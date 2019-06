AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš. (Foto: Zane Bitere/LETA)

"Latvijas dzelzceļš": IT integrēšana dzelzceļa nozarē turpmāk būs viens no aktuālākajiem jautājumiem

Bizness un ekonomika Jauns.lv / LETA

Informācijas tehnoloģiju (IT) integrēšana dzelzceļa nozarē turpmāk būs viens no aktuālākajiem dienaskārtības jautājumiem, Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) Eiropas reģionālajā asamblejā norādīja AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš.