Pērn godpilno pirmo vietu ieņēmis SIA “East-west transit”, kas valsts budžetu papildinājis ar 68,80 miljoniem eiro. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, šis uzņēmums darbojas naftas produktu tirdzniecības jomā ar zīmolu “Latvijas nafta” jau 23 gadus un pērn nodarbinājis ar vidēji 340 darbinieku. Kopumā no visiem nodokļu maksātājiem SIA “East-west transit” ieņem 9. vietu, apsteidzot tādus uzņēmumus kā AS “Latvijas Balzams”, AS “Latvijas gāze” un AS “Sadales tīkls”. Uzņēmuma kontrolpaketes īpašnieks ir Ivo Vasiļevskis, savukārt otrs patiesā labuma guvējs ir Donāts Vataitis.

Otro vietu ieņem SIA “Prodimpekss loģistikas grupa”, pērn budžetā samaksājot 36,92 miljonus eiro. Šis uzņēmums nodarbojas ar uzglabāšanas un noliktavas biznesu un ir dibināts 1998. gadā. Pērn SIA “Prodimpekss loģistikas grupa” ir nodarbinājis vidēji 164 darbiniekus. Vērtējot no visiem nodokļu maksātājiem, SIA “Prodimpekss loģistikas grupa” ieņem 17. vietu, apsteidzot SIA “Rimi Latvija”, SIA “LDz ritošais sastāvs” un AS “Cēsu alus”. SIA “Prodimpekss loģistikas grupa” patiesā labuma guvēji ir Gints Caune, Oļegs Lūkins un Dainis Šulcs.

Trešo vietu ieņēmis ir SIA “Virši – A”, kas pērn samaksājis 30,68 miljonus eiro. Arī šis uzņēmums nodarbojas ar naftas produktu tirdzniecību, ir dibināts 1995. gadā. Pērn SIA “Virši-A” ir nodarbinājis 473 darbiniekus, bet, vērtējot no visiem nodokļu maksātajiem kopumā, ieņem 21. vietu, apsteidzot Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”. SIA “Virši-A” patiesā labuma guvēji ir Ruta Plūme, Andris Priedītis, Jānis Riekstiņš, Jānis Rušmanis un Ilgvars Zuzulis.

Kā ceturtais lielākais nodokļu maksātājs ir SIA “Berlat Grupa”, kas pērn valsts budžetu papildinājis ar 28,98 miljoniem eiro. Uzņēmums dibināts 2004. gadā un nodarbojas ar alkogolisko dzērienu ražošanu. Pērn uzņēmums nodarbinājis 47 darba ņēmējus. No visiem nodokļu maksātajiem SIA “Berlat grupa” ieņem 23. vietu, apsteidzot SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Latvijas mobilais telefons” un AS “Swedbank”. SIA “Berlat grupa” patiesā labuma guvējs ir Viktors Karbanovs.

Piektais lielākais vietējā privātā kapitāla nodokļu maksātājs ir bijis SIA “Greis loģistika”. Šis uzņēmums nodarbojas ar pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializētu vairumtirdzniecību. SIA “Greis loģistika” dibināta 2001. gadā un pērn nodarbinājusi 18 personas. Kopumā no visiem nodokļu maksātājiem, SIA “Greis liģistika” ieņem 27. vietu, pasteidzot SIA “Tele2”, SIA “Evolution Latvia” un SIA “Cido grupa”. SIA “Greis loģistika” patiesā labuma guvējs ir Nikolajs Kočujevskis.

Arī nākamo, sesto, vietu ieņem N. Kočujevskim piederošs uzņēmums, proti, SIA “Greis”, kas pērn nodokļos samaksājis 22,49 miljonus eiro. SIA “Greis” nodarbojas ar tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību un savu komercdarbību veic kopš 1995. gada. SIA “Greis” pērn bijis darba devējs vidēji 42 personām un kopumā no visiem nodokļu maksātājiem ieņem 35. vietu, aiz sevis atstājot VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”.

Savukārt TOP7 noslēdz SIA “Astarte-nafta”, kura pērn nodokļu maksājumos samaksājusi 20,79 miljonus eiro. SIA “Astarte-nafta” nodarbojas ar naftas produktu tirdzniecību, ir dibināta 1995. gadā un pērn bijusi darba devējs vidēji 291 personai. No visiem nodokļu maksātājiem SIA “Astarte-nafta” ieņem 38. vietu, apsteidzot SE "Moller Baltic Import", SIA "LIVIKO" un SIA "KRONOSPAN Riga". SIA “Astarte-nafta” patiesā labuma guvēji ir Jānis Anspoks un Ligita Dzene.

Kopumā vērtējot, TOP7 lielākie vietējā privātā kapitāla uzņēmumi pērn valsts budžetu papildinājuši par 223,29 miljoniem eiro, kas, piemēram, ir aptuveni 22,5% no pērn budžetā piešķirtajiem līdzekļiem veselībai, tādējādi pierādot savu nozīmību Latvijas tautsaimniecībā kopumā.