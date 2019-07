Laikā, kad uzņēmums mainīja nosaukumu, ir stiprināts pamatbizness un jaunie darbības virzieni, kā arī par 6% audzis eksporta pakalpojumu apgrozījums. Valsts budžetā nodokļu formā iemaksāti 25,8 miljoni eiro, kā arī sadalīta 2018. gada peļņa, izmaksājot dividendes akcionāriem – 32,5 miljonus eiro, tostarp 16,6 miljonus Latvijas Republikai.

“Gada otrajā ceturksnī esam paveikuši daudz – 1. aprīlī mainījām zīmolu un nosaukumu, darbus pie pakalpojumu pilnveides un iekšējās digitālās transformācijas turpinot joprojām, lai klientiem sniegtu pēc iespējas ērtākus, mūsdienīgākus un vienkāršāk lietojamus pakalpojumus. Hokeja faniem nodrošinājām iespēju vērot visas pasaules čempionāta spēles HD kvalitātē, līdzdarbojāmies Tet Rīgas maratonā un urbānās kultūras un eSporta festivālā HyperTown. Esam investējuši Helio iTV un Shortcut attīstībā, lai klientiem nodrošinātu labāko skatīšanās pieredzi un labāko, daudzveidīgāko saturu, kā arī kopā ar Ukrainas televīziju veidojam Latvijā pirmo kopražojuma seriālu – Markuss,” stāsta Tet valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Investējot Helio iTV un Shortcut platformu attīstībā – pilnveidojot tās tehnoloģiski un piedāvājot Latvijas un pasaules labākos seriālus, filmas, un pārraides – televīzijas pakalpojumu apgrozījums ir audzis par 3%. Pasaules čempionāts hokejā, augstākā līmeņa teniss, kulta seriāla Troņu spēle noslēdzošā sezona, neticami reālistiskais seriāls Černobiļa, Paradīze 89, Kā pieradināt pūķi 3, Lego filma 2 un daudzi citi ir bijuši skatītāju iemīļotāko pārraižu topā. Gada otrajā ceturksnī īpašu vērību esam pievērsuši arī televīzijas satura kvalitātei – piedāvājot HD kvalitātē visas Pasaules čempionāta hokejā spēles un jaunus testa kanālus, piemēram, informatīvo France 24, dzīves stila un izklaides AWE, dokumentālo raidījumu kanālu DocuBox u.c. Ar French Open un Vimbldonas tenisa turnīriem Helio iTV klientiem pirmo reizi nodrošinājām 4K kvalitātes saturu, tādējādi arī gatavojoties pastāvīgā Eurosport 4K kanāla ieviešanai.

Uzklausot klientu ieteikumus un vajadzības, Helio iTV pakalpojumā ir ieviests paplašinātais kanālu saraksts, ieraksti ir pieejami jau no TV programmas skata, Shortcut Films sadaļā ieviesta iespēja plūstoši skatīties vienu sēriju pēc otras, kas īpaši iepriecina seriālu fanus. Savukārt Shortcut skatītāji visatzinīgāk novērtē lielākajā daļā ierīču jau ieviesto iespēju TV kanāliem mainīt audio un subtitru valodas, kā arī video kvalitātes pielāgošanas funkcionalitāti, kas ņem vērā interneta ātrumu un attiecīgi samazina video kvalitāti nepārtrauktai pakalpojuma lietošanai.

Par 27% augušas jaunās biznesa līnijas, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Saglabājot zemāko elektroenerģijas cenu un beznosacījumu iespēju mainīt izvēlēto tarifa plānu vai pat tirgotāju, Tet elektroenerģijas pakalpojumus izvēlas jau apmēram 10% Latvijas mājsaimniecību, gandrīz divkāršojot klientu skaitu un apgrozījumu. Tāpat par 9% augusi sniegto reklāmas pakalpojumu joma.

Redzam, ka Latvijas uzņēmējdarbībā arvien aktīvāk ievieš un lieto digitālos risinājumus. To apliecina pieaugums datu centru un jauno IT risinājumu apgrozījumā – attiecīgi +12% un +28%.

No jaunajiem IT pakalpojumiem aktīvāk augusi mākoņprogrammatūra, informācijas sistēmu uzturēšana un drošības risinājumi, kas kļūst aktuālāki ar katru gadu. Tet turpina darbu, uzņēmumiem nodrošinot arvien plašākas iespējas pakalpojumu saņemt vienuviet – papildinot funkcionalitāti un strādājot pie jauniem risinājumiem. Piemēram, piedāvā Distributed Denial of Service (DDoS) uzbrukumu aizsardzības pakalpojumu, kas aizsargā IT sistēmas no DDoS uzbrukumiem un identificē infrastruktūras ievainojamības.

Turpina augt arī Citrus Solutions apgrozījums būvniecības biznesā – 6% pieaugums lielā mērā skaidrojams ar biznesa attīstību, Vācijas teritorijās ierīkojot optiskā interneta tīklu.