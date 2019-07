"Rīgas vides pakalpojumi" maina nosaukumu uz "Tīrīga"

Kompānijas partneri un vadība to pamato ar stratēģiju, kas caurvīs uzņēmuma attīstības vīziju un turpmāko darbību. Saskaņā ar privātās-publiskās partnerības pašvaldības publiskā iepirkuma rezultātiem uzņēmums klientu līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sāks pārslēgt no šā gada 15.jūlija, bet darbību sāks no 15.septembra.

AS "Tīrīga" valdes priekšsēdētājs Guntars Levics sacīja, ka jaunais nosaukums "Tīrīga" akcentē uzņēmuma vīziju par nākotnes Rīgu - tīrīgu domāšanu un tīrīgu dzīvošanu, kas ar iedzīvotājiem kopīgiem spēkiem ļaus spert soli tuvāk tīrīgai videi un tīrīgai pilsētai nākotnē. "Zīmola solījums vēsta, ka mēs iestājamies par tīru un sakoptu vidi jau šodien. Tā sākas ar ikvienu no mums, tā ir mūsu nākotnes iespēja dzīvot sakārtotā un tīrā pilsētā. It īpaši šobrīd, kad vides ekoloģijas jautājumi ir vitāli nozīmīgi visā pasaulē un efektīvai atkritumu apsaimniekošanai, tostarp šķirošanai, ir noteicoša nozīme vides ilgtspējīgā attīstībā," teica Levics.

Viņš arī pauda pārliecību, ka līdz ar jaunā zīmola ieviešanu un projekta uzsākšanu iezīmēsies jauns posms Rīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizācijā. Levica ieskatā jaunais koncepts ļaus iedzīvotājiem sākotnēji saskatīt ieguvumus no modernizācijas projekta īstenošanas un mūsdienīgas atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešanas, kā rezultātā Rīga kļūs tīrāka un sakoptāka.

LETA jau ziņoja, ka pašvaldībai piederošais atkritumu poligona apsaimniekotājs "Getliņi EKO" ir noslēdzis 686,3 miljonu eiro vērtā Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās-privātās partnerības procedūru un par konkursa uzvarētāju atzinis SIA "CREB Rīga", kuru nodibinājuši divi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji "Clean R" un "Eco Baltia vide".

Atbilstoši publiskās-privātās partnerības procesam konkursa uzvarētājs nodrošinās Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un investīcijas turpmākos 20 gadus.

Jūnija sākumā "Getliņi EKO" un "CREB Rīga" Uzņēmumu reģistrā reģistrējušas kopsabiedrību "Rīgas vides pakalpojumi", lai saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem Rīgā veiktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju un ieviestu atkritumu šķirošanas risinājumus.

Izveidotā kopsabiedrība publiskās-privātās partnerības ietvaros būs atbildīga par to, lai saskaņā ar visām iepirkuma prasībām Rīgā tiktu izveidota mūsdienīga, ērta un efektīva atkritumu apsaimniekošanas sistēma, sniedzot iespēju iedzīvotājiem šķirot atkritumus, un samazinot maksas nešķiroto atkritumu apjomu, kas tiek apglabāts poligonā.

Kopsabiedrības uzdevums būs ne tikai veikt sistēmas modernizāciju, bet arī nodrošināt iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu par šķirošanas nepieciešamību un principiem.

Konkurences padome (KP) gan paziņojusi, ka "Clean R" un "Eco Baltia vide" jāziņo konkurences uzraugiem par apvienošanos jaunizveidotajā uzņēmumā "CREB Rīga". KP rīcībā esošā informācija liecina, ka darījumi, kuru rezultātā "CREB Rīga" iegūst tiesības nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, ir uzskatāmi par paziņojamu apvienošanos.

"Apvienošanās ziņojuma iesniegšana KP gulstas uz apvienošanās dalībnieku pleciem. Ja darījuma īstenošanai nepieciešama konkurences iestādes atļauja, taču apvienošanās ziņojums netiek iesniegts, tā ir uzskatāma par nelikumīgu apvienošanos, un KP var lemt par naudas soda piemērošanu," brīdināja iestādē.

"Clean R" pērn strādāja ar 33,375 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa pieauga 1,8 reizes un bija 3,505 miljoni eiro. Kompānija reģistrēta 2004.gada maijā, un tās pamatkapitāls ir 1,2 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir AS "TAK investīcijas", un tā patiesais labuma guvējs ir Guntars Kokorevičs.

"Getliņi EKO" nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekošanu Stopiņu novadā. Kompānija "Getliņi EKO" reģistrēta 1997.gadā. Uzņēmums pieder Rīgas domei (97,92%) un Stopiņu novada domei (2,08%).

"Eco Baltia vide" ietilpst vides apsaimniekošanas uzņēmumu "Eco Baltia" grupā. Tās lielākais akcionārs ar 30,51% akciju ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, vēl 19,46% akciju pieder komandītsabiedrībai "Otrais Eko fonds", bet pa 16,68% akciju katram pieder Viesturam Tamužam, Mārim Simanovičam un Undīnei Būdei.