Veikalos Latvijā novēro būtiskas augļu un dārzeņu cenu atšķirības

Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe pastāstīja, ka sausuma dēļ pērn dārzeņu ražas Latvijā un visā Eiropā bija mazākas un vietējie krājumi veikalos beidzās ātrāk. Taču Baltijas valstīs ir jūtamas produktu klāsta un cenu atšķirības.

Viņa atzina, ka Latvijā starp veikalu ķēdēm ir ievērojamas cenu atšķirības, savukārt Lietuvā cenas ir ļoti līdzīgas. Piemēram, banāni četrās veikalu ķēdēs no piecām, maksāja vienādi 1,11 eiro kilogramā, bet Latvijā - no 1,36 eiro kilogramā līdz 1,85 eiro kilogramā. Tas liecina, ka Latvijā ir vieta izaugsmei," Gulbe, vēršot uzmanību uz atšķirībām starp abām valstīm.

Vienlaikus viņa piebilda, ka Latvijas lielveikalu ķēdēs un Igaunijas "Selver" veikalu ķēdē ir plašākais augļu un dārzeņu klāsts. ""Selver" veikalā produkti nav lēti, bet izvēles iespējas ir ļoti lielas. Šajā veikalā arī vienīgajā visā Baltijā bija nopērkami vietējie galviņkāposti," atzīmēja Gulbe.

Viņa teica, ka šogad visā Baltijā salīdzinājumā ar pagājušo gadu bija mazāka ķiršu un zemeņu izvēle. Latvijā vietējās zemenes jūnija sākumā bija pieejamas tikai "Rimi" veikalu ķēdē. Tikmēr Lietuvā tika tirgoti tikai vietējie gurķi, bet importa gurķi netika piedāvāti. Lietuvas un Igaunijas lielveikalu ķēdēs augļu un dārzeņu plauktos īpaši tika izcelti vietējie produkti. Latvijā tie netika īpaši atzīmēti.

LTVC rīcībā esošā informācija liecina, ka jūnija sākumā Latvijā bija Baltijā dārgākie kartupeļi, burkāni, bietes un importa tomāti, savukārt plūmes, bumbieri un āboli "Jonagold", kas bija pieejami tikai vienā veikalā, bija lētākie Baltijā.

Vislielāko cenu kāpumu Baltijā kopš gada sākuma ir piedzīvojuši sīpoli Igaunijā - četras reizes no 0,31 eiro kilogramā līdz 1,24 eiro kilogramā un Latvijā 3,3 reizes - no 0,34 eiro kilogramā līdz 1,14 eiro kilogramā. Latvijā 2,6 reizes augušas ar galda biešu cenas - no 0,34 eiro kilogramā līdz 0,72 eiro kilogramā.

Taču lielākais cenu kritums Baltijā ir bijis Lietuvā krūmmellenēm - par 77%, redīsiem - par 62% un plūmēm - par 57%.

Savukārt gada laikā - kopš pagājušā gada jūnija - lielākais cenu kāpums Baltijā ir bijis sīpoliem Igaunijā - 4,4 reizes - no 0,28 eiro kilogramā līdz 1,24 eiro kilogramā, kartupeļiem Lietuvā - 3,2 reizes - no 0,24 eiro kilogramā līdz 0,76 eiro kilogramā un sīpoliem Latvijā - divas reizes - no 0,38 eiro kilogramā līdz 1,14 eiro kilogramā.

Lielākais cenu samazinājums ir bijis burkāniem - par 52% - un bumbieriem Igaunijā - par 38%.

LTVC izveidots 1995.gadā kā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta struktūrvienība. Centrs apkopo un sniedz Eiropas Komisijai informāciju par noteiktu lauksaimniecības produktu cenām un apmēriem, Iegūtā informācija tiek izmantota produktu ražošanas un tirgus stāvokļa novērtēšanai, intervences pasākumu pamatošanai un noteiktu lauksaimniecības produktu muitas vērtības noteikšanai.