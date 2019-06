Par mediju aģentūras Inspired UM vadītāju kļūst Elīna Dīcmane

“Esmu patiesi gandarīts nodot uzņēmuma vadību Elīnas drošajās rokās. Elīna Inspired UM ir kopš pirmsākumiem un vienmēr bijusi man līdzās vadības komandā un lēmumu pieņemšanas procesos. Elīnas kļūšana par Inspired UM vadītāju ir likumsakarīgs attīstības procesa rezultāts mūsu aģentūrā,” teic K. Gedrovics. “Es pats turpināšu darboties gan Inspired UM, gan Inspired kopienā, vairāk laika un resursu veltot jaunu izaugsmes virzienu attīstībai, ko pieprasa mainīgā tirgus situācija.”

Foto: Publicitātes foto

Elīna Dīcmane nozarē darbojusies vairāk kā 14 gadus un ir ar plašu pieredzi dažādos mediju aģentūras darbības virzienos – gan efektīvā mediju plānošanā un cenu piegādē, gan klientu servisa nodrošināšanā. E. Dīcmane Inspired strādā kopš 2006. gada un līdz šim pildījusi mediju direktores un personāla vadītājas pienākumus.

“Liels izaicinājums ir pārņemt aģentūras vadību no Kārļa, kurš šo gadu laikā Inspired ir ļāvis kļūt ne tikai par vienu no vadošajām aģentūrām Latvijā, bet arī izveidojis vienu no lielākajām mārketinga kopienām Baltijā,” atzīst E. Dīcmane. “Savā darbībā apsolu saglabāt Inspired esošās vērtības un darbības principus, kuru pamatā ir godīgums un profesionalitāte, kā arī cilvēki un iekšējā kultūra, kas vērsta uz komandas un savstarpējās sadarbības veicināšanu.”

Par mediju aģentūru Inspired un Inspired kopienu:

Mediju aģentūra Inspired UM Latvijā darbojas kopš 2005. gada un ir kļuvusi par vienu no vadošajām mediju aģentūrām Baltijā. Aģentūra piedāvā mediju reklāmas stratēģiju izstrādi, mediju reklāmas pirkšanu, mediju reklāmas plānošanu, digitālo mediju risinājumu stratēģisko izstrādi un realizāciju un citus pakalpojumus. 2018.gadā aģentūras apgrozījums Latvijā bijis 10 191 844 EUR, kas ir par 4,45% vairāk kā 2017. gadā.

Inspired kopiena ir lielākā mārketinga ekosistēma Baltijā, kas pārstāv septiņus aģentūru un mārketinga konsultāciju un apmācību zīmolus: Inspired UM (mediju aģentūra), Inspired Digital (sociālo mediju aģentūra), Frank by Inspired (performance marketing), Inspired Connect (sociālo mediju aģentūra), Laim (radošā aģentūra), Inspired Academy (mārketinga konsultācijas, apmācības un semināri) un Hive BPN (mediju aģentūra), nodrošinot plašu mārketinga komunikāciju pakalpojumu klāstu.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Inspired UM