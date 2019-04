Viņa arī pastāstīja, ka lauku tūrisma uzņēmēji optimistiski raugās uz šo gadu, it sevišķi, aktīvo tūrisma sezonu. Vienlaikus viņa atzina, ka lauku tūrisma mītņu noslodze būs atkarīga arī no ģeopolitiskajiem faktoriem, tostarp breksita tālākā scenārija. "Tiklīdz ir kaut kādas tirgu vai ekonomiskās izmaiņas, arī situācija Latvijā mainās. Tā kā lauku tūrisms pārsvarā ir vietējais produkts, šajā nozarē apgrozās ļoti daudz iekšējā tirgus naudas, līdz ar to daudz kas ir atkarīgs no tā, kā iet Latvijā," viņa sprieda.

Ziemele atgādināja, ka apmēram 80% no Latvijas lauku tūrisma mītņu apmeklētājiem joprojām ir vietējie, Latvijas iedzīvotāji, lai gan uzņēmēji aktīvi strādā pie ārējo tirgu apguves. "Ja Latvijā ieceļo vairāk tūristu, arī lauku tūrisma mītnēs palielinās iebraucēju skaits, taču ārvalstu tūristu skaits Rīgā nav salīdzināms ar to skaitu, kas iebrauc lauku teritorijās. Lai lauku teritorijām piesaistītu ārvalstu viesus, visām Baltijas valstīm daudz vairāk kopīgi jāstrādā," sprieda Ziemele.

Viņa piebilda, ka "Lauku ceļotājs" šogad ar mārketinga palīdzību plāno attīstīt vairākus lauku tūrismā svarīgus produktus, tostarp turpināt attīstīt Baltijas piekrastes pārgājienu ceļvedi, kurā iekļauts pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā, kas ir daļa no Baltijas piekrastes pārgājienu maršruta tālsatiksmes ceļa - Jūrtakas. "Ceram šo pārgājienu maršrutu pagarināt, lai to varētu mērot arī Lietuvā. Nupat uzsākām otru gargabala maršrutu, kas iet no Rīgas līdz Tallinai pa iekšzemi, pa nacionālajiem parkiem, mežiem," teica Ziemele.

Viņa atzīmēja, ka tāpat "Lauku ceļotājs" šogad ar mārketinga aktivitātēm strādāt pie Latvijas kulinārā tūrisma popularizēšanas.

Biedrības "Lauku ceļotājs" mērķis ir lauku tūrisma attīstība Latvijā kopējā lauku ekonomikas kontekstā, sadarbojoties ar lauksaimniecības, pašvaldību, dabas aizsardzības un citām nozarēm. "Lauku ceļotājs" pārstāv biedru intereses, iesaistās uzņēmējiem labvēlīgas politikas veidošanā, kalpo kā profesionālas informācijas forums un mārketinga platforma. "Lauku ceļotāja" biedri ir lauku tūrisma, lauksaimniecības, amatniecības uzņēmēji, pašvaldības, valsts iestāžu un organizāciju struktūrvienības visos Latvijas novados.