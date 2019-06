"Lursoft" pētījums atklāj, ka uzņēmumu kopējais nodokļu parāds sasniedz 611,74 miljonus eiro un parādnieku rindās atrodami vairāk nekā 39 000 uzņēmumi, kas nozīmē, ka nodokļu maksāšanas disciplīnas problēmas ir piektdaļai Latvijas uzņēmumu.

Vissliktāk ar nodokļu nomaksu sokas mēbeļu ražotājiem, starp kuriem nodokļu parāds pēdējā pusgada laikā reģistrēts 46,96% uzņēmumu. "Lursoft", balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegtajiem datiem, aprēķinājis, ka ceturtā daļa no mēbeļu ražotājiem nodokļu parādnieku sarakstos atrodami jau sešus mēnešus pēc kārtas, savukārt nozares nodokļu parāda summa kopumā ir aptuveni 3,7 miljoni eiro. Teju tikpat liels nodokļu parādnieku īpatsvars ir ēdināšanas pakalpojumu nozarē, kur pēdējo sešu mēnešu periodā nodokļu parāds, kas sasniedz vismaz 150 eiro, bijis 46,39% nozarē strādājošo.

"Lursoft" secinājis, ka ēdināšanas nozarē ir viena no sliktākajām nodokļu nomaksas disciplīnām, raugoties uz nodokļu parādnieku īpatsvaru pret nozarē reģistrēto uzņēmumu skaitu.

Raugoties uz parādnieku skaita dinamiku, novērojams, ka pavasara mēnešos to skaits nedaudz pieaudzis. Maijā salīdzinājumā ar aizvadītā gada decembri ēdināšanas nozarē bijis par 6,88% nodokļu parādnieku vairāk, savukārt kopējā parāda summa šajā periodā augusi par 8,13%, maijā sasniedzot 28,85 miljonus eiro.

"Lursoft" pētījums atklāj, ka nodokļu parādnieku īpatsvars pārsniedzis 40% arī neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas, kā arī ēku būvniecības un nespecializēto būvdarbu veikšanas nozarēs. "Lursoft" aprēķinājis, ka neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozares parāds pēdējo sešu mēnešu laikā palielinājies par 18,35%, sasniedzot 1,82 miljonus eiro. Kopumā nozarē reģistrēti 296 uzņēmumi.

Vienlaikus dati parāda, ka neklasificēto iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana nebūt neierindojas pirmajā vietā pēc nodokļu parāda summas pieauguma pēdējā pusgada laikā. "Lursoft" aprēķinājis, ka straujākais nodokļu parāda pieaugums bijis nozarei, kas apvieno darbaspēka meklēšanu un nodrošināšanu ar personālu. Nozarē reģistrēts 561 uzņēmums, no tiem 176 uzņēmumiem pēdējā pusgada laikā bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro. Šajā periodā parāda apmērs audzis par 42,19%, aizvadītajā mēnesī nodokļu parāda kopsummai sasniedzot jau 2,97 miljonus eiro.

Tikmēr radio un televīzijas programmu izstrādes un apraides sfērā nodokļu parāda apmērs bijis daudzkārt mazāks nekā uzņēmumiem, kas nodarbojas ar darbaspēka meklēšanu, taču tā kopējais pieaugums pēdējā pusgada periodā tik un tā uzrādījis ievērojamu pieaugumu. Patlaban šajā nozarē strādājošie komersanti VID administrētajos nodokļos parādā ir 154 000 eiro. Teju tikpat augsts nodokļu parāda pieaugums vērojams uzņēmumiem, kas nodarbojas ar cita veida ražošanu, tostarp juvelierizstrādājumu, bižutērijas, mūzikas instrumentu, sporta preču, rotaļlietu un spēļu ražotājiem. Sešu mēnešu periodā minētā nozare, kas apvieno 685 uzņēmumus, nodokļu parādu audzējusi līdz 719 980 eiro.

Vienlaikus pētījumā secināts, ka ir arī vairākas nozares, kuru kopējais nodokļu apjoms pēdējā pusgada laikā sarucis. Piemēram, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sfēras. Sešu mēnešu laikā nozares nodokļu parāds sarucis no 501 360 eiro līdz 382 350 eiro, kas ir samazinājums par 23,74%. Līdzīgs rezultāts ir arī dzērienu ražotājiem, kuri nodokļos parādā pirms sešiem mēnešiem bija 1,14 miljonus eiro, bet tagad to parāda apjoms sarucis līdz 886 050 eiro.

Lielākais nodokļu parāds patlaban reģistrēts vairumtirdzniecības nozarē, kurā no teju 12 600 reģistrēto uzņēmumu nodokļu parāds pēdējā mēnesī reģistrēts 3333 komersantiem. To kopējais parāds sasniedzis 125,80 miljonus. Pēdējā pusgada laikā nozares nodokļu parāda apjoms audzis par 12,78%. Otro vietu pēc kopējā nodokļu parāda apjoma ieņem uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozare, kurā strādājošo uzņēmumu nodokļu parāds sasniedzis 47,58 miljonus eiro, savukārt no 19 270 mazumtirdzniecībā reģistrēto uzņēmumu nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, reģistrēts ceturtajai daļai un to kopējā parāda summa veido 40,86 miljonus eiro.

Tajā pat laikā lielākais nodokļu parāds uz vienu parādnieku fiksēts uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar atkritumu savākšanu, apstrādi, izvietošanu un materiālu pārstrādi - 183 890 eiro. Vairāk nekā 100 000 eiro liels nodokļu parāds uz vienu parādnieku ir arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē - 108 470 eiro uz vienu uzņēmumu. Šajā nozarē reģistrēti 333 uzņēmumi, no kuriem 114 uzņēmumiem pēdējā pusgada laikā reģistrēts nodokļu parāds.

"Lursoft" pētījumā izmantoti dati par laika periodu no 2018.gada 7.decembra līdz 2019.gada 7.maijam un tajā analizēti uzņēmumi, kuru nodokļu parāds, balstoties uz VID sniegto informāciju, pārsniedz 150 eiro, analizējot nozares ar vismaz 100 strādājošiem uzņēmumiem