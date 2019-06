Kopējais ēdināšanas sektorā strādājošo uzņēmumu nodokļu parāds 2019.gada 7.maijā veidoja 29,5 miljonus eiro jeb 4,8% no kopējā Latvijā reģistrēto uzņēmumu nodokļu parāda. Vidējā parāda summa vienam ēdināšanas nozares uzņēmumam maijā bija 3120 eiro.

"Starp visiem parādniekiem jāizceļ divi - abi saistīti ar "Tokyo City" un abu dalībnieki reģistrēti Krievijā. Viens no tiem ir SIA "Stollons", kura nodokļa parāds maija sākumā bijis jau četri miljoni eiro, savukārt SIA "Restograd" valstij nodokļos palicis parādā 3,3 miljonus eiro. Gan vienam, gan otram pagājušajā gadā Valsts ieņēmumu dienests (VID) apturējis saimniecisko darbību, bet šogad maijā arī pieņēmis lēmumu par abu uzņēmumu darbības izbeigšanu," norāda "Lursoft" pārstāvji.

Pēc "Lursoft" datiem, 2018.gadā ēdināšanas sektorā darbojās 2,5% no visiem Latvijas uzņēmumiem, kā arī nozarē bija nodarbināti 5,3% no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem darbiniekiem. Šobrīd saimnieciskā darbība apturēta 8,5% no visiem nozares uzņēmumiem un pusei no šiem uzņēmumiem ir nodokļu parādi.

Kopumā pēdējos divos gados ēdināšanas sektorā strādājošo uzņēmumu skaits sarucis par 18,5%, proti, 2017.gada sākumā ēdināšanu kā pamatdarbības nozari bija norādījuši 5636 uzņēmumi, bet šā gada sākumā - 4591.

Pirms diviem gadiem - 2016.gadā - sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums bija 501,29 miljoni eiro, bet zaudējumi bija 5,65 miljonu eiro apmērā, savukārt 2017.gadā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums veidoja 544 miljonus eiro, bet zaudējumi bija kopumā 5,24 miljonu eiro apmērā. Lai gan 2018.gada pārskatu iesniegšana vēl turpinās un nozares pagājušā gada rādītājus var vien prognozēt, lēšams, ka 2018.gadā kopējais nozares uzņēmumu apgrozījums turpinājis augt, kā arī nozare varētu būt strādājusi ar peļņu, norāda "Lursoft".

Tāpat "Lursoft" atzīmē, ka VID Padziļinātās sadarbības programmā ir iekļauti 12 ēdināšanas uzņēmumi (programmā kopumā reģistrēti 4013 uzņēmumi), kuri vidū ir, piemēram, uzņēmumi "Hartvik F", "Lido domina", "Lido", "Later LTD" un citi. Pētījuma sagatavošanas brīdī nevienam no programmā iekļautajiem 12 ēdināšanas uzņēmumiem nebija nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro.

Ņemot vērā VID sniegtos datus, "Lursoft" secinājis, ka 2018.gadā nozares uzņēmumi valsts kopbudžetā nodokļos samaksājuši 127,31 miljonu eiro, kas veido 1,8% no visas nodokļu kopsummas, kuru uzņēmumi pērn samaksāja valsts kopbudžetā. Gada laikā ēdināšanas nozarē reģistrēto uzņēmumu samaksāto nodokļu apmērs palielinājies par 19,9%, samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmērs pieaudzis par 24%, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs - par 3,9%.

Pēc samaksāto nodokļu apmēra ēdināšanas nozare ierindojusies 13.vietā, līdztekus telekomunikācijas nozarei un pārtikas produktu ražošanas nozarei, pēc samaksāto nodokļu apmēra uz vienu uzņēmumu - 55.vietā, bet pēc nodokļu maksājumiem uz vienu darbinieku - 63.vietā blakus tekstilizstrādājumu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarēm.

"Lursoft" arī secinājis, ka pagājušajā gadā pieaudzis sabiedriskās ēdināšanas sektorā strādājošo uzņēmumu samaksāto valsts sociālo apdrošināšanu obligāto iemaksu apmērs uz vienu darbinieku - 2016.gadā tie bija 1510 eiro, 2017.gadā - 1550 eiro, bet pērn - 1780 eiro uz vienu darbinieku.

Viens no lielākajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, rēķinot nodokļu summu uz vienu darbinieku, ēdināšanas nozarē 2018.gadā bijis restorāna "Key to Riga" īpašnieks "Hestesko". Uzņēmums VID administrētajos nodokļos pērn samaksājis 74 310 eiro, tostarp 25 560 eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī, bet 24 450 eiro - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās, kas uz vienu strādājošo veido 3650 eiro iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 3490 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus.

Līdzīgs nodokļu apmērs uz vienu darbinieku pagājušajā gadā bijis arī "Kaļķu vārtu" apsaimniekotājam "Ciambella" - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi uz vienu darbinieku 2018.gadā veidoja 3510 eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi veidoja 3660 eiro uz vienu darbinieku. "Ciambella" apgrozījums pērn bija 1,7 miljoni eiro, bet pēdējie divi saimnieciskie gadi nesuši zaudējumus, kas, kā norādīts iesniegtajā gada pārskatā, saistīti ar nodokļu parādiem, kurus uzņēmums apņēmies samaksāt līdz 2019.gada beigām.

Vienas no lielākajām valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumu veicējiem uz vienu darbinieku 2018.gadā bija aviokompānijām paredzēto ēdienu ražotājs SIA "Airo Catering Services Latvija", kas iemaksās samaksāja 1,04 miljonus eiro. Uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Zviedrijas "Airo Catering Services Swedbank".