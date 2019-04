Monētas priekšpusē (aversā) priekšplānā attēlots kaķītis ar salāpītu maisu uz muguras un spieķi rokā, bet aiz viņa - dzirnavas ar durvīs stāvošu melno runci, pa kreisi puslokā ir uzraksts "Kārlis Skalbe. "Kaķīša dzirnavas", bet pa labi - uzraksts "5 eiro". Savukārt monētas aizmugures (reversa) centrā attēlots ķēniņa klēpī sēdošs kaķītis. Pa labi puslokā ir uzraksts "Ķēniņ, es nepieminu ļaunu" un gadskaitlis "2019".

Latvijas Banka izlaidīs latviešu dzejnieka, prozaiķa un politiķa Kārļa Skalbes (1879–1945) daiļradei veltītu sudraba kolekcijas monētu "Kaķīša dzirnavas", kuras grafiskā dizaina autore ir Elīna Brasliņa, bet plastisko veidojumu darinājusi Ligita Franckeviča. (Foto: LETA)

Latvijas Bankā atzīmēja, ka Latvijas Kultūras kanonā iekļautā Skalbes pasaku krājuma "Ziemas pasakas" (1913) darbs "Kaķīša dzirnavas" 2014.gadā raidījumu cikla "Lielā lasīšana" balsojumā tika atzīta par Latvijas iedzīvotāju mīļāko grāmatu. Šādu atzinību noteica latviešu mentalitātei un dainu ideāliem tuvais humānisms un rakstnieka prasme skart cilvēka dziļākās emocijas. Pasakas kodols ir morāla atziņa: nevairo ļaunumu un mācies piedot. Šai vērtībai līdzās ir godīgums, darba tikums un mīlestība.

Kolekcijas monētas "Kaķīša dzirnavas" grafiskā dizaina autore ir Elīna Brasliņa, bet plastisko veidojumu darinājusi Ligita Franckeviča.

Monētas maksimālā tirāža būs 2500 eksemplāru, bet tās cena Latvijas Bankas kasēs un vietnē e-monetas.lv būs 46 eiro.

Monēta izgatavota Lietuvā "Lietuvos monetø kalykla".

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.