Finanšu pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka ieņēmumi no pasta paku sūtījumiem palielinājušies par 59,5% jeb 8,4 miljoniem eiro, no vēstuļu korespondences par 8,6% jeb 2,7 miljoniem eiro, no pasta norēķinu sistēmas pakalpojumiem par 13,6% jeb 536 000 eiro, no pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes par 22,5% jeb 458 000 eiro, no eksprespasta sūtījumiem par 6,7% jeb 345 000 eiro.

Savukārt ieņēmumi no abonētās preses izdevumu piegādes un abonēšanas pakalpojumiem samazinājušies par 3,8% jeb 125 000, no preses izdevumu mazumtirdzniecības par 6,7% jeb 91 000 eiro, no reklāmas piegādes par 7,9% jeb 70 000 eiro, no naudas pārvedumiem par 4,9% jeb 50 000 eiro un no maksājumu pieņemšanas par 1% jeb 13 000 eiro.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2017.gadu, ir palielinājušās par 13,5 miljoniem eiro jeb 20% un tās bija 81,1 miljons eiro. Izmaksu palielinājumu radīja darba samaksas palielinājums vairāk pārstāvētām "Latvijas pasta" amata grupām, citu pasta operatoru un transporta sabiedrību pakalpojumu izmaksu palielinājums.

"Latvijas pasta" pārstāve Gundega Vārpa aģentūrai LETA norādīja, ka būtisku apgrozījuma pieauguma daļu veido uzņēmuma ārvalstu partneriem sniegtie tranzīta pakalpojumi, ko "Latvijas pasts" nodrošina, dažādām saņēmējvalstīm piegādājot pasaulē otras lielākās tirdzniecības platformas "Alibaba" sūtījumus no Ķīnas. 2018.gada laikā "Latvijas pasts" apkalpojis 34 tranzīta kravu lidmašīnas, bet kopumā kopš tranzīta projekta uzsākšanas 2017.gada vidū līdz šim brīdim uzņēmums apkalpojis 68 tranzīta sūtījumu kravu lidmašīnas, no kurām lielākā bija "Boeing 747" ar vairāk nekā 100 tonnu kravnesību.

"2018.gadā esam atkārtoti nodrošinājuši vēsturiski lielāko "Latvijas pasta" apgrozījuma pieaugumu, un tas saistīts ar mūsu proaktīvu darbību jaunu pakalpojumu nišu veidošanā, kā arī sava piedāvājuma modernizēšanu un kvalitātes uzlabošanu. Tajā pašā laikā jāuzsver, ka pasta pakalpojumu tirgus strauji mainās, un tradicionālo pasta pakalpojumu izmantošana arvien samazinās, liekot meklēt jaunus inovatīvus veidus pakalpojumu rentablai sniegšanai visā valsts teritorijā un jaunu mūsdienīgu produktu radīšanā aktuālajos pasta tirgus segmentos," uzsvēra "Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

"Latvijas pasts" 2018.gadā turpināja aktīvu modernizācijas un attīstības projektu īstenošanu, nodrošinot vairāku svarīgu servisu pārnešanu digitālajā vidē. Svarīgākie no tiem bija kases sistēmu modernizācija visās vairāk nekā 400 pasta nodaļās, uzlabojot klientu apkalpošanas funkcionalitāti un paralēli aprīkojot tās ar mūsdienīgiem maksājumu karšu termināļiem un elektroniskā paraksta ierīcēm par sūtījumu saņemšanu. Pērn vairāk nekā 1300 pastnieku aprīkoti ar mobilajām viedierīcēm, kas ļauj digitāli reģistrēt gan sūtījuma saņemšanas faktu un klienta parakstu, gan fiksēt citus faktus par sūtījuma statusu.

Kopš 2018.gada jūlija īstenots arī mobilo aicinājumu projekts par reģistrētu sūtījumu saņemšanu, tādējādi veicinot to ātrāku saņemšanu, ietaupot būtiskus papīra resursus un novēršot lieku funkciju veikšanu.

"Latvijas pasta" investīcijas 2018.gadā sasniegušas divus miljonus eiro, un tie ieguldīti jauno kases sistēmu iegādē, autoparka atjaunošanā, pasta pakalpojumu sniegšanas vietu renovācijā, jaunā datoru programmatūrā un datortehnikā.

Šogad "Latvijas pasts" turpina savu pamatdarbības veidu attīstīšanu, īpašu uzmanību veltot rentabilitātes un kvalitātes paaugstināšanai, darba organizācijas uzlabošanai, procesu automatizācijai un digitalizācijai.

Pērnā gada beigās tika noslēgti līgumi, kas attiecas uz infrastruktūras un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, kas tiks realizēti 2019. un 2020.gadā. Kopējais investīciju apmērs paredzēts 5,7 miljonu eiro apmērā un ir saistīts ar sūtījumu šķirošanas un apstrādes procesa automatizāciju, kā arī sūtījumu izsniegšanas alternatīvu risinājumu ieviešanu ikdienas klientu apkalpošanas procesā.

"Latvijas pasta" apgrozījums 2017.gadā bija 75,589 miljoni eiro un peļņa 1,694 miljoni eiro.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā aptuveni 4000 darbinieku.