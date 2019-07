Lai piedalītos loterijā, cilvēkam čeks, biļete vai kvīts būs jāreģistrē īpašā loterijas interneta vietnē – www.cekuloterija.lv. Pēc tam loterijas rīkotāji, izmantojot gadījuma skaitļu ģeneratoru, katru mēnesi izlozēs vienu naudas balvu 10 000 eiro apmērā, trīs balvas 5000 eiro un 50 naudas balvas 100 eiro apmērā. Tikpat lielas balvas varēs izlozēt arī nākamā gada sākumā - Gada izlozē, kurā piedalīsies čeki, kuri nebūs laimējuši mēneša izlozēs. Savukārt no nākamā gada Gada izlozes naudas balvu apmērs divkāršosies un būs iespēja laimēt vienu balvu 20 000 eiro apmērā, četras balvas 10 000 un piecas balvas 2000 eiro apmērā. Paredzams, ka līdzās naudas balvām būs iespēja saņemt arī papildu balvas (izņemot akcīzes preces), kuras piedāvās dažādu nozaru uzņēmumi – VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki.

Loterijā var piedalīties arī bērni; laimesti netiks aplikti ar nodokli

Čeku loterijas rīkošanu nosaka pērn novembrī pieņemtais Čeku loterijas likums, kurā teikts, ka čeku loterijas mērķis ir „veicināt godīgu konkurenci un nodokļu saistību labprātīgu izpildi, mazināt krāpšanu nodokļu iekasēšanas jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī mudināt patērētājus pieprasīt čekus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem”. Loterijas uzvarētājiem būs svarīgi arī tas, ka laimesti netiks aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo, kā norādījusi Finanšu ministrija, „tā ir valsts organizēta spēle, turklāt laimesti ir nodokļu maksātāju nauda”.

Likumā ietvertais nosaukums „čeku loterija” nenozīmē, ka tas var būt tikai čeks. Tas var būt jebkurš attaisnojuma dokuments, piemēram, pakalpojuma samaksas kvīts vai biļete.

Likumā nav noteikts ierobežojums dalībnieka vecumam, tātad tajā varēs piedalīties arī čeki, ko par pirkumu saņēmuši bērni un jaunieši, skaidro Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumos Jana Salmiņa. Tomēr bērni un jaunieši loterijā nevarēs piedalīties ar čekiem, par kuriem pirkts alkohols, tabakas izstrādājumi vai enerģijas dzērieni. Tāpat loterijā nevarēs piedalīties VID darbinieki un loterijas rīkotāji.

Lielākas izredzes laimēt pakalpojumu saņēmējiem

VID pārstāve, Čeku spēles projekta vadītāja Anna Šapovala uzskata, ka čeku loterijā sākotnēji varētu tikt iesniegti ap 700 000 čeku. Plānots, ka izlozēs uzvarētāja noteikšanai tiks izmantota attiecība 70:30, proti, izlozē tiks atlasīti 70% no iesniegtajiem čekiem, darījumu apliecinošām kvītīm un biļetēm, kas izsniegtas par Latvijas teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem un 30% no izsniegtajiem čekiem un kvītīm par pārdotajām precēm. Salmiņa skaidro, ka tāda proporcija par labu pakalpojumiem ir tādēļ, ka tieši šajā jomā ir augsts ēnu ekonomikas īpatsvars.

Visu loterijas darbību pārbaudi veiks VID - informācija, kuru dienests saņems spēles laikā, tiks analizēta un izmantota nodokļu kontroles pasākumiem. Salmiņa to pamato: „Ir daudz stāstīts, ka pazūd dati no kases sistēmām, kases aparātiem. Ja neatbilstību konstatēs, salīdzināšanu veikt būs daudz vieglāk. Proti, ja čeka dati neatbildīs tam, kas palicis kases atmiņā, varētu būt jautājumi, kāpēc tāda nesakritība un kurš ir sniedzis nepareizu informāciju. Kontrolē VID varēs par to pārliecināties”. Tiek lēsts, ka čeku loterijas ieviešanas dēļ valsts kases ienākumi varētu pieaugt par trīs miljoniem eiro.

Kā reģistrēties loterijai?

Loterijas mājaslapā būs vairāki informācijas ievades lauki, kuros jānorāda dati par čekiem, kvītīm un biļetēm, tostarp būs jāieraksta čeka numurs, summa, par kādu nopirkta prece vai saņemts pakalpojums. Tā kā čeki un kvītis ir dažādas formas, tad, lai cilvēkam būtu vieglāk saprast, kā reģistrēties loterijai būs konkrēti paraudziņi. Katrā paraudziņā būs norādīts (apvilkts), kādi dati jāievada, reģistrējot čeku. Te arī būtiski atzīmēt, ka pēc reģistrēšanās čeks ir jāsaglabā, jo, ja laimēsiet, tad tas būs apliecinošs dokuments, lai saņemtu balvu.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) čeku loteriju organizēs un īstenos mobilo pakalpojumu sniedzējs SIA „Mobilly”, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Iepirkumā par čeku loterijas organizēšanas un īstenošanas pakalpojuma sniegšanu kopumā saņēma septiņu pretendentu piedāvājumus, bet par uzvarētāju atzīta „Mobilly”, kuras piedāvātā līgumcena ir 278 640 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa jeb 337 154 eiro ar PVN.

Čeku loterija nav sliktākais variants

Godīgo uzņēmēju pārstāvji atzinuši, ka čeku loterija varētu sniegt pienesumu mūsu ekonomikai.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš: „Lai mazinātu ēnu ekonomikas apjomu jomā, kas saistīta ar kases aparātiem, jāmeklē neordināri risinājumi, kuri maina patērētāju uzvedību. Daudzās valstīs izmantotā ideja par čeku loteriju pilnīgi noteikti ir izmēģināšanas vērta arī Latvijā. Ticu, ka šāda pieeja var izrādīties efektīvāka par kases aparātu reformu, jo pat visdrošākā sistēma neatrisina kopējo problēmu par čeku “neizsišanu” vai nedošanu”.

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis: „Domāju, ka jebkurā nozarē strādājošs uzņēmums, kurš godprātīgi maksā nodokļus, ir ieinteresēts, lai “pelēkā ekonomika” būtu iespējami mazāka. Un jo ātrāk izdosies to panāk, jo vairāk iegūsim mēs visi. Galu galā “pelēkā ekonomika” - nenomaksātais pievienotās vērtības nodoklis, aplokšņu algas, it kā zemākas cenas, apgrūtina iespēju konkurēt uzņēmumiem, kuri vēlas strādāt godīgi un maksāt nodokļus. Cilvēku līdzdalība ir ārkārtīgi svarīga, un čeku loterija nav sliktākais veids, kā to panākt”.

Arī citur pasaulē

Pēdējos gados, lai apkarotu ēnu ekonomiku un veicinātu godīgu uzņēmējdarbību šādas čeku loterijas rīko arī citās valstīs. Piemēram, 2017. gada nogalē pirmajās četrās dienās, kad tādu ieviesa Lietuvā. Lietuvas nodokļu inspekcijas loterijas lapā piereģistrēja 22 000 kases aparātu čeku, bet pirmo četru mēnešu laikā - 734 tūkstošus čeku. Lietuvā izloze notiek katru nedēļu un tajā izlozē desmit balvas katru pa 200 eiro, bet reizi mēnesī - vienu 5000 eiro balva.

Savukārt 2015. gada 1. oktobrī šādu loteriju ieviesa Polijā, kur katru mēnesi izlozē vienu automašīnu. Tāpat šādas loterijas notiek arī Slovākijā, Maltā, Portugālē un Taivānā.

