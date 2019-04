Izmaiņas minēto "Orkla" grupas uzņēmumu Latvijā valdēs veiktas, lai veicinātu uzņēmumu apvienošanu vienā organizācijā, sekmētu tālāku attīstību un labas korporatīvās pārvaldības principus. Izmaiņas uzņēmumu valdēs veiktas atbilstoši "Orkla" grupas korporatīvās pārvaldības principiem, kur uzņēmumus valdē pārstāv vismaz trīs personas.

Jau vēstīts, ka "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" un zīmolu "Spilva" un "Gutta" īpašnieku "Orkla Foods Latvija" plānots apvienot, izveidojot vienotu zīmolu preču organizāciju Latvijā ar nosaukumu "Orkla Latvija". Savukārt "Orkla Logistics Latvija", "Saldumu tirdzniecība" un "Latfood Agro" ir pilnībā "Orkla Confectionery&Snacks Latvija" piederoši uzņēmumi.

Tāpat vēstīts, ka Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery and Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".