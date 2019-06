Finanšu instrumentu tirgus likums nosaka, ja kāda akcionāra īpašumā ir tik daudz akciju, ka tās nodrošina viņam vismaz 30% balsstiesību akciju sabiedrībā, tad viņam ir pienākums izteikt pārējiem akcionāriem obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Baldere-Sildedze, uzrunājot akcionārus, skaidroja, ka viņas rīcībā ir informācija, kas apliecina šī fakta patiesumu. "Man kā akcionāra pārstāvei pagājušajā nedēļā tika izteikts konkrēts piedāvājums pārdot akcijas konkrētai personai, pie kam tas tika izteikts man nepieņemamā ultimativā formā ar izspiešanas elementiem, kas ir krimināli sodāmas darbības. Es nekavējoties par to ziņoju un esmu vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs," pauda akcionāre.

Pēc viņas teiktā, šo piedāvājumu nopirkt akcijas izteica medikamentu lieltirgotavas AS "Recipe Plus" pārstāvji Andrejs Leibovičs, Vadims Telica un vēl divas personas.

Baldere-Sildedze sacīja, ka viņai tikuši uzrādīti divi līdzmantinieku jau parakstīti dokumenti, kuri bija sagatavoti iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā izmaiņu veikšanai. "Man tika dotas divas stundas laika pievienoties viņu lēmumam atsavināt akcijas. Uzskatu, ka tas ir tiešs pierādījums un apliecinājums ar kādām metodēm, un kādā veidā šobrīd dažas personas cenšas iegūt kontroli pār uzņēmumu. Uzskatu, ka šāds akciju atsavināšanas darījums notiek apejot un neievērojot likumā noteikto procedūru, kas paredz izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu," stāstīja Baldere-Sildedze.

Viņa uzskata, ka šāda darījuma rezultātā, kad uzņēmuma akciju kontrolpakete nonāk kādas vienas personas rokās, visi lēmumi tiks pieņemti un uzņēmums darbosies vienīgi šīs personas interesēs. Tāpēc viņa aicināja arī citus "Olainfarm" akcionārus pievērst uzmanību šai informācijai, kritiski izvērtēt šādas akciju atsavināšanas piedāvājumus, jo "Olainfarm" ir publiska akciju sabiedrība, kurā jebkādiem akciju pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumiem jānotiek saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus normām.

Pēc Balderes-Sildzedzes rīcībā nonākušās informācijas notikusi divu akcionāru apzināta rīcības saskaņošana, divu lielu akciju pakešu pārdošana vienai personai, kura iegūst no akcijām izrietošas balsstiesības tādā daudzumā, kas nosaka obligātā akciju atpirkuma piedāvājuma izteikšanu.

Baldere-Sildzedze sacīja, ka panākta vienošanās, kas atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumam, proti, šiem akcionāriem, kuri rīkojas saskaņoti, ir obligāts pienākums adresēt citiem akcionāriem piedāvājumu atpirkt viņiem piederošas akcijas.

Šī iemesla dēļ Baldere-Sildzedze aicina pārējos akcionārus pievienoties viņai, un vērsties Finansu un kapitala tirgus komisija ar iesniegumu izvērtēt notiekošo, ja šādā veidā tiek pārdota "Olainfarm" akciju kontrolpakete, un tā nonākusi vienas personas kontrolē, kas uzliek pienākumu izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas nav izteikts.

Kā ziņots, "Recipe Plus" izteikusi nelaiķa Valērija Maligina jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildnei Balderei-Sildedzei piedāvājumu atpirkt zāļu ražotāja "Olainfarm" akcijas. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka attiecīgo piedāvājumu ir noraidījusi.

Aģentūras LETA rīcībā nonākusi informācija, ka šāds piedāvājums izteikts arī Maligina vecākajām meitām Irinai Maliginai un Nikai Saveļjevai, kuras, iespējams, varētu būt pārdevušas akcijas "Recipe Plus". "Šo informāciju nevaru ne apstiprināt, ne noliegt," sacīja Baldere-Sildedze.

Savukārt "Recipe Plus" padomes loceklis un farmācijas uzņēmuma "Repharm", kurā ietilpst "Recipe Plus", ģenerāldirektors Dins Šmits aģentūrai LETA norādīja, ka viņam nav šādas informācijas, tāpēc nevarot atbildēt, vai akciju pārdošana "Recipe Plus" ir patiesa.

Taču vēlāk uzņēmumā aģentūrai LETA norādīja, ka šī informācija ir baumas. "Uzskatām Valērija Maligina izveidoto "Olainfarm" par vienu no Latvijas uzņēmējdarbības paraugiem un ceram, ka uzņēmums būs veiksmīgs arī turpmāk. "Repharm" uzņēmumu vadītāji nevar un arī neplāno sniegt komentārus par baumām - attiecībā uz "Olainfarm" vai jebkādu citu tēmu," pauda uzņēmumā.

Arī Irinas Maliginas pārstāvis Pāvels Rebenoks norādīja, ka tā esot melīga informācija, jo Irina Maligina neesot pārdevusi savas akcijas.

Pēc Rebenoka minētā, Irina Maligina uzskata, ka rūpnīcu nevar pārdot un viņa pildīs tēva testamentā norādīto, proti, atbilstoši testamentam mantinieki turpmāko četru gadu laikā nedrīkst atsavināt vai dāvināt mantotās "Olainfarm" un SIA "Olmafarm" daļas.

"Olainfarm" reģistrēta 1991.gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 19,719 miljoni eiro. Kompānijas lielākais akcionārs ir SIA "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Saveļjevai.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Savukārt "Recipe Plus" pamatdarbība ir zāļu, medicīnas un veselības preču vairumtirdzniecība un izplatīšana. Uzņēmums ietilpst "Repharm" grupā, kurā ir arī ar zīmolu "Mēness aptieka" strādājošā "Sentor Farm aptiekas", farmaceitisko preparātu ražošanas uzņēmums "Rīgas farmaceitisks fabrika", "Veselības centru apvienība", kas aptver 12 medicīnas iestādes, kā arī laboratorijas un medicīnisko izmeklējumu veicēja "Centrālā laboratorija".