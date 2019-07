"airBaltic" aicina nākamos pilotus akadēmijas rudens/ziemas grupā

Studenti kļūs par "airBaltic" pilotiem pēc pilna laika programmas pabeigšanas aptuveni divu gadu laikā.

"Pateicoties modernajām "Diamond Aircraft" lidmašīnām, kuru piegādes vēl turpinās, pilnībā jaunam simulatoram, profesionāliem instruktoriem un integrēta gaisa satiksmes pilotu kursa (Integrated Airline Transport Pilot course) sertifikātam, "airBaltic" Pilotu akadēmija ir lieliski piemērota programma visiem Baltijas valstīs dzīvojošajiem, kuri vēlas kļūt par pilotiem. Šī ir vienīgā programma, kas piedāvā augsta līmeņa pilotu apmācības pēc Lidsabiedrību pilotu standarta (Airline Pilot Standard), pēc kuru beigšanas iespējams iegūt darbu kā "airBaltic" pilotiem. Šajā rudenī jau pirmie studenti absolvēs programmu un pievienosies lidsabiedrībai kā piloti," norādīja "airBaltic" lidojumu vadības vecākais viceprezidents Pauls Cālītis.

Tiek plānots, ka "airBaltic" Pilotu akadēmijas rudens grupa savas studijas sāks septembrī, bet ziemas grupa - novembrī. Papildu informācija un pieteikšanās iespējama mājaslapā "http://pilotacademy.com".

Pašreiz "airBaltic" Pilotu akadēmijai ir septiņas apmācību lidmašīnas: sešas "Diamond DA40" un viena "Diamond DA42". Vēl trīs "Diamond Aircraft" lidmašīnas "airBaltic" Pilotu akadēmijai tiks piegādātas 2020.gadā.

"airBaltic" Pilotu akadēmija tika atklāta 2018.gada aprīlī, un pašlaik tajā mācās pirmās četras studentu grupas.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "airBaltic" peļņa pagājušajā gadā pieauga par 46%, sasniedzot 5,4 miljonus eiro, bet kompānijas ieņēmumi palielinājās par 18% un bija 408,7 miljonu eiro apmērā.

"airBaltic" kopumā nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz dažādiem galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" ir uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī uz Kosu un Menorku.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.