Viņš norādīja, ka papildus darbības veidus "Getliņi EKO" meklē, jo atkritumu pārstrādes procesā rodas enerģija, kuru citādi nav kur izmantot. Pērn "Getliņi EKO" atkritumu pārstrādes procesa rezultātā ieguva 24 gigavatstundas (GWH) siltumenerģijas un 31 GWH elektroenerģijas, tādēļ uzņēmums ir ierīkojis siltumnīcas.

Stirāns skaidroja, ka pievēršanās ārstnieciskās marihuānas audzēšanai ļautu arī izvairīties no pārmetumiem par konkurences kropļošanu dārzeņu tirgū.

"Diemžēl ar mūsu siltumnīcu ir tā: ja pēdējā kārtā mums nebūtu piešķirta Eiropas Savienības fondu nauda, tad mūs to piespiestu vai nu slēgt, vai izīrēt kādam citam uzņēmumam. Lai gan mūsu tomātiem ir divas reizes augstākas cenas nekā citiem, mēs vienalga kropļojot konkurenci. Līdz ar to arī mūsu tomātu saimniecība ir situācijā, kad šodien tā ir, bet rīt to var slēgt," viņš sacīja, piebilstot, ka atšķirībā no dārzeņiem, ārstnieciskās marihuānas aprite ir ļoti stingri regulēts un uzraudzīts tirgus, kam ar brīvu konkurenci nav lielas saistības.

Viņš pastāstīja, ka nesen uzņēmumā viesojās eksperti no Dānijas, kuri iepazīstināja ar ārstnieciskās marihuānas audzēšanas iespējām.

Lai gan Latvijā ārstnieciskās marihuānas aprite nav atļauta, no šā gada tā ir atļauta Lietuvā un arī Eiropas Komisija ir aicināta izstrādāt medicīniskās marihuānas legālās aprites nosacījumus.

"Mums ir "Grindeks", "Olainfarm" - kādēļ to kā izejvielu pirkt, ja to varam saražot paši? Galu galā to noteiktām diagnozēm tagad uzskata par labāku izejvielu pretsāpju zālēm, jo tā ir dabīga. Mums kā ražotājiem arī no tā būtu pilnīgi cita atdeve nekā no tomātiem. Šajā gadījumā gan būtiski pieaugtu arī izmaksas, jo ir nepieciešama ļoti stingra drošības kontrole un uzraudzība, dokumentācija, bet potenciālie ienākumi vienalga to visu atsver," atzina Stirāns.

Atzīts, ka medikamenti, kuru ražošanā izmantota marihuāna, ir noderīga ķīmijterapijas un izkliedētās sklerozes blakusefektu ārstēšanā.

Jau ziņots, ka Eiropas Parlaments (EP) februārī pieņēma rezolūciju, kurā aicināja Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības (ES) valstu varas iestādes skaidri nodalīt marihuānas lietošanu medicīniskos nolūkos no citiem pielietojumiem. Rezolūcija deputāti aicina komisiju un ES dalībvalstis "pievērsties jautājumam par regulatīvajiem, finansiālajiem un kultūras šķēršļiem, kas ietekmē zinātnisko izpēti par marihuānas lietošanu medicīniskos nolūkos un izpēti par marihuānu kopumā". EP deputāti arī aicina šādiem pētījumiem atvēlēt pietiekamu finansējumu.

"Getliņi EKO" nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekošanu Stopiņu novadā un īsteno lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs. Kompānija "Getliņi EKO" reģistrēta 1997.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 5,995 miljoni eiro. Uzņēmums pieder Stopiņu novada domei (2,08%) un Rīgas domei (97,92%).