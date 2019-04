Projektā paredzēts bezpilota transportlīdzekļus izmēģināt divās Zemgales pilsētās - Jelgavā un Aizkrauklē. Sadarbībā ar Somijas partneriem, kas testus jau sākuši, Ceļu satiksmes drošības direkciju un pašvaldību pārstāvjiem izvērtēti potenciālie maršruti un pieņemts provizorisks lēmums par izmēģinājumu vietām abās pilsētās.

Jelgavā testus plānots veikt uz salām starp Lielupi un Driksu, pasažierus vedot no Pils salas tējas namiņa līdz rekonstruētās Pasta salas aktīvās atpūtas zonai. Ieviņš skaidroja, ka šāds maršruts izvēlēts, jo tajā nav intensīva satiksmes plūsma, kas varētu radīt bīstamas situācijas, taču vienlaikus tas ir gana izaicinošs, ar dažādiem šķēršļiem, kas pietuvināti ikdienas situācijām satiksmē.

Savukārt Aizkrauklē plānots testus veikt maršrutā uz pilsētas Vēstures un mākslas muzeju - arī šeit transportlīdzekļu kustība ir samērā neliela, taču infrastruktūra ļauj pārliecināties par iespējām nākotnē bezpilota autobusu izmantot nozīmīgākos maršrutos, piemēram, no Aizkraukles dzelzceļa stacijas uz centru, skaidroja Ieviņš.

"Līdz šim vairums bezpilota transportlīdzekļi tikuši izmantoti slēgtās teritorijās, piemēram, parkos, lidostās vai lielās ražotnēs, un to izmantošana satiksmē - reālos apstākļos - ir izaicinājums ne vien šo produktu ražotājiem, bet arī pasūtītājiem," komentēja ZPR īstenotā projekta "Sohjoa Baltic" projekta vadītājs Latvijā Raitis Madžulis.

Viņš uzsvēra, ka tuvējās Eiropas valstīs ir vien atsevišķi piemēri, kad šādi autobusi izmantoti pilsētas satiksmē - pirms dažiem gadiem Tallinā šāds autobuss izmantots tam īpaši paredzētā slēgtā joslā, bet pērn Helsinkos sākti izmēģinājumi salīdzinoši maz noslogotā ceļa posmā.

Nesenajā sadarbības vizītē pie projekta Polijas partneriem Gdaņskā projekta komanda apskatīja šajā pilsētā izvēlēto testa maršrutu variantus, kā arī iepazinās ar kolēģu pieredzi iepirkuma rīkošanā un apzināja potenciālos bezpilota autobusa piegādātājus. Pašlaik ZPR projekta komanda turpina komunicēt ar potenciālajiem piegādātājiem un sinhronizēt viņu iespējas ar projekta mērķiem veikt testus līdz 2020.gada septembrim.

Tāpat paralēli tiek turpināts darbs pie cita šī projekta mērķa - juridisko jautājumu risināšanas un sinhronizēšanas ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā kā nepieciešamas kompleksas izmaiņas normatīvajos aktos, pašlaik kā risinājums tiek piedāvāts šādus transportlīdzekļus ekspluatēt ar "pavadoņa" līdzdalību, kas var pārņemt kontroli bīstamās vai sarežģītās situācijās.

Jau vēstīts, ka projekts "Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu" tiek īstenots no 2017.gada oktobra līdz 2020.gada septembrim, tā kopējais budžets ir 3,8 miljoni eiro, no kā 2,8 miljonus eiro līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma. "Sohjoa Baltic" apvienojušies partneri no Somijas, Igaunijas, Zviedrijas, Latvijas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas un Dānijas.