nekas cits šogad darīts netiks, tādējādi tilta remonts uz ziemas periodu būs iekonservēts, informēja Reinbahs.

Plānots, ka līdz nākamajam gadam nekādi papildu satiksmes ierobežojumi uz tilta netiks noteikti.

Kā ziņots, uz Deglava pārvada remontdarbi ir apstājušies jau no aprīļa beigām, kad iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) drošības apsvērumu dēļ tiltu satiksmei slēdza.

Būvniecības valsts kontroles birojs Rīgas domei uzticēja veikt pārvada siju balstīšanas darbus, kas maija izskaņā arī tika izdarīts. Pēc tam satiksme pa tiltu tika atjaunota pilnībā, tomēr būvdarbi uz pārvada neatsākās.

Jūlija beigās Reinbahs stāstīja, ka Deglava ielas pārvada remonta pabeigšanai būs nepieciešams sludināt jaunu iepirkumu.

Deglava tilta pārbūvi par 4,27 miljoniem eiro veic lietuviešu uzņēmums "Kauno tiltai" pēc "Inženierbūve" izstrādātā būvprojekta.