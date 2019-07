Kā informēja uzņēmumā, šodien mediju grupa "All Media Baltics" paziņoja par izmaiņām vadības komandā. Zūzena, kura uzņēmumu Latvijā vada jau 10 gadus, SIA "All Media Latvia" strādās līdz šī gada 31.augustam. SIA "All Media Latvia" padomes sastāvs tiks precizēts tuvākajā laikā.

Darba attiecības tika beigtas, pamatojoties uz abpusēju vienošanos, savukārt vienošanās detaļas netiek izpaustas.

Antings pateicās Zūzenai par ieguldījumu, vadot dažādus "All Media Baltics" uzņēmumus. Antings sola nodrošināt stratēģisko mērķu sasniegšanu visās "All Media Baltics" biznesa jomās Latvijā, turpinot koncentrēties uz galvenajām prioritātēm - TV biznesa vides stiprināšanu, vadošo vietējo video straumēšanas pakalpojumu veidošanu un vietējās satura ražošanas iespēju paplašināšanu.

Zūzena atzina, ka "All Media Latvia" ir attīstījusies un nostiprinājusies kā vadošā komercmediju grupa Latvijā un viņa ir gandarīta par paveikto. "Mediju neatkarība, augsta žurnālistikas profesionalitāte un kvalitatīvs izklaides saturs ir pamatvērtības, uz kurām kopā ar saviem kolēģiem esmu balstījusies, vadot šo uzņēmumu. Nešaubos, ka arī mani pēcteči turpinās uzturēt šīs, mums visiem tik svarīgās vērtības," pauda Zūzena.

Zūzena skaidroja, ka "savā profesionālajā darbībā uz laiku ir pieņēmusi lēmumu samazināt intensitāti, kas ir bijusi īpaši augsta pēdējos gados". "Pašizaugsme un ģimene būs mana nākamā dzīves perioda prioritātes," piebilda Zūzena.

Antings "All Media Baltics" pievienojās 2018.gada oktobrī, kad tika iecelts par mediju grupas valdes priekšsēdētāju.

2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Jauniegādāto uzņēmumu grupa Latvijā turpina strādāt ar nosaukumu "AM Baltics" un nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, Kanāls 2, radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.

Kā liecina portālā "Firmas.lv" publicētā informācija, uzņēmums "All Media Latvia" 2017.gadā apgrozījis 18,467 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 1,391 miljona eiro peļņu.