Līdz ar kurināmā cenas izmaiņām, SIA Ropažu novada "Ciemats" SPRK iesniedza pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Regulators, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzina, ka tie atbilst SPRK metodikai. Līdz ar to no 2.jūnija "Ciemats" siltumenerģijas lietotājiem Muceniekos par siltumu būs jāmaksā 61,17 eiro par MWh. Pašreiz siltumenerģijas gala tarifs Muceniekos ir 55,09 eiro par MWh.

Komersanta aprēķinātais pašu noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs, kas ir lielāks, nekā piemērotais, saistāms ar kurināmā (dabasgāzes) cenas pieaugumu. Tā kā SPRK 25.aprīlī nolēma piešķirt komersantam atļauju pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu, ja mainās kurināmā cena. Līdz ar noteiktajām izmaiņām komersants regulatorā iesniedza noteiktos tarifus.

Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu ļauj "Ciemats" savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Pēc atļaujas piešķiršanas SPRK ir tiesības uzraudzīt komersanta darbību un aizstāvēt lietotāju intereses, tostarp tiesības saņemt siltumenerģiju par tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai uzņēmums neievēro normatīvos aktus, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

"Ciemats" dibināts 1995.gadā un tā pamatkapitāls ir 556 435 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 1,047 miljoni eiro, bet zaudējumi - 36 207 eiro.